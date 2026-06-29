День Мануйло и Савелия 30 июня: как защитить дом от нечисти, наладить мир в семье и сохранить здоровье, народные приметы
Согласно народному календарю, 30 июня отмечается день Мануйло и Савелия. Такое название закрепилось в честь святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, чья память чтится православной церковью в эту дату. На Руси этот праздник причудливо переплелся с древним языческим торжеством «Молодой Ярило», посвященным богу солнца. Время это считалось непростым, мистическим, полным мороков и туманов. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Мануйло и Савелия — яркий пример того, как на Руси переплетались дохристианские представления о мире и церковные установления. В дохристианскую эпоху конец июня был временем, когда природа достигала пика своей силы. Славяне внимательно следили за солнцем, отмечали его «стояние» и связывали эти дни с особой энергией, способной влиять на урожай и благополучие семьи. Солнцестой воспринимался как момент, когда светило «задумывается», и от того, как люди себя поведут, зависело, будет ли год щедрым.
С приходом христианства на эти народные наблюдения наложился церковный смысл. Православная церковь 30 июня чтит память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Братья происходили из знатной персидской семьи, но с юных лет исповедовали христианство. Повзрослев, поступили на военную службу и дослужились до высоких чинов. Персидский царь Аламундар, ценя их ум и преданность, отправил их послами в Рим для ведения переговоров с императором Юлианом Отступником.
Император, известный своей ненавистью к христианам, сначала радушно принял братьев. Однако всё изменилось, когда он пригласил их принять участие в языческом празднике. Когда братья отказались принести жертву языческим богам и отречься от своей веры, их подвергли жестоким мучениям, а затем казнили. Их стойкость и верность Христу сделали их примером для верующих, а память о них закрепилась в церковном календаре.
На Руси образы святых органично соединились с народными представлениями о солнце и плодородии. Мануил, Савел и Исмаил стали восприниматься как покровители домашнего очага, урожая и семейного благополучия. К ним обращались с молитвами о защите от бед, о здоровье домочадцев и о хорошем урожае. Считалось, что святые помогают устоять перед невзгодами так же твёрдо, как они сами устояли перед мучителями.
Традиции дняУтро 30 июня на Руси начинали с того, что выходили встречать рассвет, стараясь не пропустить первые лучи солнца. Считалось, что именно в этот момент солнце «останавливается» и его свет обладает особой силой: он способен очистить дом и двор от дурного глаза и наделить людей здоровьем. Хозяйки заранее готовили чистые полотенца, чтобы вытереть ими лицо и руки после умывания колодезной водой — так смывали накопившуюся усталость и отгоняли хвори.
День Мануйло-солнцестоя — время единения с природой и противостояния темным силам. Смех и шум считались лучшей защитой от нечисти, поэтому повсеместно устраивались шумные гулянья и ярмарки.
Главная кулинарная традиция была связана с яйцами. Наши предки верили: чем больше яиц сварить или испечь 30 июня, тем лучше будут нестись куры. Яйца варили, жарили омлеты с хлебом, луком и сыром прямо на кострах, разведенных у водоемов. А огонь и дым от сжигаемых трав служили мощным оберегом от злых духов.
Ещё одной традицией было обновление порога и крыльца. Хозяева подметали крыльцо новым веником, а порог протирали влажной тряпкой, смоченной в настое трав. Считалось, что это помогает «закрыть» дом от злых людей и дурных вестей. После уборки веник ставили у двери ручкой вниз — так он служил оберегом от нечистой силы.
Этот день также считался идеальным для избавления от негатива. Стрижка волос, по поверью, помогала «срезать» дурные мысли и переживания. День был удачен и для смены жилья или работы — любые перемены сулили благоприятные перемены в жизни. Крестьяне старались провести вечер в кругу семьи, собирая богатый ужин. Считалось, что чем больше блюд на столе, тем щедрее будет урожай в этом году.
Народные запреты30 июня считался одним из самых мистических и опасных дней в году, поэтому существовало множество строгих запретов.
- Категорически запрещалось отзываться на голоса и просьбы с улицы. Считалось, что это нечистая сила, принимающая облик близких или просто плачущего человека, пытается выманить жертву из дома;
- Нельзя было давать в долг. Отдавая деньги, хлеб или даже огонь, можно было отдать из дома и свое благополучие;
- Детям не разрешалось рвать белые кувшинки. Это могло прогневать русалок, которые заманят ребенка в воду и защекочут до смерти;
- Запрещалось ссориться, ругаться и выяснять отношения. Это привлекало злых духов и могло навсегда лишить семью счастья;
- Не рекомендовалось проводить день в одиночестве и тишине — такое состояние привлекает тоску и душевные болезни.
Приметы
- Ночная гроза на Мануйло-солнцестоя предвещает богатый урожай;
- Много осадков в этот день — к снежной зиме;
- Багровый закат предрекает сильный ветер и ненастье в ближайшие дни;
- Частые зарницы (вспышки молний без грома) сулят хороший урожай хлебов;
- Ветер с севера в этот день сулит прохладное лето и раннюю осень;
- Если вечером небо чистое и звёзды яркие — июль будет сухим и солнечным.