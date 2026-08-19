День Марины-Пимены 20 августа: почему в этот праздник нельзя совершать крупные покупки и как привлечь благополучие, народные приметы
20 августа на Руси отмечали Марину-Пимену — народный праздник, получивший название в честь двух святых: мученика Марина Кесарийского (Палестинского) и преподобного Пимена Многоболезненного (Печерского), память которых православная церковь чтит в этот день. В народе дату также называли Малинником и Бабьим днем. Эти названия отражали традиционные занятия и обычаи, связанные с праздником. По народным поверьям, 20 августа имело особое значение для семейного благополучия, здоровья и достатка. Что можно и нельзя было делать в этот день — в материале «Радио 1».
День Марины-Пимены: историяПраздник Марины – Пимены зародился на стыке церковного календаря и крестьянского быта. Его появление связано с тем, что православная церковь закрепила 20 августа за днем поминовения святых Марина Кесарийского и Пимена Многоболезненного.
Святой Пимен жил в XI веке и с рождения страдал тяжелым недугом. Он добровольно выбрал путь страданий, считая болезнь защитой от греховных соблазнов. Всю жизнь он провел в Киево-Печерском монастыре в непрестанных молитвах, за что получил от Бога дар исцелять других людей. Сам же он выздоровел чудесным образом всего за три дня до своей кончины.
Воин Марин Кесарийский жил в III веке в Римской империи и принял мученическую смерть за публичный отказ поклоняться языческим идолам.
В народном календаре этот день неразрывно связан с завершением лета и сбором последнего урожая лесной малины. Конец августа знаменовался первыми осенними холодами и окончанием сезона сбора дикой малины, из-за чего в народе говорили, что после этого дня лесную ягоду уже не сыскать.
Марина-Пимена 20 августа: традиции и обычаиКрестьяне собирали последние ягоды и использовали их для приготовления домашних блюд. Хозяйки пекли пироги с малиновой начинкой и угощали ими членов семьи, соседей и даже незнакомых людей. По поверьям, щедрость в этот день могла привлечь в дом счастье, достаток и благополучие.
Последние ягоды малины считали особенно полезными. Ими угощали детей и больных, надеясь укрепить их здоровье и восстановить силы.
Важное место в традициях Марины-Пимены занимала помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Часть приготовленной выпечки относили в церковь и сиротские приюты. Также помогали вдовам и другим нуждающимся. Считалось, что добро, сделанное 20 августа, обязательно вернется человеку.
Отдельно крестьяне заботились об аистах. Птиц считали защитниками дома и семьи. Людей учили приветствовать аистов и не причинять им вреда. В некоторых местах строили новые гнезда, чтобы после зимовки птицы могли вернуться на привычное место.
Народные приметы на 20 августаПо погоде и поведению животных 20 августа пытались определить, какой окажется погода в ближайшие дни и каким будет начало осени.
Народные приметы:
- туман над водой утром 20 августа предвещал ясную погоду;
- алая заря или радуга в утреннем небе сулили дождь;
- если радуга появлялась вечером, ожидали солнечную погоду;
- если ласточки начинали собираться в стаи, вскоре могла прийти гроза;
- отсутствие пауков считалось признаком сильного ветра;
- если аисты начинали покидать гнезда раньше времени, ожидали раннюю осень;
- высоко парящий в небе аист считался добрым знаком и предвещал удачу, а незамужней девушке мог сулить скорое замужество;
- аист с опущенными крыльями, напротив, предвещал болезнь или несчастье;
- вещий сон, увиденный в ночь на 20 августа, по поверью, должен был сбыться;
- прохладное и туманное утро считалось подходящим временем для похода за грибами.
Что нельзя делать 20 августаДень Марины-Пимены приходится на Успенский пост, который ежегодно продолжается с 14 по 27 августа. Поэтому православные верующие придерживаются постных ограничений и отказываются от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.
20 августа также не устраивали шумных праздников. По церковной традиции в период поста не проводят венчания, поэтому свадьбы и другие масштабные торжества на эту дату не планировали.
