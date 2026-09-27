27 сентября 2026, 11:00

Фото: iStock/ fotokate

Согласно народному календарю, 28 сентября отмечается Никита Гусятник, или «Никита Репорез». Такое название появилось потому, что к этому времени дикие гуси собирались в стаи и улетали на юг, а в деревнях начинался массовый забой откормленной за лето птицы. Православная церковь в эту дату чтит память великомученика Никиты Готфского, пострадавшего за веру в IV веке. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ NATALIA ANDREEVA

Традиции дня

Фото: iStock/ alexandarilich

Народные запреты

В этот день существовал строгий запрет одалживать кому-либо деньги, продукты питания, а также любые домашние вещи . Согласно древним поверьям, именно 28 сентября домовой начинал проводить ревизию всего имущества, находящегося в доме. Если он замечал отсутствие каких-то предметов, то мог разгневаться и наказать хозяев — устраивать мелкие неприятности, пугать жителей ночью или провоцировать конфликты между членами семьи;

. Согласно древним поверьям, именно 28 сентября домовой начинал проводить ревизию всего имущества, находящегося в доме. Если он замечал отсутствие каких-то предметов, то мог разгневаться и наказать хозяев — устраивать мелкие неприятности, пугать жителей ночью или провоцировать конфликты между членами семьи; Одиночество в вечерние часы также считалось опасным. Человек, проводивший этот день в полном уединении, рисковал остаться без помощи и поддержки со стороны окружающих на протяжении нескольких последующих месяцев;

Человек, проводивший этот день в полном уединении, рисковал остаться без помощи и поддержки со стороны окружающих на протяжении нескольких последующих месяцев; Любые ссоры и разногласия, возникшие в эту дату, грозили надолго испортить отношения между людьми . Особенно не рекомендовалось спорить и конфликтовать по финансовым вопросам. Если же примирение было необходимо, существовал специальный обряд, обидчику следовало преподнести в дар гуся;

. Особенно не рекомендовалось спорить и конфликтовать по финансовым вопросам. Если же примирение было необходимо, существовал специальный обряд, обидчику следовало преподнести в дар гуся; Девушкам, не состоящим в браке, категорически запрещалось провожать взглядом улетающих гусей и показывать на них пальцем. Считалось, что такое поведение откладывает встречу с будущим мужем до момента возвращения перелётных птиц весной;

Считалось, что такое поведение откладывает встречу с будущим мужем до момента возвращения перелётных птиц весной; Хвастовство своими достижениями, материальным достатком или внешней привлекательностью также попадало под запрет. За излишнюю гордость покровитель этого дня мог наказать человека ухудшением его положения — удача могла отвернуться от хвастуна в рабочих делах, денежных вопросах и личных отношениях;

За излишнюю гордость покровитель этого дня мог наказать человека ухудшением его положения — удача могла отвернуться от хвастуна в рабочих делах, денежных вопросах и личных отношениях; Без особой необходимости не рекомендовалось приближаться к рекам, озёрам и другим водоёмам. По народным представлениям, водяной в это время готовился к зимнему периоду и становился особенно агрессивным, поэтому мог утянуть неосторожного человека под воду.

Приметы

Фото: iStock/ Victor Ortega Peralta