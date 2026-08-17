Евстигней Житник 18 августа: что нельзя делать в этот день и почему запрещено есть яблоки, главные приметы и традиции
18 августа в народном календаре отмечали Евстигнея Житника, или Луков день. С этой датой связывали завершение уборки зерновых, подготовку к посеву озимых и многочисленные приметы о погоде и будущем урожае. В православном календаре день посвящен памяти мученика Евсигния Антиохийского и приходится на Успенский пост. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 18 августа — в материале «Радио 1».
Евстигней Житник: история и традиции 18 августаНазвание «Житник» связано со словом «жито» — так на Руси называли зерновые культуры. В этот период крестьяне завершали жатву и начинали готовиться к посеву озимых.
Особое значение придавали последним колосьям на поле. Во время жатвы старались найти стебель с несколькими колосьями. Самой счастливой считалась находка с 12 колосьями — ее называли «житной маткой». Стебель сохраняли до весны, а зерна использовали при первом посеве, надеясь получить богатый урожай.
Часть колосьев оставляли на поле в виде небольшой несжатой полосы, которую называли «бородкой». Ее воспринимали как символ благодарности земле и надежду на будущий достаток.
В этот день в семьях пекли хлеб из зерна нового урожая. На стол также подавали лук, хлеб, соль и квас. Связки лука развешивали в доме: считалось, что они очищают воздух и защищают жилище.
Подготовка к Яблочному Спасу 18 августа18 августа приходилось на предпразднство Преображения Господня, поэтому хозяйки начинали подготовку к Яблочному Спасу. В домах убирались, мыли окна и полы, перебирали собранные плоды, готовили постные пироги с ягодами, морковью и репой.
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По традиции яблоки и другие плоды нового урожая должны были освятить в храме 19 августа. После этого их было принято ставить на праздничный стол, раздавать нуждающимся и относить на могилы родственников.
Народные приметы на 18 августаС погодой на Евстигнея Житника связывали прогнозы на осень, зиму и следующий урожай. Основные приметы 18 августа:
- какая погода установится в этот день, такой якобы будет и в декабре;
- холодный северный ветер предвещал раннюю и суровую зиму;
- ясное звездное небо сулило морозную зиму;
- сухое жнивье считалось признаком хорошего урожая в следующем году;
- утренний туман над полем обещал много грибов и мягкую осень;
- дождевые черви, вышедшие на поверхность, предвещали осадки;
- низкие облака над лесом связывали с богатым грибным сезоном;
- долгое громкое эхо считалось предвестником теплой и солнечной погоды;
- глухое эхо, напротив, сулило дождь;
- пауки, активно плетущие паутину на полях, предсказывали тепло и сухую погоду;
- птицы, собиравшиеся в стаи и шумевшие, якобы предупреждали о скором отлете и холодной осени;
- дождь 18 августа считался признаком короткого и ненастного бабьего лета.
Что нельзя делать 18 августаМногие запреты Евстигнеева дня были связаны с полевыми работами, едой и отношением к земле. По народным поверьям, 18 августа не следовало:
- топтать или ломать жнивье;
- ругаться и сквернословить в поле;
- петь и есть во время работы на жатве;
- оставлять открытой посуду с едой;
- пить сырые яйца;
- выбрасывать хлеб и остатки пищи;
- после полуночи без необходимости выходить из дома;
- начинать крупные дела;
- заключать важные сделки и вести серьезные переговоры;
- затевать ссоры и судебные разбирательства;
- жаловаться на жизнь и рассказывать чужим людям свои секреты.
Почему 18 августа нельзя есть яблоки и виноградС Евстигнеем Житником связывали традиционный запрет на употребление яблок и винограда нового урожая до их освящения в храме.
По народным представлениям, есть первые плоды до Преображения Господня было нежелательно: это якобы могло навлечь болезни и неудачи. При этом собирать, перебирать и готовить урожай к празднику уже разрешалось. 19 августа, в день Преображения Господня, плоды освящали в храме, после чего ими угощали родственников, нуждающихся и соседей.
