Россиян предупредили о риске трагедий из-за «свалочных» медведей
ТАСС: «Свалочные» медведи теряют страх перед человеком и могут не спать зимой
Медведи, которые кормятся у свалок и дачных посёлков, формируют отдельный поведенческий тип. Об этом в беседе с ТАСС рассказал доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.
По его словам, такие звери радикально отличаются от диких сородичей. Так, например, таёжный медведь избегает населённых пунктов, не подходит к человеку, а перед зимним сном совершает длительные переходы в поисках естественных кормов. При этом оседлый, или синантропный, медведь регулярно наведывается к свалкам и отказывается от миграций.
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Кропачев отметил, что привыкание идёт пугающе быстро: неограниченный доступ к бесплатной еде приучает зверя возвращаться в одно и то же место. Известны случаи, когда дикие медвежата за неделю переставали бояться людей и машин. В научной литературе описаны пять фаз адаптации: под конец фиксируются регулярные визиты и агрессивная защита кормовой территории.
Эксперт подчеркнул, что «свалочный» медведь меняет не только рацион, но и весь образ жизни, вплоть до отказа от зимнего сна. Это критически опасно. Потеряв страх перед человеком, но сохранив инстинкты крупного хищника, зверь перестаёт воспринимать людей как угрозу, что в итоге приводит к трагедиям.