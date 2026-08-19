19 августа 2026, 10:45

Фото: istockphoto / BrianAJackson

20 августа на Руси отмечали Марину-Пимену — народный праздник, получивший название в честь двух святых: мученика Марина Кесарийского (Палестинского) и преподобного Пимена Многоболезненного (Печерского), память которых православная церковь чтит в этот день. В народе дату также называли Малинником и Бабьим днем. Эти названия отражали традиционные занятия и обычаи, связанные с праздником. По народным поверьям, 20 августа имело особое значение для семейного благополучия, здоровья и достатка. Что можно и нельзя было делать в этот день — в материале «Радио 1».





Содержание День Марины-Пимены: история Марина-Пимена 20 августа: традиции и обычаи Народные приметы на 20 августа Что нельзя делать 20 августа Что можно и нужно делать 20 августа Почему этот день называют «Бабий день» Церковный праздник 20 августа: Святитель Митрофан Воронежский

День Марины-Пимены: история

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Марина-Пимена 20 августа: традиции и обычаи

Фото: istockphoto / ALLEKO

Народные приметы на 20 августа

туман над водой утром 20 августа предвещал ясную погоду;

алая заря или радуга в утреннем небе сулили дождь;

если радуга появлялась вечером, ожидали солнечную погоду;

если ласточки начинали собираться в стаи, вскоре могла прийти гроза;

отсутствие пауков считалось признаком сильного ветра;

если аисты начинали покидать гнезда раньше времени, ожидали раннюю осень;

высоко парящий в небе аист считался добрым знаком и предвещал удачу, а незамужней девушке мог сулить скорое замужество;

аист с опущенными крыльями, напротив, предвещал болезнь или несчастье;

вещий сон, увиденный в ночь на 20 августа, по поверью, должен был сбыться;

прохладное и туманное утро считалось подходящим временем для похода за грибами.

Что нельзя делать 20 августа

менять постельное белье — это могло привести к разладу между супругами;

тревожить или разрушать аистиные гнезда — такое поведение сулило большие беды;

сушить одежду и другие вещи на улице — предки опасались, что в них может поселиться нечистая сила;

девушкам ходить с распущенными волосами — считалось, что это способно привлечь нечисть;

совершать крупные покупки — существовало поверье, что после этого деньги начнут быстро уходить из семьи;

отправляться в дальнюю дорогу или переезжать — путь мог оказаться неудачным и принести неприятности;

выходить из дома после захода солнца — это считалось плохой приметой;

просить начальство о повышении или увеличении зарплаты — по поверьям, просьба останется без удовлетворения;

начинать новые дела и проекты — считалось, что они не принесут желаемого результата.

Что можно и нужно делать 20 августа

Фото: istockphoto / romiri

Почему этот день называют «Бабий день»

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Церковный праздник 20 августа: Святитель Митрофан Воронежский