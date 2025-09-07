«Каждый регион сам решит»: В Госдуме предложили новый подход к мигрантам

07 сентября 2025, 10:30

Володин: Регионы сами должны решать вопросы мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что регионы должны сами определять многие вопросы развития, в том числе миграционные. Он высказал эту позицию на совещании по социально-экономическому развитию в Краснодарском крае 5 сентября. Видео с его выступлением опубликовали в его аккаунте в мессенджере MAX.





Володин подчеркнул, что мигранты, приезжающие в Россию, обязаны уважать местные законы, традиции, историю и знать русский язык.

«Есть вопрос, связанный с трудовой миграцией, она должна регулироваться другими нормами. Правильно было бы, чтобы полномочия в этой части больше были у регионов», — высказался депутат.

