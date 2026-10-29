29 октября 2026, 09:49

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

30 октября 2026 года православные верующие вспоминают ветхозаветного пророка Осию, а в народном календаре наступает Осия Колесник — день, когда готовили телеги к зиме, наблюдали за погодой и пытались предсказать будущий урожай. С этой датой связаны необычные обычаи, старинные поверья и запреты, нарушение которых, по народным представлениям, могло обернуться неприятностями. Какие приметы обещают скорое потепление, почему крестьяне прислушивались к скрипу колес и от каких занятий советовали отказаться, — в материале «Радио 1».





Содержание Пророк Осия: история церковного праздника 30 октября Осия Колесник: народные приметы дня Обычаи и традиции 30 октября Икона Божией Матери «Избавительница»: что еще отмечают 30 октября Главные народные запреты дня Осии Колесника О чем говорила погода 30 октября Что означают сны в ночь на 30 октября

Пророк Осия: история церковного праздника 30 октября

Фото: iStock/WDnet

Осия Колесник: народные приметы дня

Синоптик пообещал москвичам аномальное тепло

Фото: iStock/M-Production

Обычаи и традиции 30 октября

«Барыня подкрашена, поперек подпоясана, а спина намазана».

«Четыре братца уговорились гоняться, как ни бегут, друг друга не догонят».

«Один идёт, четверых за собой ведет, а пятый сидит, во все глаза глядит».



Фото: iStock/Anna_Anikina



Икона Божией Матери «Избавительница»: что еще отмечают 30 октября

Главные народные запреты дня Осии Колесника

Не ходить в баню

Не брать деньги в долг и не давать взаймы

Не начинать важные дела

Не хвастаться достижениями

Фото: iStock/DarthArt

Не стричь и не окрашивать волосы

Не злиться и не жаловаться на судьбу

Не носить одну и ту же одежду весь день

Не тратить деньги на спонтанные покупки

О чем говорила погода 30 октября

Кошка крепко спит — к потеплению. Если домашнее животное весь день проводит во сне, ожидали более теплой погоды. Беспокойное поведение кошки, напротив, связывали с возможным похолоданием.

Собаки почти не лают — скоро станет теплее. Спокойное поведение домашних животных считали признаком приближающегося потепления.

Гуси и утки хлопают крыльями — к дождю. Если птицы часто размахивали крыльями, ждали осадков, а в некоторых поверьях — сильного ливня.

Солнце скрывается за тучами — к дождю. Пасмурное небо в этот день воспринимали как предвестник скорых осадков.

Вокруг солнца появился светлый или темный круг — к буре. Особое внимание обращали на ореол вокруг светила, который связывали с приближением ненастья.

На ясном небе виден тусклый круг вокруг солнца — погода испортится. Такая примета также предвещала ухудшение погодных условий.

Месяц яркий и белый — к похолоданию. Если ночное светило казалось особенно ярким, ожидали снижения температуры.

На небе мало звезд — к заморозкам и метелям. Отсутствие большого количества видимых звезд связывали с приближением зимней непогоды.

Один рог месяца длиннее другого — дождь продлится четыре недели. Так звучало одно из старинных предсказаний осенней погоды.

Выпал снег — зима будет ранней. Первые снегопады воспринимали как знак скорого наступления устойчивых холодов.

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

Что означают сны в ночь на 30 октября