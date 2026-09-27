День Никиты Гусятника 28 сентября: как привлечь счастье в дом, сохранить достаток и не разозлить домового, народные приметы
Согласно народному календарю, 28 сентября отмечается Никита Гусятник, или «Никита Репорез». Такое название появилось потому, что к этому времени дикие гуси собирались в стаи и улетали на юг, а в деревнях начинался массовый забой откормленной за лето птицы. Православная церковь в эту дату чтит память великомученика Никиты Готфского, пострадавшего за веру в IV веке. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНа Руси 28 сентября переплелись древнеславянские верования и православные традиции. Языческие предки издревле отмечали конец сентября как время проводов перелётных птиц и начала забоя домашней птицы. Гусь издавна считался особенной птицей. В народных сказаниях он часто являлся олицетворением стража, вестника и хранителя. Его символика часто связывалась с природными циклами, мифологическими представлениями о жизни и смерти. Когда христианство утвердилось на Руси, народные обычаи естественно соединились с почитанием великомученика Никиты Готфского, чья память выпадала на ту же дату.
Великомученик Никита жил в IV веке среди готов — воинственного племени, обитавшего к северу от Дуная. Он принял крещение от епископа Феофила, участника I Вселенского Собора, и стал ревностным проповедником христианства среди соплеменников. Своим примером и вдохновенным словом Никита привел к Христовой вере многих язычников.
Но готский вождь Афанарих, убежденный язычник, ненавидел христиан. После того как он вернул себе власть, начались жестокие гонения. Никиту схватили, подвергли страшным пыткам, а затем бросили в огонь. Это произошло в 372 году. Тело мученика чудесным образом уцелело в пламени: друг святого, христианин Мариан, ночью нашел его озаренным небесным светом и предал погребению в Киликии. Позднее мощи перенесли в Константинополь.
На Руси Никиту почитали как защитника от нечистой силы — не случайно в народе его называли «Бесогоном». Ему молились об изгнании бесов, исцелении от болезней и защите дома от злых сил. А еще просили о благополучии в пути и примирении с близкими. 28 сентября празднуют именины: Андрей, Валериан, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Пётр. Именинники традиционно посещают храм, молятся своему святому покровителю и принимают поздравления от близких.
Традиции дняК этому дню крестьяне приступали к забою откормленных за лето гусей. Птица шла и на стол, и на продажу — гусиное мясо, жир, пух ценились в крестьянском хозяйстве. Главным блюдом дня становился запеченный гусь — румяный, с яблоками и ароматными травами. Считалось, что тому, кто в этот день отведает гусятины, весь год будет сопутствовать удача в хозяйственных делах. Задабривали крестьяне и домового. Ему оставляли гусиную голову, чтобы «хозяин» дома охранял избу от мышей, огня и лихих людей.
Не менее важным делом была уборка репы — отсюда второе название дня, Репорез. Созревшие корнеплоды выкапывали, обрезали ботву и отправляли на хранение. Репу ели сырой, пареной, варёной, вялили, добавляли в каши, пекли из неё пироги, делали квас. Говорили: «Репа — не мясо, режь да ешь».
Вечером было принято приглашать гостей и накрывать богатый стол. Считалось: чем веселее пройдет этот день, тем удачливее сложится весь год.
Предки считали, что 28 сентября необходимо творить добрые дела. Они верили, что если подать милостыню, накормить голодного, приютить бездомное животное или насыпать зерна птицам, это обязательно вернётся сторицей.
Народные запреты
- В этот день существовал строгий запрет одалживать кому-либо деньги, продукты питания, а также любые домашние вещи. Согласно древним поверьям, именно 28 сентября домовой начинал проводить ревизию всего имущества, находящегося в доме. Если он замечал отсутствие каких-то предметов, то мог разгневаться и наказать хозяев — устраивать мелкие неприятности, пугать жителей ночью или провоцировать конфликты между членами семьи;
- Одиночество в вечерние часы также считалось опасным. Человек, проводивший этот день в полном уединении, рисковал остаться без помощи и поддержки со стороны окружающих на протяжении нескольких последующих месяцев;
- Любые ссоры и разногласия, возникшие в эту дату, грозили надолго испортить отношения между людьми. Особенно не рекомендовалось спорить и конфликтовать по финансовым вопросам. Если же примирение было необходимо, существовал специальный обряд, обидчику следовало преподнести в дар гуся;
- Девушкам, не состоящим в браке, категорически запрещалось провожать взглядом улетающих гусейи показывать на них пальцем. Считалось, что такое поведение откладывает встречу с будущим мужем до момента возвращения перелётных птиц весной;
- Хвастовство своими достижениями, материальным достатком или внешней привлекательностью также попадало под запрет. За излишнюю гордость покровитель этого дня мог наказать человека ухудшением его положения — удача могла отвернуться от хвастуна в рабочих делах, денежных вопросах и личных отношениях;
- Без особой необходимости не рекомендовалось приближаться к рекам, озёрам и другим водоёмам. По народным представлениям, водяной в это время готовился к зимнему периоду и становился особенно агрессивным, поэтому мог утянуть неосторожного человека под воду.
Приметы
- Если гуси летят высоко — весной будет большое половодье;
- Гуси стоят на земле, поджав одну ногу — скоро ударят морозы;
- Птицы плещутся в воде — осень еще порадует теплом;
- Дождь 28 сентября — весна придет поздно;
- Много больших муравейников в лесу — предстоящая зима будет суровой.