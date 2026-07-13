День Кузьмы и Демьяна 14 июля: почему не стоит тратить деньги, унывать и заниматься уборкой в доме, народные приметы
Согласно народному календарю, 14 июля отмечают День Кузьмы и Демьяна, в обиходе — «Летние Кузьминки». Название закрепилось в крестьянской среде как память о святых Косме и Дамиане, которых народ ласково переиначил на свой лад. В этот день крестьяне особенно чутко прислушивались к погоде и строго следили за обрядами. От этого зависели и здоровье семьи, и судьба урожая. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника14 июля причудливо переплелись древние славянские верования и христианское почитание святых. До христианства середина июля была временем забот о сенокосе и первых признаках скорого увядания лета: крестьяне подмечали, как меняется ветер, как ведут себя птицы, как ложится роса. С приходом православия эти дни обрели новый смысл — их посвятили святым бессребреникам Косме и Дамиану Римским.
Жили братья в III веке в Риме, во времена гонений на христиан. Согласно житию, братья были искусными врачами, получившими дар исцеления от Бога. Они лечили людей и животных безвозмездно, строго соблюдая заповедь Христа: «Даром получили, даром давайте». Своей добротой и чудесами они обратили многих язычников в христианскую веру, за что были оклеветаны и преданы суду императора Карина.
По преданию, император пытался принудить братьев принести жертву языческим богам, но те отказались. Тогда Господь поразил Карина болезнью, и тот раскаялся. После исцеления император отпустил братьев на свободу. Однако завистливый врач, их бывший наставник, заманил Косму и Дамиана в горы и убил их, а тела сбросил в реку. Так закончился земной путь бессребреников, но их почитание среди верующих лишь укрепилось.
В православной традиции к Косме и Дамиану обращаются с молитвами о здоровье, об исцелении от болезней, о защите врачей и всех, кто помогает людям. В народном сознании святые стали покровителями не только лекарей, но и труда вообще. К ним обращались с молитвами о «прозрении разума к учению» и просили помощи в ремеслах.
Традиции дняРано утром хозяйка выходила в огород и собирала первые овощи — молодую картошку, репу, лук, зелень. Считалось, что именно в этот день овощи набирают особую силу, и блюда из них укрепляют семью. Особенно ценилась малина. Считалось, что варенье, сваренное на Кузьму и Демьяна, получается необыкновенно вкусным и целебным. Наряду со сбором малины, хозяйки собирали крыжовник и варили из него компоты, а также тушили с ним цыплят для праздничного стола.
К полудню в доме накрывали скромный, но дружный стол. Варили общую похлёбку, пекли пироги с первой зеленью, угощали соседей и нищих — верили, что щедрость в Летние Кузьминки возвращается сторицей.
14 июля было самым разгаром сенокоса. Говорили: «Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». Крестьяне верили, что сами святые спускаются с небес и помогают чинить сломанные косы и грабли. В этот день мужчины с раннего утра уходили на луга, а женщины трудились на огородах, ведь «огород — бабий доход». Женщины аккуратно подвязывали огурцы и горох, приговаривая короткие слова-обереги, чтобы плети не ломались и урожай был хорошим.
После трудового дня начиналось веселье. Устраивались женские братчины — пиры, на которые приглашали подруг и соседок. Пели песни, танцевали, гадали на любовь.
Народные запретыПредки строго соблюдали определенные запреты, чтобы не навлечь беду на себя и свой дом.
- Нельзя заниматься тяжелой работой. Особенно это касалось женщин. Считалось, что чрезмерный труд в этот день сделает всю жизнь «тяжелой». Исключение делалось для огородных работ и легких дел по дому;
- Нельзя тратить деньги и совершать крупные покупки. По приметам, сэкономленные средства в этот день обернутся прибылью, а расточительность приведет к финансовым проблемам;
- Нельзя завидовать, даже «белой завистью». Завистливый человек не только не получит желаемого, но и может лишиться собственного благополучия;
- Нельзя унывать, грустить и плакать. День следует проводить с радостью и улыбкой, чтобы привлечь в жизнь удачу и легкость в решении проблем;
- Нельзя было оставлять инструменты в беспорядке или бросать их где попало. Пренебрежение к орудиям труда могло обернуться поломками и неурожаем;
- Нельзя заниматься уборкой в доме, чтобы случайно «вымести» достаток и благополучие.
Приметы
- Если 14 июля утром густая роса — жди сухого и тёплого августа;
- Ветер с севера в полдень — к раннему похолоданию и дождливому августу;
- Гром в этот день — к затяжным дождям в конце июля;
- Если к вечеру небо затягивается серой пеленой — конец лета будет пасмурным и холодным;
- Мыши вьют гнёзда в полях — зима будет снежной.