Народные поверья связывали с Мариной-Пименой и ряд бытовых запретов. Считалось, что 20 августа нельзя:
- менять постельное белье — это могло привести к разладу между супругами;
- тревожить или разрушать аистиные гнезда — такое поведение сулило большие беды;
- сушить одежду и другие вещи на улице — предки опасались, что в них может поселиться нечистая сила;
- девушкам ходить с распущенными волосами — считалось, что это способно привлечь нечисть;
- совершать крупные покупки — существовало поверье, что после этого деньги начнут быстро уходить из семьи;
- отправляться в дальнюю дорогу или переезжать — путь мог оказаться неудачным и принести неприятности;
- выходить из дома после захода солнца — это считалось плохой приметой;
- просить начальство о повышении или увеличении зарплаты — по поверьям, просьба останется без удовлетворения;
- начинать новые дела и проекты — считалось, что они не принесут желаемого результата.
Что можно и нужно делать 20 августаНародные традиции предписывали провести день спокойно, уделив внимание семье, хозяйству и людям, которым нужна помощь. Существовало и девичье гадание на замужество: считалось, что девушка, которая первой найдет и съест три ягоды с одного куста, вскоре выйдет замуж.
Также нужно собирать лекарственные травы. 20 августа считали подходящим днем для заготовки целебных растений. По народным представлениям, травы, собранные на Марину-Пимену, обладали особой силой, а приготовленные из них отвары приносили больше пользы.
Кроме того, в этот день старались не проходить мимо людей, которым требовалась помощь. Подать милостыню, поддержать вдову, сироту или другого нуждающегося считалось хорошей приметой. Предки верили, что добро, сделанное 20 августа, вернется человеку в большем размере.
20 августа верующим рекомендовали придерживаться постных ограничений. На стол подавали блюда без мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.
Почему этот день называют «Бабий день»Праздник 20 августа стали называть Бабьим днем из-за сезонных изменений в жизни крестьян и особого уважения к женскому труду. К концу последнего летнего месяца завершалась самая изнурительная часть полевых работ, поэтому женщины наконец-то получали долгожданную передышку от тяжелой жатвы и могли вернуться к более спокойным домашним заботам.
Главными героинями этого дня становились хозяйки, которые отправлялись в лес за последней спелой малиной, варили варенье и пекли традиционные пироги. В народе верили, что приготовленная женщиной в этот праздник выпечка обладает особой силой, способной укрепить здоровье всех домочадцев и привлечь в дом благополучие.
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Вечером, завершив легкие хлопоты, деревенские женщины и девушки собирались на свои отдельные посиделки, чтобы отдохнуть, спеть песни и проводить уходящее лето.
В этот праздник мужчинам запрещалось повышать голос на жен, дочерей или матерей. Они должны были во всем помогать женщинам и проявлять к ним максимальную заботу, так как любое оскорбление в адрес хозяйки дома 20 августа грозило семье серьезными болезнями, неурядицами и финансовыми потерями.
Церковный праздник 20 августа: Святитель Митрофан Воронежский20 августа также отмечают Обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, которого Русская православная церковь причислила к лику святых. Митрофан Воронежский родился в 1623 году в семье духовенства. В возрасте 40 лет он принял монашеский постриг в Золотниковской пустыни. Впоследствии церковь поставила его епископом Воронежским.
При святителе Митрофане Воронежская епархия стала одним из значимых православных центров Черноземья. Епископ также поддерживал Петра I, который организовал в Воронеже строительство кораблей и основал там крупную корабельную верфь.
Святитель Митрофан умер в 1703 году. Его похоронили в Благовещенском соборе Воронежа. В 1831 году во время ремонтных работ в обители обнаружили нетленные мощи святителя. В память об этом событии церковь установила отдельное празднование Обретения мощей Митрофана Воронежского 20 августа.
Таким образом, 20 августа в народной традиции связывали прежде всего с завершением малинового сезона, заботой об аистах, помощью нуждающимся и наблюдениями за природой. Православный календарь посвящает этот день памяти святых, попразднству Преображения Господня и Обретению мощей святителя Митрофана Воронежского.