13 июля 2026, 11:16

Фото: iStock/ Piotr Krzeslak

Согласно народному календарю, 14 июля отмечают День Кузьмы и Демьяна, в обиходе — «Летние Кузьминки». Название закрепилось в крестьянской среде как память о святых Косме и Дамиане, которых народ ласково переиначил на свой лад. В этот день крестьяне особенно чутко прислушивались к погоде и строго следили за обрядами. От этого зависели и здоровье семьи, и судьба урожая. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Ricky Howitt

Народные запреты

Нельзя заниматься тяжелой работой. Особенно это касалось женщин. Считалось, что чрезмерный труд в этот день сделает всю жизнь «тяжелой». Исключение делалось для огородных работ и легких дел по дому;

Особенно это касалось женщин. Считалось, что чрезмерный труд в этот день сделает всю жизнь «тяжелой». Исключение делалось для огородных работ и легких дел по дому; Нельзя тратить деньги и совершать крупные покупки. По приметам, сэкономленные средства в этот день обернутся прибылью, а расточительность приведет к финансовым проблемам;

По приметам, сэкономленные средства в этот день обернутся прибылью, а расточительность приведет к финансовым проблемам; Нельзя завидовать, даже «белой завистью». Завистливый человек не только не получит желаемого, но и может лишиться собственного благополучия;

Завистливый человек не только не получит желаемого, но и может лишиться собственного благополучия; Нельзя унывать, грустить и плакать. День следует проводить с радостью и улыбкой, чтобы привлечь в жизнь удачу и легкость в решении проблем;

День следует проводить с радостью и улыбкой, чтобы привлечь в жизнь удачу и легкость в решении проблем; Нельзя было оставлять инструменты в беспорядке или бросать их где попало. Пренебрежение к орудиям труда могло обернуться поломками и неурожаем;

Пренебрежение к орудиям труда могло обернуться поломками и неурожаем; Нельзя заниматься уборкой в доме, чтобы случайно «вымести» достаток и благополучие.

Приметы

Фото: iStock/ Marie-Luise Harder