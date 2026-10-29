Осия Колесник 30 октября: день, когда готовили телеги к зиме и прислушивались к дежавю, народные приметы и запреты
30 октября 2026 года православные верующие вспоминают ветхозаветного пророка Осию, а в народном календаре наступает Осия Колесник — день, когда готовили телеги к зиме, наблюдали за погодой и пытались предсказать будущий урожай. С этой датой связаны необычные обычаи, старинные поверья и запреты, нарушение которых, по народным представлениям, могло обернуться неприятностями. Какие приметы обещают скорое потепление, почему крестьяне прислушивались к скрипу колес и от каких занятий советовали отказаться, — в материале «Радио 1».
Пророк Осия: история церковного праздника 30 октября
Ежегодно 30 октября православная церковь чтит память пророка Осии, одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Он жил в VIII веке до Рождества Христова, во времена правления израильского царя Иеровоама II, когда государство переживало экономический подъем, но одновременно сталкивалось с имущественным неравенством и распространением языческих культов.
Особенно было популярно поклонение Ваалу — божеству, почитавшемуся в соседних землях. Осия выступал против идолопоклонства, призывал соплеменников вернуться к вере предков и осуждал жрецов, допускавших языческие обряды. Он также обличал несправедливых правителей и предупреждал, что нравственное падение общества приведет к тяжелым последствиям.
Более 60 лет пророк обращался к израильтянам с призывами к покаянию. Он предсказывал нападение врага, разрушение Израильского царства и переселение его жителей в Ассирию. При этом Осия говорил не только о грядущих бедствиях, но и о возможности восстановления отношений с Богом после испытаний.
Согласно преданию, личная жизнь пророка также была непростой. Рассказывали, что его жена изменяла ему и в конце концов оставила его. После этого Осия с еще большим усердием призывал народ к покаянию и истинной вере. Он утверждал, что Господь отвернется от израильтян и обратится к язычникам, которые уверуют в Него.
Пророчества Осии вошли в книгу из 14 глав, включенную в состав Ветхого Завета. Христианская церковь видит в некоторых из них указания на события земной жизни Иисуса Христа. В частности, слова «Из Египта воззвал Я сына Моего» евангелист Матфей связывает с возвращением Святого семейства из Египта после смерти царя Ирода.
В словах пророка о восстановлении на третий день христианские богословы усматривают предсказание трехдневного пребывания Христа во гробе и Его Воскресения. Другие пророчества связывают с победой Спасителя над смертью, прекращением ветхозаветных жертвоприношений и распространением христианства среди разных народов.
По церковному преданию, Осия прожил долгую жизнь, мирно скончался в глубокой старости и был похоронен на родной земле.
Осия Колесник: народные приметы дня
В народном календаре 30 октября известно как Осия Колесник, Осий Грязник или Осий Осенний. Название связано с традицией готовить транспорт к наступлению зимы.
К концу октября осенние дожди размывали проселочные дороги, на которых образовывались глубокие колеи. Колесам телег становилось все труднее преодолевать грязь, а ночные заморозки делали поездки еще опаснее. Поэтому крестьяне завершали сезон использования колесного транспорта, убирали повозки до весны и готовили сани.
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Главным занятием дня становился осмотр телег. Мужчины проверяли деревянные ободья и спицы, которые за время полевых работ и перевозки урожая могли расшататься или потрескаться. Изношенные детали ремонтировали либо заменяли новыми.
Колеса очищали от налипшей земли, необходимые части смазывали дегтем или смолой, чтобы защитить древесину от сырости и уменьшить трение. Затем колеса снимали с осей, а сами повозки отправляли в сараи, под навесы и в другие сухие хозяйственные помещения.
После этого доставали сани и проверяли состояние полозьев, креплений и упряжи. Повреждения старались устранить заранее, чтобы с появлением устойчивого снежного покрова можно было без задержек отправляться в путь.
С этим обычаем связалась поговорка: «На Осия колесо с осью до весны расстаются». Она отражала сезонный переход от осенних поездок на телегах к зимнему передвижению на санях.
В народных рекомендациях на эту дату встречаются и бытовые советы. Например, хозяйкам предлагают заняться заготовками на зиму, в том числе заквасить капусту. Также существует рекомендация уделить больше внимания отдыху и заботе о собственном здоровье.
Отдельное поверье связано с дежавю. Считалось, что необычное ощущение повторения уже происходившего может напоминать о прошлых ошибках и предупреждать о возможных опасностях.
Обычаи и традиции 30 октября
Одним из необычных обычаев Осия Колесника было гадание по звукам телеги. Перед тем как отправить повозку на зимнее хранение, хозяин прислушивался к скрипу колес во время последней поездки.
Если телега двигалась тихо, без треска и скрежета, это считали добрым знаком. Согласно поверью, в следующем году следовало ожидать обильного урожая хлеба и овощей. Громкий скрип, напротив, связывали с возможными хозяйственными трудностями и неурожаем.
