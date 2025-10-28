28 октября 2025, 16:13

29 октября в народном календаре отмечается день Лонгина Вратника или Сотника. Православные верующие чтят память мученика Лонгина, свидетеля казни и воскресения Христа. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 29 октября Народные приметы

История праздника

Традиции дня

Что нельзя делать 29 октября

Запрещено ссориться и сквернословить. Особенно опасно в этот день ругаться с близкими родственниками — считалось, что такие конфликты могут привести к долгой размолвке и даже к разрыву семейных связей. Любые ссоры в день Лонгина Сотника считались особенно греховными, так как святой символизирует духовное прозрение и ясность.

Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Если кто-то просил пищи или помощи, отказывать было категорически нельзя. Согласно поверьям, отказ нуждающемуся в этот день мог навлечь бедность и финансовые проблемы на весь дом. Лонгин Сотник, будучи свидетелем великой жертвы Христа, учил милосердию и состраданию.

Запрещается начинать новые дела. Особенно не рекомендуется начинать финансовые предприятия, заключать важные сделки или совершать крупные покупки. Наши предки верили, что начатое в этот день дело не принесет прибыли и может обернуться убытками. Этот запрет связан с тем, что 29 октября считалось днем подведения итогов и подготовки к зиме, а не временем новых начинаний.

Не стоит в этот день напрягать зрение. Наши предки полагали, что такие занятия, как вышивание, починка мелкой утвари или чтение при тусклом свете, в этот день особенно вредны для зрения и могут способствовать его ухудшению. Поэтому зрительным нагрузкам предпочитали отдых или дела, не требующие пристального внимания.

Народные приметы