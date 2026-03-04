День Льва Катыша 5 марта: зачем выбрасывать старую обувь, печь кокурки и прятать столовые приборы, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 5 марта отмечается день Льва Катанского, который в народе чаще называли Львом Катышем (или Катальщиком). Такое название появилось потому, что к этому времени, как правило, зима уже начинала сдавать позиции, и наши предки в последний раз катались с обледеневших снежных горок, чтобы продлить уходящее веселье. Православная церковь в этот день чтит память святителя Льва — епископа сицилийского города Катании, жившего в VIII веке. О традициях проводов зимы, житии святого и главных запретах дня читайте в материале.
История праздникаСвятой Лев родился в городе Равенна, но большую часть жизни провел на Сицилии. Он рано принял монашество и прославился своей необыкновенной добротой и милосердием. Став епископом Катании, Лев заботился о нищих, сиротах и вдовах, кормил и одевал их за счет церковной казны и, по преданию, обладал даром исцеления.
Самым известным эпизодом его жития стало противостояние с волхвом Илиодором. Илиодор был христианином, но отрекся от веры и занялся магией, творя ложные чудеса и смущая народ. Святитель Лев долго уговаривал его оставить злые дела, но тщетно. Однажды во время богослужения Илиодор вошел в храм и начал творить бесчинства: по его волшебству одни прихожане начинали хохотать, другие — рычать, как звери, третьи — бесноваться.
Тогда епископ Лев вышел из алтаря, снял с себя омофор (часть богослужебного облачения), обвязал им шею чародея и вывел его на городскую площадь. Там он приказал развести костер и, не отпуская Илиодора, вошел вместе с ним в огонь. Святой стоял в пламени, удерживая колдуна, пока тот полностью не сгорел. Сам же епископ остался невредимым и вернулся в храм заканчивать службу. Это чудо прославило Льва Катанского еще при жизни.
Скончался святитель в глубокой старости в 789 году. Мощи его хранятся в Риме при храме во имя святого Мартина, епископа Турского. В настоящее время святому Льву молятся об исцелении от телесных и душевных болезней, а также просят защиты от козней недоброжелателей и темных сил.
Традиции дняНа Руси этот день был наполнен особыми обрядами, связанными с проводами зимы и ожиданием скорого тепла. Основное название праздника — Лев Катыш — определило и главную забаву этого времени.
В этот день молодежь и дети в последний раз старались накататься на санках с ледяных горок. Существовало поверье: кто дальше всех скатится с горы, тот продлит свое счастье на весь будущий год, а сама забава сулила радостную и удачливую весну. Скатываясь с гор, люди как бы «докатывали» оставшуюся зиму, приближая тепло.
Хозяйки в этот день обязательно пекли круглые колобки, которые называли «кокурки» или «катыши». По форме они напоминали солнышко и считались обрядовым угощением — символом плодородия и благополучия.
Кроме того, наши предки верили в магию огня в этот день. Существовал интересный обряд: мужчины брали из кузницы горячие угли и относили в поле. Там они высыпали их на меже или на краю поля, при этом читая заговоры на хороший урожай. Считалось, что огонь, рожденный от кузнечного горна, способен скрепить союз земли и плуга, прогнать скудость и обеспечить богатую жатву осенью.
Чтобы привлечь удачу в дом, было принято избавляться от старой, изношенной обуви: считалось, что вслед за рваными сапогами уйдут и финансовые проблемы, а на смену им придет достаток.
Народные запретыВ день Льва Катыша существовало множество запретов, призванных уберечь человека от несчастий и хворей.
- Нельзя разжигать огонь и оставлять его без присмотра. В день Льва Катанского пламя могло выйти из-под контроля, вызвав пожар или ожоги, — святой защищал от огненных бед, но только при строгом соблюдении техники безопасности;
- Нельзя начинать важные дела или поездки. Считалось, что предприятия, стартовавшие 5 марта, обречены на провал, а дальние пути приведут к потерям или бедам;
- Нельзя стирать или полоскать белье в реке. Вода в этот день считалась «огненной», и мокрое белье могло принести болезни суставам;
- Нельзя оставлять ножи и вилки на столе после ужина. Нечисть могла использовать их для обострения конфликтов и ссор в семье, посуду убирали сразу, а острые предметы прятали под лавку;
- Нельзя выносить мусор или воду за порог ночью. Это могло выпустить из дома домового или впустить кикимору, что привело бы к шуму, беспорядку и несчастьям в жилище.
Приметы
- Если утро ясное и дым от костра поднимается столбом — к теплому лету и хорошему урожаю хлеба.
- Пасмурно с туманом на рассвете — жди мокрого лета, грибов и ягод будет много, но сено пропадет.
- Если птицы купаются в снегу — это верный признак скорого и устойчивого потепления.
- Гром в этот день — примета двойственная: если гром грянул при северном ветре — весна будет холодной и затяжной; если при южном — теплой и дружной.
- Если облака движутся по небу быстро и высоко — это к улучшению погоды, а если снег, выпавший в этот день, быстро тает, то и весна будет ранней, но холода могут еще вернуться.