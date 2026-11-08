08 ноября 2026, 11:18

Фото: Istock/ wavipicture

Согласно народному календарю, 9 ноября отмечается День Нестора Летописца, который в народе называли ещё «Обетным днём» или «Зароком на Параскеву». Такое название появилось потому, что накануне памяти Параскевы Пятницы на Руси было принято давать зароки, которые непременно нужно было исполнить. Православная церковь в это время чтит память преподобного Нестора, инока Киево-Печерского монастыря, первого русского летописца. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ Oleg Spiridonov

Народные запреты

Категорически нельзя было нарушать данный зарок: слово, произнесённое 9 ноября, не подлежало отмене, и его нарушителя ждали неприятности. По той же причине не давали обещаний, в которых не были уверены, — пустой зарок считался тяжким грехом;

слово, произнесённое 9 ноября, не подлежало отмене, и его нарушителя ждали неприятности. По той же причине не давали обещаний, в которых не были уверены, — пустой зарок считался тяжким грехом; Не ссорились и не сквернословили: день, посвящённый обету и молитве, осквернялся бранным словом, а одна неосторожная реплика, верили, могла рассорить родню надолго;

день, посвящённый обету и молитве, осквернялся бранным словом, а одна неосторожная реплика, верили, могла рассорить родню надолго; Не отказывали в помощи нуждающимся и не проявляли жадности — по поверью, сама Параскева могла прийти в образе нищенки и испытать милосердие человека.

— по поверью, сама Параскева могла прийти в образе нищенки и испытать милосердие человека. Не давали в долг денег и ценностей: считалось, что одолженное 9 ноября не вернётся;

считалось, что одолженное 9 ноября не вернётся; Не рекомендовалось делать крупные покупки , так как они могли оказаться неудачными. Купленное не шло впрок или могло быстро сломаться;

, так как они могли оказаться неудачными. Купленное не шло впрок или могло быстро сломаться; Нельзя было 9 ноября просить судьбу о встрече с будущим спутником — это грозило вечным одиночеством.

Приметы

Фото: Istock/ Maximillian-cabinet