Россиян предупредили о риске трагедий из-за «свалочных» медведей

27 сентября 2026, 06:03

ТАСС: «Свалочные» медведи теряют страх перед человеком и могут не спать зимой

Фото: iStock/ChristinaPrinn

Медведи, которые кормятся у свалок и дачных посёлков, формируют отдельный поведенческий тип. Об этом в беседе с ТАСС рассказал доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.





По его словам, такие звери радикально отличаются от диких сородичей. Так, например, таёжный медведь избегает населённых пунктов, не подходит к человеку, а перед зимним сном совершает длительные переходы в поисках естественных кормов. При этом оседлый, или синантропный, медведь регулярно наведывается к свалкам и отказывается от миграций.



