29 июня 2026, 10:40

Фото: iStock/ Alexandra Rubleva

Согласно народному календарю, 30 июня отмечается день Мануйло и Савелия. Такое название закрепилось в честь святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, чья память чтится православной церковью в эту дату. На Руси этот праздник причудливо переплелся с древним языческим торжеством «Молодой Ярило», посвященным богу солнца. Время это считалось непростым, мистическим, полным мороков и туманов. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Stanislav Sablin

Традиции дня

Фото: iStock/ Serhii Opikanets

Народные запреты

Фото: iStock/ Marta Masdeu

Категорически запрещалось отзываться на голоса и просьбы с улицы. Считалось, что это нечистая сила, принимающая облик близких или просто плачущего человека, пытается выманить жертву из дома;

Считалось, что это нечистая сила, принимающая облик близких или просто плачущего человека, пытается выманить жертву из дома; Нельзя было давать в долг. Отдавая деньги, хлеб или даже огонь, можно было отдать из дома и свое благополучие;

Отдавая деньги, хлеб или даже огонь, можно было отдать из дома и свое благополучие; Детям не разрешалось рвать белые кувшинки. Это могло прогневать русалок, которые заманят ребенка в воду и защекочут до смерти;

Это могло прогневать русалок, которые заманят ребенка в воду и защекочут до смерти; Запрещалось ссориться, ругаться и выяснять отношения. Это привлекало злых духов и могло навсегда лишить семью счастья;

Это привлекало злых духов и могло навсегда лишить семью счастья; Не рекомендовалось проводить день в одиночестве и тишине — такое состояние привлекает тоску и душевные болезни.

Приметы