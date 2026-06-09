День Никиты Гусятника 10 июня: как защитить дом от нечисти, укрепить сон ребёнка и привлечь достаток, народные приметы
Согласно народному календарю, 10 июня отмечается Никита Гусятник. Такое название праздник получил потому, что с этого дня крестьяне начинали особенно внимательно следить за гусями: присматривали за молодняком, оберегали птиц от хищников, начинали приучать к водоёмам. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник Никиты Гусятника является ярким примером того, как древние славянские обычаи переплелись с православными традициями. До принятия христианства у восточных славян были свои обряды, связанные с птицами: гуси почитались как священные птицы, символизирующие плодородие и благополучие. Их оберегали, а особые ритуалы должны были обеспечить здоровье и плодовитость птицы, залог сытой жизни семьи. С приходом христианства эти обычаи не исчезли, а соединились с почитанием святого Никиты.
Преподобный Никита Исповедник жил в VIII–IX веках в Византии, был епископом Халкидонским. В те времена император-иконоборец Лев Армянин уничтожал святые иконы. Епископ Никита мужественно обличал ересь, за что его подвергли жестоким пыткам и отправили в далекую ссылку, где он и скончался. Святой известен чудесами исцеления и духовной мудростью. Скончался он в мире, окружённый учениками, оставив после себя наследие стойкости и благочестия. Никите Исповеднику молятся о защите домашней птицы и скота, а также о даровании мужества в вере и защите от лжеучений.
Традиции дня10 июня крестьяне с особым вниманием относились к гусям — главной птице крестьянского двора. Начинали выпускать молодняк на водоёмы, но делали это осторожно, присматривая, чтобы хищники не утащили птенцов. Хозяйки готовили для гусей особенную кашу — из пшеничной крупы на святой воде. В кашу обязательно добавляли рубленые яйца. Считалось, что это блюдо оберегает пернатое поголовье от болезней и способствует быстрому набору веса.
В этот день было принято проводить обряды для защиты. На воротах двора вешали обереги — пучки сушёного зверобоя или чертополоха, которые, по поверьям, отпугивали злых духов. Пастухи обходили стада и птичьи дворы с зажжённой лучиной, шепча заговоры на здоровье живности.
Если ребёнок плохо спал, плакал и вздрагивал без видимой причины, матери брали его на руки и ранним утром выходили на крыльцо. Они обращались лицом к восходящему солнцу и читали молитвы Никите Исповеднику. Затем возвращались в дом, пятясь назад. Считалось, что первые лучи солнца прогоняют злых духов и дарят малышу крепкий сон.
В некоторых губерниях существовал и обряд «сбора пера». У взрослых гусей выщипывали немного пуха — не для продажи, а для оберега. Этот пух хранили в мешочке у иконы, веря, что он защитит дом от несчастий.
На Руси верили, что ровно в полдень по полям начинают ходить Полудницы, высокие девушки в белых одеждах с огромными раскалёнными сковородами. Добрые из них прикрывали колосья от палящего зноя, а злые — сжигали всходы. Встреча с ними сулила беду, они могли защекотать до смерти или свести с ума. Поэтому строжайшим запретом было работать в поле с 12 до 14 часов.
Народные запретыПредки были уверены: в этот день грань между миром живых и духов истончается. Чтобы не навлечь беду на свой род, соблюдали строгие предписания:
- Нельзя звать гостей и впускать незнакомцев. Считалось, что любой посторонний человек, переступивший порог, может унести с собой достаток и мир в семье;
- Запрещено открывать окна и двери в полдень. Как уже говорилось, в этот час бродят полудницы. Открытое окно — это приглашение беды в дом;
- Нельзя ругать детей и мужа. Скандалы в этот день разрушают семейную энергетику. По поверьям, ссора на Никиту Гусятника может привести к разводу или долгой разлуке;
- Нельзя обижать гусей. Бить птицу или плохо кормить её — к падежу скота. Святой покровитель накажет немилосердного хозяина;
- Нельзя стирать и купаться в открытых водоемах. Вода в этот день считается «мертвой» или зараженной полуденными духами, которые могут наслать болезни на всю семью.
Приметы
- Если 10 июня стоит жара — декабрь будет лютым и морозным;
- Тихий, безветренный день — к богатому урожаю озимых;
- Обильная утренняя роса — хлеба будут хорошо колоситься;
- Если воздух над лесом кажется синим — погода в ближайшие дни будет теплой;
- Много ос летает в Никитин день — к сухому и ясному лету;
- Ящерицы выползают на камни греться — к скорому ненастью и ветру.