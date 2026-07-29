День Марины Лазоревой 30 июля: как защитить дом от нечисти, привлечь достаток и избавиться от негатива, народные приметы
Согласно народному календарю, 30 июля отмечается день Марины Лазоревой, или Маринин день. Такое название появилось благодаря соединению в народной памяти имён великомученицы Марины Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. Наши предки связывали святую Марину с морем, а Лазаря — с молниями, освещающими небо во время гроз. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо принятия христианства конец июля на Руси был временем почитания грозовой стихии. Славяне отмечали день Перуна — бога грома и молний. Люди верили, что молнии — это стрелы Перуна, поражающие злых духов, а грозы очищают землю от нечистой силы. С этим периодом связывали и почитание морских духов, прося у них защиты от засухи. После крещения Руси языческие верования постепенно переплелись с христианскими. 30 июля церковь установила память двух святых, и народ наделил их «обязанностями», близкими к древним представлениям. Марину стали связывать с морем и небесной синевой (от слова «лазорь»), а Лазаря — с «громовыми стрелами».
Великомученица Марина (в Западной Европе её именуют Маргаритой) родилась в III веке в Антиохии Писидийской, на территории современной Турции. Она была дочерью языческого жреца. От своей кормилицы девочка узнала о христианской вере и в 12 лет тайно приняла Крещение. Когда ей исполнилось 15 лет, правитель той области Олимврий, очарованный её красотой, сделал ей предложение. Марина смело исповедала себя христианкой и отказалась принести жертву идолам.
За верность Христу её подвергли жестоким пыткам. Но каждый раз Господь чудесно исцелял её. По преданию, во время пыток произошло землетрясение, с рук Марины спали оковы, над её головой засиял небесный свет, в котором кружилась голубица с золотым венцом в клюве. Поражённые этим чудом, многие язычники обратились ко Христу. Однако правитель приказал казнить Марину вместе с 15 тысячами новообращённых христиан. Сегодня Святая Марина почитается как покровительница женщин, помощница в воспитании детей и исцелении глазных болезней.
Преподобный Лазарь Галисийский жил в X веке. Он родился в Лидии, в городе Магнезии. Получив хорошее образование, юношей он принял монашество в лавре святого Саввы в Палестине, где провёл десять лет. Рукоположенный во пресвитера, он возвратился на родину и поселился на пустынной горе Галисийской близ Эфеса. Здесь ему было чудное видение: огненный столп, восходящий на небо, окружённый ангелами, поющими: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его». На этом месте он построил храм Воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Вокруг него собралась монашеская община. За 15 лет до кончины он получил откровение о своей смерти, но по слёзной молитве братии Господь продлил его жизнь. Святой Лазарь скончался в 1053 году в возрасте 72 лет и прославился посмертными чудесами.
Традиции дняНа Руси день Марины Лазоревой считался временем очищения — как телесного, так и духовного. В этот день наши предки особенно заботились о чистоте: обязательно топили баню, чтобы смыть с себя накопившийся негатив. Считалось, что чем опрятнее внешний вид человека, тем чище его душа.
Женщины занимались уборкой дома и избавлялись от старых, сломанных вещей. Верили, что такой хлам притягивает плохую энергетику. Но выбрасывать его было нельзя — старые вещи отдавали нуждающимся, чтобы привлечь в дом достаток.
Особое место занимал уход за волосами. Стрижка в этот день считалась благотворной: она сулила не только красоту, но и очищение мыслей. Девушки заплетали косы, чтобы уберечься от злых духов, которые, по поверьям, могли укрыться в распущенных волосах.
Праздничный стол был обязательно рыбным. Готовили уху, пироги с рыбой, жареную или тушёную рыбу. Считалось, что такое угощение символизирует удачу, изобилие и защиту от нечисти.
В этот день молились о мире в семье и здоровье детей. Также было принято навещать родителей и близких родственников, радовать их добрыми словами и небольшими подарками. Предки верили, что день благоприятен для лёгких заготовок: сушки трав и варки варенья.
Народные запретыМаринин день считался опасным, «магическим» временем, когда нечистая сила особенно активна. С этим связано множество строгих запретов.
- Нельзя начинать новые дела, особенно финансовые. Считалось, что любые перемены, начатые 30 июля, обречены на провал;
- Нельзя было смотреть на молнии (зарницы) — особенно женщинам и детям. В народе верили, что яркие отблески («лазори») могут лишить человека зрения или навлечь беду;
- Нельзя было ходить в лес, на охоту или рыбалку. Верили, что перед Ильиным днём (2 августа) лесная нечисть особенно опасна и может утащить душу человека;
- Не рекомендовалось говорить о свадьбе и делать предложения. Такие союзы, по поверьям, будут недолговечными и несчастливыми;
- Запрещалось громко разговаривать и ссориться — громкие звуки привлекают внимание злых духов. Разговоры во время грозы следовало прекращать, иначе могла вспыхнуть ссора.
Приметы
- Если 30 июля гремит гром — осень будет дождливой, а зима снежной;
- Яркие зарницы (молнии без грома) предвещают засуху и пожары или же сулят богатый урожай орехов;
- Жаркий и сухой день — к малоснежной, но очень морозной зиме;
- Обильная роса утром предвещает щедрый и урожайный август;
- Багровый закат предвещает бурю.