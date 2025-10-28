День Лонгина Вратника 29 ноября: Как избежать проблем со зрением и сохранить благополучие в семье, народные приметы
29 октября в народном календаре отмечается день Лонгина Вратника или Сотника. Православные верующие чтят память мученика Лонгина, свидетеля казни и воскресения Христа. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСогласно церковному преданию, Лонгин родом из Каппадокии был римским офицером, носившим звание центуриона (сотника). Это звание означало, что он командовал подразделением легиона численностью около ста человек, что говорит о его опыте, дисциплине и авторитете. Происходил он из Каппадокии.
Лонгин Сотник и его воины несли службу во время казни Иисуса Христа на Голгофе. Именно он руководил казнью и находился у Креста до последнего момента. Согласно Евангелию, он стал свидетелем последних слов Спасителя и великих знамений, последовавших за Его смертью. Именно Лонгин пронзил копьем ребра распятого Иисуса, и из раны истекла кровь и вода. Это действие, считавшееся у римлян обычной проверкой смерти, обрело глубокий богословский смысл, символизируя истечение Божественной благодати. Это копье, известное как «Копье Лонгина», стало одной из великих христианских реликвий.
После погребения Христа Лонгин и его воины были поставлены стеречь Гроб Господень по просьбе иудейских старейшин, которые опасались, что ученики похитят Тело. Став свидетелем Воскресения Христова, Лонгин окончательно уверовал и решил покинуть службу. Вместе с двумя другими воинами, также уверовавшими, он отправился на свою родину, в Каппадокию, чтобы нести проповедь о распятом и воскресшем Мессии.
Проповедь бывшего римского офицера была успешной и многих привела к христианской вере. Узнав об этом, римские власти направили в Каппадокию отряд воинов с приказом арестовать Лонгина. Однако святой, узнав об этом, сам вышел навстречу солдатам, пригласил их в свой дом, накормил и открыл им свою личность, после чего те также уверовали во Христа.
Вместе с бывшими воинами, посланными его арестовать, Лонгин отправился в Иерусалим, где все они приняли мученическую смерть через усекновение главы. По преданию, перед казнью святой Лонгин сказал, что считает великой честью умереть за своего Господина. Его мощи были перенесены в родную Каппадокию, а позже часть их была перевезена в Рим.
Традиции дняВ народной традиции этот день получил названия Лонгин Вратник или Лонгин-целитель. Согласно преданию, во время казни Иисуса Христа кровь Спасителя попала Лонгину в глаза, исцелив его от многолетней катаракты. Позже, по легенде, слепая женщина нашла голову мученика и, прикоснувшись к ней, исцелилась от слепоты. С тех пор Лонгину Сотнику молятся об исцелении глазных болезней, об избавлении от головных болей, духовном прозрении и укреплении веры.
Народные традиции этого дня были направлены на укрепление здоровья и защиту дома. Практиковалось умывание детей холодной водой для профилактики проблем со зрением, а также заготовка специальных травяных сборов для глаз. Для охраны жилища от злых сил и сохранения благополучия использовали своеобразные «обереги»: на воротах размещали свечи или острые металлические предметы, а в щели заборов вставляли колючие растения.
Кроме того, существовала традиция проводить этот день на улице, особенно пожилым и больным людям, чтобы набраться сил перед зимой. Зимнюю одежду готовили к сезону, проветривая её на морозном воздухе под осенним солнцем — считалось, что такой ритуал помогает сохранить здоровье на всю зиму.
Что нельзя делать 29 октябряС этим днем также связано множество запретов, которые наши предки строго соблюдали, чтобы не навлечь на себя беды и неприятности.
- Запрещено ссориться и сквернословить. Особенно опасно в этот день ругаться с близкими родственниками — считалось, что такие конфликты могут привести к долгой размолвке и даже к разрыву семейных связей. Любые ссоры в день Лонгина Сотника считались особенно греховными, так как святой символизирует духовное прозрение и ясность.
- Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Если кто-то просил пищи или помощи, отказывать было категорически нельзя. Согласно поверьям, отказ нуждающемуся в этот день мог навлечь бедность и финансовые проблемы на весь дом. Лонгин Сотник, будучи свидетелем великой жертвы Христа, учил милосердию и состраданию.
- Запрещается начинать новые дела. Особенно не рекомендуется начинать финансовые предприятия, заключать важные сделки или совершать крупные покупки. Наши предки верили, что начатое в этот день дело не принесет прибыли и может обернуться убытками. Этот запрет связан с тем, что 29 октября считалось днем подведения итогов и подготовки к зиме, а не временем новых начинаний.
- Не стоит в этот день напрягать зрение. Наши предки полагали, что такие занятия, как вышивание, починка мелкой утвари или чтение при тусклом свете, в этот день особенно вредны для зрения и могут способствовать его ухудшению. Поэтому зрительным нагрузкам предпочитали отдых или дела, не требующие пристального внимания.
Народные приметы
- Если солнце сквозь тучи светит — к скорому похолоданию.
- Ветер с востока дует — к снежной и морозной зиме.
- Луна в бледном кругу — к метелям.
- Птицы низко летят — к ранним холодам.