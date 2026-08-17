17 августа 2026, 11:33

Фото: istockphoto / frentusha

18 августа в народном календаре отмечали Евстигнея Житника, или Луков день. С этой датой связывали завершение уборки зерновых, подготовку к посеву озимых и многочисленные приметы о погоде и будущем урожае. В православном календаре день посвящен памяти мученика Евсигния Антиохийского и приходится на Успенский пост. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 18 августа — в материале «Радио 1».





Содержание Евстигней Житник: история и традиции 18 августа Подготовка к Яблочному Спасу 18 августа Народные приметы на 18 августа Что нельзя делать 18 августа Почему 18 августа нельзя есть яблоки и виноград Церковный праздник 18 августа: Евсигний Антиохийский Успенский пост 18 августа День географа и именины 18 августа Луна в Скорпионе 18 августа 2026 года Что посмотреть на небе 18 августа Молитвы 18 августа

Евстигней Житник: история и традиции 18 августа

Фото: istockphoto / Aleksandr Rybalko

Подготовка к Яблочному Спасу 18 августа

Авдотья Малиновка 17 августа: почему нельзя ссориться, ходить на свидания и оставлять огурцы на грядке, народные приметы

Народные приметы на 18 августа

какая погода установится в этот день, такой якобы будет и в декабре;

холодный северный ветер предвещал раннюю и суровую зиму;

ясное звездное небо сулило морозную зиму;

сухое жнивье считалось признаком хорошего урожая в следующем году;

утренний туман над полем обещал много грибов и мягкую осень;

дождевые черви, вышедшие на поверхность, предвещали осадки;

низкие облака над лесом связывали с богатым грибным сезоном;

долгое громкое эхо считалось предвестником теплой и солнечной погоды;

глухое эхо, напротив, сулило дождь;

пауки, активно плетущие паутину на полях, предсказывали тепло и сухую погоду;

птицы, собиравшиеся в стаи и шумевшие, якобы предупреждали о скором отлете и холодной осени;

дождь 18 августа считался признаком короткого и ненастного бабьего лета.

Фото: istockphoto / BeritK

Что нельзя делать 18 августа

топтать или ломать жнивье;

ругаться и сквернословить в поле;

петь и есть во время работы на жатве;

оставлять открытой посуду с едой;

пить сырые яйца;

выбрасывать хлеб и остатки пищи;

после полуночи без необходимости выходить из дома;

начинать крупные дела;

заключать важные сделки и вести серьезные переговоры;

затевать ссоры и судебные разбирательства;

жаловаться на жизнь и рассказывать чужим людям свои секреты.

Почему 18 августа нельзя есть яблоки и виноград

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Церковный праздник 18 августа: Евсигний Антиохийский

Успенский пост 18 августа

Садовод рассказала, как продлить свежесть собранных с грядки помидоров

День географа и именины 18 августа

Луна в Скорпионе 18 августа 2026 года

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Что посмотреть на небе 18 августа

Молитвы 18 августа

Молитва мученику Евсигнию Антиохийскому

«Святый мучениче Евсигние! Призри с небеснаго чертога на требующих твоея помощи и не отвергни прошений наших, но, яко присный благодетель и ходатай наш, моли Христа Бога, да, человеколюбив и многомилостив сый, сохранит нас от всякаго лютаго обстояния: от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани.



Да молитвами твоими даст нам Господь мир помыслов, воздержание от пагубных страстей и от всякия скверны и да укрепит во всем мире Свою Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.



Молися прилежно, святый мучениче, да благословит Христос Бог державу, да утвердит во святей Своей Православней Церкви живый дух правыя веры и благочестия, да мы вси в мире и благочестии поживем в настоящем веце и достигнем блаженныя вечныя жизни на небеси, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и держава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Тропарь предпразднства Преображения Господня

«Христово преображение предусрящем, светло торжествующе предпразднственная, вернии, и возопиим: приспе день Божественнаго веселия: восходит на гору Фаворскую Владыка, Божества Своего облистати красоту».

Кондак предпразднства Преображения Господня

«Божественным днесь преображением человеческое всё естество просиявает божественно, в веселии зовущее: преобразуется Христос, спасаяй вся».