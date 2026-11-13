13 ноября 2026, 09:58

Фото: Istock/ Eduard Andrica

Согласно народному календарю, 14 ноября отмечаются Осенние Кузьминки, или день Кузьмы и Демьяна, известный также как Курьи именины. Такое название праздник получил в память святых братьев Космы и Дамиана, которых на Руси почитали как «Божьих ковалей», кующих лёд на реках и счастье молодых. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Igor Zubkov

Традиции дня

Фото: Istock/ Iuri Gagarin

Народные запреты

Первый запрет соблюдался из уважения к покровителям ремесла: кузнецам в этот день нельзя было брать в руки молот и наковальню — работающий кузнец гневит святых братьев;

— работающий кузнец гневит святых братьев; Не садилась за рукоделие и молодёжь: девицам прясть, вязать и шить в этот день нельзя — по поверьям, такая работа грозила слепотой:

— по поверьям, такая работа грозила слепотой: Деньги в этот день берегли: нельзя тратить много, делать спонтанные покупки и приобретать ненужные вещи — вещь, купленная без разума, «вытягивает» из дома денежную удачу. Не давали и в долг: отданное на Кузьминках не возвращалось;

— вещь, купленная без разума, «вытягивает» из дома денежную удачу. отданное на Кузьминках не возвращалось; Особой чистоты требовали от семейных отношений: ссориться, сквернословить и выяснять отношения строго запрещалось — особенно супругам. Конфликт на Кузьминках грозил долгой размолвкой;

— особенно супругам. Конфликт на Кузьминках грозил долгой размолвкой; Не гнали и кошку из дома: кот почитался связующим звеном с иным миром, и ласковое обращение с ним притягивало удачу;

кот почитался связующим звеном с иным миром, и ласковое обращение с ним притягивало удачу; Нельзя было закрывать входную дверь снаружи надолго и оставлять дом пустующим: ушедшим советовали приоткрыть окошко, чтобы счастье, зайдя в гости, не потеряло пути;

ушедшим советовали приоткрыть окошко, чтобы счастье, зайдя в гости, не потеряло пути; Запрещалось выливать воду после купания младенца на улицу — по поверьям, это сулило ребёнку беспокойный сон и плач по ночам.

Приметы

Фото: Istock/ Iuri Gagarin