Церковный праздник 18 августа: Евсигний АнтиохийскийПравославная церковь 18 августа чтит память мученика Евсигния Антиохийского. В народной традиции его имя трансформировалось в Евстигней, откуда и появилось название дня. Согласно житию, Евсигний был воином римской армии и прослужил около 60 лет. Он жил во времена нескольких императоров, видел страдания христиан и позднее принял христианскую веру.
В старости святой оставил военную службу и посвятил себя молитве и посту. При императоре Юлиане Отступнике, проводившем политику восстановления язычества, Евсигний был казнен за исповедание христианства.
18 августа также является предпразднством Преображения Господня. В храмах верующие начинают духовно готовиться к празднику, связанному с преображением Христа на горе Фавор.
Успенский пост 18 августа18 августа продолжается Успенский пост. Верующие воздерживаются от мясных и молочных продуктов, яиц и других продуктов, предусмотренных постными ограничениями.
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Церковная традиция рассматривает пост не только как изменение рациона, но и как время молитвы, духовной собранности, отказа от конфликтов и работы над собой.
День географа и именины 18 августаВ России 18 августа отмечают День географа. Профессиональная дата посвящена специалистам, которые изучают природу, территорию и географические процессы, а также помогают расширять представления о планете.
Именины 18 августа отмечают Евстигней (Евсигний), Иван, Дарья, Мария, Нонна, Христина, Георгий, Лев, Макар и Михаил.
Луна в Скорпионе 18 августа 2026 годаСогласно астрологическим календарям, 18 августа 2026 года Луна находится в Скорпионе. День приходится на 6-й лунный день, который к вечеру сменяется 7-м. В астрологической традиции этот период связывают с интуицией, вниманием к словам и внутренней концентрацией. Вторник находится под управлением Марса, поэтому день рекомендуют проводить активно, но без излишней агрессии и спешки.
Огородные календари считают растущую Луну в Скорпионе подходящим временем для посадки корнеплодов, лука и чеснока, а также прополки. При этом рыхление почвы не рекомендуется.
Астрологические рекомендации также называют 18 августа подходящим днем для принятия важных решений, работы с документами и наведения порядка в делах.
Что посмотреть на небе 18 августаВечером 18 августа можно будет наблюдать летние созвездия Лебедя, Лиры и Орла. Вместе они образуют известный «Летний треугольник».
Согласно представленным астрономическим прогнозам, на небе также будут заметны яркие планеты, а молодой месяц дополнит вечерний пейзаж.
Молитвы 18 августаВ день памяти мученика Евсигния верующие могут обращаться к святому с молитвами о защите, укреплении веры и помощи в трудных обстоятельствах.
В предпразднство Преображения Господня также читают соответствующие богослужебные тексты — тропарь и кондак праздника.
Молитва мученику Евсигнию Антиохийскому
«Святый мучениче Евсигние! Призри с небеснаго чертога на требующих твоея помощи и не отвергни прошений наших, но, яко присный благодетель и ходатай наш, моли Христа Бога, да, человеколюбив и многомилостив сый, сохранит нас от всякаго лютаго обстояния: от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани.
Да молитвами твоими даст нам Господь мир помыслов, воздержание от пагубных страстей и от всякия скверны и да укрепит во всем мире Свою Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Молися прилежно, святый мучениче, да благословит Христос Бог державу, да утвердит во святей Своей Православней Церкви живый дух правыя веры и благочестия, да мы вси в мире и благочестии поживем в настоящем веце и достигнем блаженныя вечныя жизни на небеси, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и держава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Тропарь предпразднства Преображения Господня
«Христово преображение предусрящем, светло торжествующе предпразднственная, вернии, и возопиим: приспе день Божественнаго веселия: восходит на гору Фаворскую Владыка, Божества Своего облистати красоту».
Кондак предпразднства Преображения Господня
«Божественным днесь преображением человеческое всё естество просиявает божественно, в веселии зовущее: преобразуется Христос, спасаяй вся».