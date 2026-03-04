04 марта 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 5 марта отмечается день Льва Катанского, который в народе чаще называли Львом Катышем (или Катальщиком). Такое название появилось потому, что к этому времени, как правило, зима уже начинала сдавать позиции, и наши предки в последний раз катались с обледеневших снежных горок, чтобы продлить уходящее веселье. Православная церковь в этот день чтит память святителя Льва — епископа сицилийского города Катании, жившего в VIII веке. О традициях проводов зимы, житии святого и главных запретах дня читайте в материале.





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Нельзя разжигать огонь и оставлять его без присмотра. В день Льва Катанского пламя могло выйти из-под контроля, вызвав пожар или ожоги, — святой защищал от огненных бед, но только при строгом соблюдении техники безопасности;

В день Льва Катанского пламя могло выйти из-под контроля, вызвав пожар или ожоги, — святой защищал от огненных бед, но только при строгом соблюдении техники безопасности; Нельзя начинать важные дела или поездки. Считалось, что предприятия, стартовавшие 5 марта, обречены на провал, а дальние пути приведут к потерям или бедам;

Считалось, что предприятия, стартовавшие 5 марта, обречены на провал, а дальние пути приведут к потерям или бедам; Нельзя стирать или полоскать белье в реке. Вода в этот день считалась «огненной», и мокрое белье могло принести болезни суставам;

Вода в этот день считалась «огненной», и мокрое белье могло принести болезни суставам; Нельзя оставлять ножи и вилки на столе после ужина. Нечисть могла использовать их для обострения конфликтов и ссор в семье, посуду убирали сразу, а острые предметы прятали под лавку;

Нечисть могла использовать их для обострения конфликтов и ссор в семье, посуду убирали сразу, а острые предметы прятали под лавку; Нельзя выносить мусор или воду за порог ночью. Это могло выпустить из дома домового или впустить кикимору, что привело бы к шуму, беспорядку и несчастьям в жилище.

Приметы