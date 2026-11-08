День Нестора Летописца 9 ноября: как зарок помогает исполнить желание и почему нельзя жадничать, ссориться и просить о любви, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 ноября отмечается День Нестора Летописца, который в народе называли ещё «Обетным днём» или «Зароком на Параскеву». Такое название появилось потому, что накануне памяти Параскевы Пятницы на Руси было принято давать зароки, которые непременно нужно было исполнить. Православная церковь в это время чтит память преподобного Нестора, инока Киево-Печерского монастыря, первого русского летописца. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКорни этого дня уходят в глубокую древность. В языческой Руси на пороге зимы наши предки совершали обряды, призванные умилостивить силы природы и обеспечить благополучие рода. Люди «зарекались» — давали обещания воздержаться от дурных поступков или выполнить тяжёлую работу ради общего блага. С приходом христианства древний обычай давать обеты органично переплёлся с церковной традицией: теперь зароки давали перед Богом, а помощником в их исполнении считалась великомученица Параскева Иконийская, чьё имя в переводе с греческого означает «Пятница».
Крестьяне чтили Параскеву как покровительницу семьи, дома и женских ремёсел, в её образе народная память сохранила черты древней славянской Мокоши — богини судьбы, прядения и ткачества. Оттого и день накануне её праздника стал «обетным», а слово, данное 9 ноября, считалось скреплённым самой святой.
Преподобный Нестор родился в Киеве в 50-х годах XI века. Семнадцатилетним юношей он пришёл в Киево-Печерскую обитель к преподобному Феодосию и стал его послушником. Постриг он принял от игумена Стефана, а позже был посвящён в иеродиакона. Нестор отличался глубоким смирением и любовью к книжному учению. Он говорил: «Великая бывает польза от учения книжного... Книги наказуют и учат нас пути к покаянию».
Главным подвигом его жизни стало составление «Повести временных лет» — летописи, где он изложил историю Русской земли как часть всемирной истории спасения. Кроме того, перу Нестора принадлежат жития святых князей Бориса и Глеба и «Сказание о первых печерских подвижниках». Скончался преподобный около 1114 года в глубокой старости, мирно почив в своей обители.
В этот день верующие молятся преподобному Нестору о просвещении ума, даровании мудрости и помощи в учении. Особенно усердно ему молятся школьники и студенты перед экзаменами. Согласно православным святцам, 9 ноября именины отмечают обладатели имён Андрей, Валентин, Марк, Нестор и Сергей. Среди женщин День Ангела празднует Капитолина.
Традиции дняГлавным делом Обетного дня был, разумеется, зарок. Считалось, что обещание, данное 9 ноября с чистым сердцем, обладает особой силой и помогает в исполнении самых заветных желаний. Несли обеты разного рода: пообещать помочь нуждающимся, оставить вредную привычку, закончить давно начатую работу. Самым строгим считался обет, данный в молчании. Если в семье случалось несчастье или заболевал близкий, человек давал обещание и исполнял его без единого слова. На следующий день он отправлялся в храм, чтобы помолиться святой Параскеве. Люди верили, что после этого горе обойдёт их дом стороной.
Кроме того, в этот день полагалось навести порядок в доме и хозпостройках, подготовить сараи к зимним холодам. Ненужные вещи не выбрасывали, а старались раздать нуждающимся, чтобы в доме не задерживалась бедность.
Кроме всего, было принято 9 ноября пересчитывать продовольственные запасы на зиму, готовить сани и сбрую. К этому времени обычно устанавливалась зимняя дорога, поэтому говорили: «С Нестора мужик в сани садится».
Народные запретыОбетный день требовал чистоты слова и помышления.
- Категорически нельзя было нарушать данный зарок: слово, произнесённое 9 ноября, не подлежало отмене, и его нарушителя ждали неприятности. По той же причине не давали обещаний, в которых не были уверены, — пустой зарок считался тяжким грехом;
- Не ссорились и не сквернословили: день, посвящённый обету и молитве, осквернялся бранным словом, а одна неосторожная реплика, верили, могла рассорить родню надолго;
- Не отказывали в помощи нуждающимся и не проявляли жадности — по поверью, сама Параскева могла прийти в образе нищенки и испытать милосердие человека.
- Не давали в долг денег и ценностей: считалось, что одолженное 9 ноября не вернётся;
- Не рекомендовалось делать крупные покупки, так как они могли оказаться неудачными. Купленное не шло впрок или могло быстро сломаться;
- Нельзя было 9 ноября просить судьбу о встрече с будущим спутником — это грозило вечным одиночеством.
Приметы
- Если 9 ноября идёт снег, зима будет мягкой и снежной;
- Утренний туман на Нестора предвещает скорую оттепель;
- Иней на деревьях сулит резкое похолодание и крепкие морозы в ближайшие дни;
- Лист с берёзы опал не полностью — зима будет суровой и долгой;
- Дождь 9 ноября — весна наступит ранняя и тёплая;