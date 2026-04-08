День Матрены Настовицы 9 апреля: почему нельзя готовить кое-как, тревожить постель и оставлять дом неубранным, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 апреля отмечается Матрена Настовица или Полурепица. Такое название появилось из-за крепкого весеннего наста — обледенелой корки на снегу, по которой в последний раз выходили белить холсты, а также из-за прилета чибисов . Православная церковь в это время чтит память святой мученицы Матроны Солунской. О приметах, традициях и запретах праздника читатйте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе этого дня лежит история раннехристианской святой, жившей в III–IV веках в греческих Салониках. Матрона была рабыней в доме богатой иудейки Павтилы, жены военачальника. В те времена христиан жестоко преследовали, но Матрона тайно посещала церковь. Когда хозяйка потребовала отречения от Христа, рабыня ответила твердым отказом.
За это её зверски избили, заперли в тёмном чулане и морили голодом. Даже запертая в четырёх стенах, Матрона чудесным образом оказалась свободной от оков — её веру не могли сдержать земные цепи. Тело мученицы было сброшено с городской стены, но христиане нашли и погребли его с почестями близ Эгнатиевой дороги. Позже, по распоряжению епископа Солунского Александра, мощи святой перенесли в город Солунь (современные Салоники), где в её честь построили храм. В исторических источниках упоминается, что мощи Матроны Солунской были широко известны в VI–VII веках при императоре Маврикии, и от них совершались чудеса.
На Руси с принятием православия языческие традиции плавно переплелись с христианским почитанием. Матрона стала не просто мученицей за веру, но и покровительницей женского труда, ткачества и домашнего очага. Ей молятся о крепости духа, избавлении от душевной скорби и, как ни странно, о хорошем урожае репы — одного из главных продуктов на столе наших предков до появления картофеля.
Традиции дняНа Матрену Настовицу крестьяне просыпались рано. Хотя весна уже вступала в свои права, по утрам землю всё еще сковывало холодом. Это время было наполнено суетой и верой в обновление.
Хозяйки спешили к реке или на последний твердый наст. Они расстилали на снегу сотканные за зиму холсты. Снег и морозный воздух хорошо отбеливали ткань. Это был последний шанс сделать это до наступления тепла.
В доме принято было наводить порядок. Женщины чистили медную посуду до блеска, перебирали одежду. Существовал обряд избавления от хлама: всё старое, рваное или сломанное выносили за околицу и сжигали. Верили, что вместе с дымом уходят беды и напасти, а на освободившееся место приходит достаток.
Полурепица — второе название праздника. Репа до появления картофеля была королевой стола. 9 апреля хозяйки перебирали запасы овощей. Лучшие, отборные корнеплоды откладывали на семена, а из остальных варили каши, пекли запеканки и парили. «Остатки» еды не выбрасывали — кормили скотину, чтобы та была здорова.
В этот день лед на реках начинал «вздуваться» и трескаться. Рыбаки примечали: щука хвостом лед разбивает. Это означало, что начинается активный жор у хищника. Идти на рыбалку можно было, а вот выходить на ненадежный лед — строжайше запрещалось.
Народные запретыЧтобы не накликать беду 9 апреля не стоило:
- Ссориться и ревновать. Считалось, что помириться после скандала в этот день будет почти невозможно. Ревность могла разрушить брак;
- Давать в долг хлеб и соль. Деньги и продукты старались не выносить из дома. Верили, что с солью можно отдать счастье, а с хлебом — достаток;
- Готовить «кое-как». Покровительница дня Матрона наказывала неряшливых хозяек. Еда должна была быть чистой и приготовленной с душой, иначе дом ждала бедность;
- Тревожить постель. Старались не менять постельное белье и не вытряхивать перины, чтобы не «перевернуть» свою судьбу и не запутать события жизни;
- Обижать птиц. Особенно чибисов. Их прилет символизировал весну. Обиженная птица могла унести с собой тепло и удачу;
- Сидеть без дела: лентяев, по поверьям, удача обходила стороной.
Приметы
- Утренний иней и туман — к урожайному, хлебородному году;
- Чибис кричит с вечера — к ясной погоде;
- Чайки кружат над домами — скоро лёд на реках тронется;
- Петух среди дня запел не вовремя — к перемене погоды, дождю или снегу;
- Если соловей запел на голых деревьях — урожай на плодовые деревья будет плохой;
- Плесень на проталинах — к богатому урожаю грибов осенью.