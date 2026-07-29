29 июля 2026, 09:30

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Согласно народному календарю, 30 июля отмечается день Марины Лазоревой, или Маринин день. Такое название появилось благодаря соединению в народной памяти имён великомученицы Марины Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. Наши предки связывали святую Марину с морем, а Лазаря — с молниями, освещающими небо во время гроз. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Maxim K

Фото: iStock/ JerryBKeane

Традиции дня

Фото: iStock/ intek1

Народные запреты

Нельзя начинать новые дела, особенно финансовые. Считалось, что любые перемены, начатые 30 июля, обречены на провал;

Считалось, что любые перемены, начатые 30 июля, обречены на провал; Нельзя было смотреть на молнии (зарницы) — особенно женщинам и детям. В народе верили, что яркие отблески («лазори») могут лишить человека зрения или навлечь беду;

В народе верили, что яркие отблески («лазори») могут лишить человека зрения или навлечь беду; Нельзя было ходить в лес, на охоту или рыбалку. Верили, что перед Ильиным днём (2 августа) лесная нечисть особенно опасна и может утащить душу человека;

Верили, что перед Ильиным днём (2 августа) лесная нечисть особенно опасна и может утащить душу человека; Не рекомендовалось говорить о свадьбе и делать предложения. Такие союзы, по поверьям, будут недолговечными и несчастливыми;

Такие союзы, по поверьям, будут недолговечными и несчастливыми; Запрещалось громко разговаривать и ссориться — громкие звуки привлекают внимание злых духов. Разговоры во время грозы следовало прекращать, иначе могла вспыхнуть ссора.

Приметы

Фото: iStock/ udokies