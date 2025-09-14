Покупка квартиры стала безопаснее: в ЕГРН начали показывать скрытых жильцов

14 сентября 2025, 05:05

С 1 сентября 2025 года покупатели могут видеть в выписке ЕГРН скрытых жильцов

Фото: iStock/Zolnierek

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости, которые обязывают указывать в выписке не только собственников, но и всех лиц, сохранивших право на проживание в жилом помещении.