В народных представлениях колесо имело не только практическое, но и символическое значение. Оно напоминало Солнце, поэтому его использовали в обрядах и ритуалах, а также воспринимали как оберег от злых сил. Знахари приписывали колесу мистические свойства и связывали с ним некоторые способы исцеления.
Например, согласно старинному поверью, если человека укусила змея, перед нанесением целебных трав рану промывали водой, пропущенной через колесо.
Считалось также, что 30 октября нужно дать лошадям отдохнуть. В этот день их старались не запрягать, поскольку подготовка к зиме предполагала не только ремонт повозок, но и заботу о животных.
Еще одной семейной традицией было загадывание детям загадок о колесах и телегах. Вечерами, когда дни становились короткими, а погода — холодной, такие развлечения помогали сохранять старинные обычаи и передавать их следующим поколениям.
Среди известных загадок были следующие:
- «Барыня подкрашена, поперек подпоясана, а спина намазана».
- «Четыре братца уговорились гоняться, как ни бегут, друг друга не догонят».
- «Один идёт, четверых за собой ведет, а пятый сидит, во все глаза глядит».
Икона Божией Матери «Избавительница»: что еще отмечают 30 октября
Помимо памяти пророка Осии, 30 октября православные верующие отмечают празднование иконы Божией Матери «Избавительница». С этим образом связаны рассказы о чудотворениях и молитвенные обращения за помощью и защитой.
В церковной традиции день памяти пророка напоминает о необходимости покаяния, верности вере и нравственной ответственности человека. Верующие могут посвятить утро молитве, попросить здоровья, благополучия и наставления на праведный путь.
Главные народные запреты дня Осии Колесника
С Осия Колесником связано несколько запретов, которые передавались из поколения в поколение. Они основаны на народных поверьях и не являются обязательными церковными правилами.
- Не ходить в баню
- Не брать деньги в долг и не давать взаймы
- Не начинать важные дела
- Не хвастаться достижениями
- Не стричь и не окрашивать волосы
- Не злиться и не жаловаться на судьбу
- Не носить одну и ту же одежду весь день
- Не тратить деньги на спонтанные покупки
О чем говорила погода 30 октября
В конце октября крестьяне внимательно наблюдали за небом, поведением животных и другими природными явлениями. По народным приметам пытались определить, ждать ли потепления, дождей, заморозков или ранней зимы.
- Кошка крепко спит — к потеплению. Если домашнее животное весь день проводит во сне, ожидали более теплой погоды. Беспокойное поведение кошки, напротив, связывали с возможным похолоданием.
- Собаки почти не лают — скоро станет теплее. Спокойное поведение домашних животных считали признаком приближающегося потепления.
- Гуси и утки хлопают крыльями — к дождю. Если птицы часто размахивали крыльями, ждали осадков, а в некоторых поверьях — сильного ливня.
- Солнце скрывается за тучами — к дождю. Пасмурное небо в этот день воспринимали как предвестник скорых осадков.
- Вокруг солнца появился светлый или темный круг — к буре. Особое внимание обращали на ореол вокруг светила, который связывали с приближением ненастья.
- На ясном небе виден тусклый круг вокруг солнца — погода испортится. Такая примета также предвещала ухудшение погодных условий.
- Месяц яркий и белый — к похолоданию. Если ночное светило казалось особенно ярким, ожидали снижения температуры.
- На небе мало звезд — к заморозкам и метелям. Отсутствие большого количества видимых звезд связывали с приближением зимней непогоды.
- Один рог месяца длиннее другого — дождь продлится четыре недели. Так звучало одно из старинных предсказаний осенней погоды.
- Выпал снег — зима будет ранней. Первые снегопады воспринимали как знак скорого наступления устойчивых холодов.
Существовала и поговорка, отражавшая настроение последних осенних дней: «Быстро тает день — не привяжешь за плетень». А уходящее лето крестьяне провожали словами: «Плачет октябрь холодными слезами».
Что означают сны в ночь на 30 октября
С народными представлениями об Осии Колеснике связаны и толкования сновидений. Согласно одному из поверий, в ночь с 29 на 30 октября человеку могли присниться родители или давно умершие родственники.
Считалось, что в таком случае важен не столько сам сюжет сна, сколько качества и семейные привычки, которые мешают человеку двигаться вперед. Сновидение предлагалось воспринимать как повод задуматься о собственном поведении и попытаться избавиться от негативных черт.
Другой вариант толкования связан со спутанными и запутанными сюжетами. По поверью, такой сон мог указывать на сомнения, неверно выбранное направление или неуверенность в принимаемых решениях. В этом случае советовали тщательно взвесить все обстоятельства, определиться с выбором и не отступать от принятого решения.