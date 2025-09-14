Достижения.рф

День Мамонта Овчарника 15 сентября: Зачем ​на стол ставить молочные продукты и избегать ярких нарядов, народные приметы

В народном календаре 15 сентября отмечается День Мамонта Овчарника. Этот праздник получил свое название в честь почитаемого в православии мученика Маманта Кесарийского, которого на Руси считали покровителем домашнего скота, особенно коз и овец. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника


15 сентября — день, посвященный памяти мученика Маманта Кесарийского, его родителей Феодота и Руфины. Святой Мамант родился в III веке в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) в знатной христианской семье. Его родители, Феодот и Руфина, были заключены в тюрьму за исповедание христианства. В темнице умер отец, а мать скончалась во время родов. Младенца воспитала благочестивая вдова Аммия, которая дала ему имя «Мамант».

С юных лет Мамант проявлял глубокую веру и обращал ко Христу своих сверстников. За это он был арестован и предстал перед правителем Демокритом, а затем перед императором Аврелианом (270–275 гг.). Несмотря на пытки и уговоры отречься от веры, Мамант остался непоколебим. Его бросили в море с грузом на шее, но ангел Господень спас его и перенес на гору близ Кесарии.

На горе Мамант вел жизнь отшельника. Он молился, а дикие звери (козы, олени, лани) не только не трогали его, но и давали ему молоко. Из этого молока святой готовил сыры, которые продавал в городе, а вырученные деньги раздавал бедным. Через некоторое время Мамант был снова арестован. Его пытались казнить, бросая в огонь и на арену к диким зверям, но те не причинили ему вреда. Тогда один из языческих жрецов поразил его трезубцем. Смертельно раненый Мамант смог дойти до пещеры, где и скончался в 275 году.

Традиции дня


15 сентября крестьяне уделяли особое внимание подготовке помещений для скота. Они окуривали их вереском, который считался средством защиты от злых духов и болезней животных. Также для утепления использовали мох, предотвращающий гниение и образование сырости в хлевах. Помимо этого, крестьяне молились святому Маманту о здоровье скота, хорошем приплоде и защите от падежа.

Хозяйки в этот день готовили особый праздничный стол. На нем обязательно должны были быть блюда из молока: сыр, творог, молочные каши. Это была дань уважения святому Маманту, который, по преданию, делился сыром с бедными. Кроме того, крестьяне верили, что употребление молочных продуктов принесет благополучие в семью.

Также с этого дня начинались осенние ярмарки, где крестьяне продавали излишки урожая, покупали зимние запасы и обменивались новостями. Ярмарки были также местом для заключения сделок и сватовства.

Что нельзя делать 15 сентября


С этим днем было связано множество запретов и предписаний, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду на хозяйство и семью.

  • Не стоит начинать новых дел. День считался неподходящим для старта важных проектов, так как мог принести неудачу, провал начинаний и финансовые потери.
  • Запрет на отказ в помощи. Считалось, что отказ в помощи нуждающимся (особенно в вопросах, связанных со скотом или хозяйством) мог навлечь на человека те же проблемы, от которых он отказался избавить другого.
  • Нельзя было жаловаться на жизнь. Жалобы и сетования воспринимались как проявление неблагодарности святому Маманту, который, по поверьям, мог лишить своего покровительства, что грозило ухудшением и без того тяжелой жизни, дополнительными трудностями.
  • Не приветствовалось ношение яркой одежды. Яркие наряды могли привлечь внимание злых духов или «дурной глаз».

Приметы


  • Красный закат — к скорым заморозкам.
  • Ясный день — к теплой осени.
  • Дождь — к сухой осени.
  • Низкие облака — к непогоде.

