День Кузьмы и Демьяна 14 ноября: почему нельзя тратить деньги, выливать воду после купания ребенка и ломать куриные кости, народные приметы
Согласно народному календарю, 14 ноября отмечаются Осенние Кузьминки, или день Кузьмы и Демьяна, известный также как Курьи именины. Такое название праздник получил в память святых братьев Космы и Дамиана, которых на Руси почитали как «Божьих ковалей», кующих лёд на реках и счастье молодых. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКузьминки стояли на границе двух времён года: по народной поговорке, «Кузьма-Демьян — осени поминки». Крестьяне прощались с уходящей осенью обрядами, восходящими к древним славянским верованиям. Молодёжь делала соломенное чучело, наряжала его в мужскую одежду, «женила» на одной из девушек, а затем сжигала — так провожали отжившее время и просили у природы возрождения. Кузнец же в славянских поверьях стоял близок к небу, и потому имя святых братьев легко срослось с образом молота и наковальни. Наконец, ноябрь звали на Руси «свадебником». На Кузьминках доигрывали последние осенние свадьбы, а «свадебные ковали» стали хранителями брака.
Житие святых известно по изложению святителя Димитрия Ростовского. Косма и Дамиан были родными братьями из римской провинции Асия в Малой Азии. Отец их, грек-язычник, умер, когда братья были ещё малы, и мать, благочестивая вдова Феодотия, посвятила себя воспитанию сыновей в христианской вере и отдала их учиться врачеванию. Они лечили людей и скот бескорыстно, не требуя никакой платы, за что и были прозваны «бессребрениками».
Однажды они исцелили тяжелобольную женщину по имени Палладия. Та, желая отблагодарить целителя, пришла к Дамиану и именем Божиим умоляла принять хотя бы малый дар. Дамиан, не желая огорчать женщину и видя её искреннюю веру, принял три яйца. Косма, узнав об этом, опечалился. Он боялся, что брат нарушил их обет бескорыстия. После кончины братьев Косма был погребён отдельно, но, по преданию, Сам Господь явился и сказал, что Дамиан принял дар ради любви к ближнему, а не ради корысти, и повелел положить их вместе. Святые приняли мученическую кончину от рук язычников, но их память и целительная сила остались в веках.
К Косме и Дамиану верующие обращаются с молитвами об исцелении от болезней, о помощи в учёбе и ремесле, а также о благополучии в семейной жизни. В этот день именины по православным святцам отмечают обладатели имён: Демьян, Кузьма, Адриан, Прокопий, Савва, Ульяна, Агриппина, Елизавета.
Традиции дняУтро на Кузьминках начиналось с церкви: служились молебны святым братьям, а женщины с живыми курами в руках собирались у храмов Космы и Дамиана, испрашивая счастья дому и достатка в птичнике. Затем наступал час «курьих именин». Зажиточные люди рассылали кур в подарок небогатым родственникам, крестьянки подносили птиц своей барыне, а в ответ получали ленты для головного убора. Таких «челобитных кур» никогда не резали: кормили овсом и ячменём до самой смерти, а яйца от них почитали целебными. Обменяться курами значило закрепить дружбу между семьями.
Птицу чтили и на праздничном столе. Хозяин сам выбирал петуха и рубил ему голову, а лапы забрасывал на крышу избы — чтобы куры всегда водились во дворе. Молодому мужчине полагалось отведать петушиное сердце: по поверью, после этого он будет весь год здоровым и удачливым. За едой куриные кости не ломали, иначе пернатое хозяйство начнёт хворать.
Обязательным блюдом была обрядовая каша из зерна нового урожая: по преданию, святые братья нанимались молотить и за работу брали лишь угощение кашей, за что их прозвали «кашниками». Первую ложку каши выставляли дворовому. Накормишь его — сбережёшь лошадей и коров, обидишь — сломает утварь и напугает скот.
Вечером деревня собиралась на братчину, общий стол в свободной избе. С раннего утра старшие варили пиво, складывались угощением всей округой и пировали до глубокой ночи, славя завершение осенних работ. Девушки собирались в другой избе, накрывали стол и звали холостых парней. Посиделки тянулись до рассвета, а заканчивались обрядовым воровством соседских кур и за это никто не гневался.
Девушки также молились Косме и Дамиану о счастливом замужестве: считалось, что брачные узы, скреплённые на Кузьминках, разорвать невозможно. Тому же служили и последние свадьбы сезона.
Народные запреты
- Первый запрет соблюдался из уважения к покровителям ремесла: кузнецам в этот день нельзя было брать в руки молот и наковальню — работающий кузнец гневит святых братьев;
- Не садилась за рукоделие и молодёжь: девицам прясть, вязать и шить в этот день нельзя — по поверьям, такая работа грозила слепотой:
- Деньги в этот день берегли: нельзя тратить много, делать спонтанные покупки и приобретать ненужные вещи — вещь, купленная без разума, «вытягивает» из дома денежную удачу. Не давали и в долг: отданное на Кузьминках не возвращалось;
- Особой чистоты требовали от семейных отношений: ссориться, сквернословить и выяснять отношения строго запрещалось — особенно супругам. Конфликт на Кузьминках грозил долгой размолвкой;
- Не гнали и кошку из дома: кот почитался связующим звеном с иным миром, и ласковое обращение с ним притягивало удачу;
- Нельзя было закрывать входную дверь снаружи надолго и оставлять дом пустующим: ушедшим советовали приоткрыть окошко, чтобы счастье, зайдя в гости, не потеряло пути;
- Запрещалось выливать воду после купания младенца на улицу — по поверьям, это сулило ребёнку беспокойный сон и плач по ночам.
Приметы
- Выпал снег на Кузьминки — весной будет большое половодье;
- Реки начали замерзать — следующий год будет урожайным;
- Грязь и слякоть на дорогах — настоящие морозы ударят не раньше конца января;
- Кузьма закует, а Михайло раскует: мороз 14 ноября обещает оттепель к 21 ноября;
- Тёплый день на Кузьму и Демьяна — к мягкой и тёплой зиме, мороз — к скорым холодам.