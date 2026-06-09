09 июня 2026, 11:16

Фото: iStock/ Nigel Harris

Согласно народному календарю, 10 июня отмечается Никита Гусятник. Такое название праздник получил потому, что с этого дня крестьяне начинали особенно внимательно следить за гусями: присматривали за молодняком, оберегали птиц от хищников, начинали приучать к водоёмам. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Willard

Народные запреты

Нельзя звать гостей и впускать незнакомцев. Считалось, что любой посторонний человек, переступивший порог, может унести с собой достаток и мир в семье;

Считалось, что любой посторонний человек, переступивший порог, может унести с собой достаток и мир в семье; Запрещено открывать окна и двери в полдень. Как уже говорилось, в этот час бродят полудницы. Открытое окно — это приглашение беды в дом;

Как уже говорилось, в этот час бродят полудницы. Открытое окно — это приглашение беды в дом; Нельзя ругать детей и мужа. Скандалы в этот день разрушают семейную энергетику. По поверьям, ссора на Никиту Гусятника может привести к разводу или долгой разлуке;

Скандалы в этот день разрушают семейную энергетику. По поверьям, ссора на Никиту Гусятника может привести к разводу или долгой разлуке; Нельзя обижать гусей. Бить птицу или плохо кормить её — к падежу скота. Святой покровитель накажет немилосердного хозяина;

Бить птицу или плохо кормить её — к падежу скота. Святой покровитель накажет немилосердного хозяина; Нельзя стирать и купаться в открытых водоемах. Вода в этот день считается «мертвой» или зараженной полуденными духами, которые могут наслать болезни на всю семью.

Приметы

Фото: iStock/ TomasSereda