Покупка квартиры стала безопаснее: в ЕГРН начали показывать скрытых жильцов
С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости, которые обязывают указывать в выписке не только собственников, но и всех лиц, сохранивших право на проживание в жилом помещении.
Как сообщает ТАСС, нововведение направлено на повышение прозрачности сделок с недвижимостью и защиту прав покупателей.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что ранее покупатели нередко сталкивались с ситуацией, когда после сделки в квартире оказывались лица, имеющие законное право на проживание, что делало невозможным их выселение.
Данные вносятся в реестр в течение 5 дней на основании заявления собственника, лица с правом проживания или судебного акта. Если право проживания зафиксировано в ЕГРН, это становится юридическим обременением, и провести сделку без нотариального согласия таких жильцов будет невозможно.
Однако важно отметить, что информация появится в реестре только если сами жильцы или собственник подали заявление в Росреестр, либо если есть судебное решение. Это означает, что риск «невидимых» жильцов полностью не исчез.
