День Натальи Овсяницы 8 сентября: Зачем печь блины и заносить ветки рябины в дом, народные приметы
8 сентября на Руси отмечали народный праздник, известный под двумя названиями — День Натальи Овсяницы или Адриана Толоконника. Его история восходит к церковному почитанию святых мучеников Адриана и Наталии, живших в IV веке. Однако в народной традиции этот день приобрёл свои, особые обычаи, связанные с урожаем и бытом. О главных приметах, традициях и запретах этого дня — в материале «Радио 1».
История праздника
Святые мученики Адриан и Наталия жили в начале IV века в городе Никомидии (территория современной Турции) во времена правления римского императора Максимиана Галерия, известного жестокими гонениями на христиан. Адриан был язычником и занимал высокую должность начальника судебной палаты, а его жена Наталия была тайной христианкой, воспитанной в благочестивой семье.
Переломный момент в жизни Адриана произошел, когда он стал свидетелем страданий 23 христиан, которых подвергали пыткам за веру. Их стойкость и духовная сила настолько поразили Адриана, что он публично объявил себя христианином, сказав писцам: «Запишите и мое имя вместе с ними, потому что и я – христианин». Несмотря на уговоры императора отречься от веры, Адриан остался непоколебим. Его заключили в тюрьму, где подвергли жестоким истязаниям.
Наталия, узнав о решении мужа, поддержала его и тайно посещала темницу, где укрепляла его веру и мужество. Когда Адриана и других христиан приговорили к казни, Наталия присутствовала при их мучениях. После казни Адриана Наталия избегала повторного замужества, которое навязывали ей язычники. Вскоре после смерти мужа она умерла на его гробнице в Византии, где находила утешение в молитвах. За свои духовные страдания и верность христианской вере Наталия также была причислена к лику мучеников.
Православная церковь 8 сентября чтит память святых Адриана и Наталии как пример супружеской верности и духовной стойкости. Им молятся о укреплении семейных уз, любви и мире в семье, а также о защите от внешних врагов.
Традиции дня
На Руси церковный праздник органично слился с земледельческими традициями. Поскольку 8 сентября совпадало с завершением уборки овса, день получил названия Наталья Овсяница и Адриан Толоконник. Овес был одной из важнейших культур: из него готовили толокно, кисели, блины, а также использовали на корм лошадям.
В этот праздник хозяйки готовили овсяный кисель, блины, толокняные каши и другие блюда. Существовала поговорка: «Адриан толокно месил, а Наталья блины пекла». Этими угощениями делились с работниками и соседями, и чем больше гостей удавалось накормить, тем больше, по поверьям, хозяйка привлекала в дом богатства.
Среди семейных обрядов было заведено делать рябиновые обереги: срывали ветки рябины и делали из них кресты, которые вешали в доме для защиты от нечистой силы и кошмаров. Ветка рябины, поставленная в доме, считалась символом добрых отношений между родственниками.
Считалось, что с Натальи Овсяницы в лесу появляется много грибов, особенно опят. Женщины и дети отправлялись за грибами и ягодами (рябиной, калиной), которые заготавливали на зиму.
Что нельзя делать 8 сентября
Чтобы не навлечь беду, в день Натальи Овсяницы запрещалось:
Плакать и жаловаться на судьбу — это могло привести к еще большим несчастьям.
Ссориться и ругаться — особенно между супругами, чтобы не расстроить святых и не лишиться их покровительства.
Ходить босиком — считалось, что нечистая сила могла навредить здоровью.
Переедать и употреблять изысканные блюда — это могло привести к финансовым трудностям.
Женщинам ходить в лес в одиночестве — из-за риска заблудиться или столкнуться с нечистой силой.
Приметы
- Холодное утро — к ранней и морозной зиме.
- Листья на берёзе и дубе не опали — к суровой зиме.
- Гроза в этот день — к тёплой осени.
- Пение овсянки — к счастью в течение года.
- Обилие опят — к отсутствию «бабьего лета».