Фото: iStock/ kinpouge05

Согласно народному календарю, 17 февраля отмечается Никола Студеный, или Волчий сват. Такое название появилось не только из-за имени святого, но и потому, что на Руси в это время обычно ударяли сильные морозы, а в лесах начинали свои брачные игры дикие звери. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского. О жизни святого, традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Darya Komarova

Традиции дня

Фото: iStock/ kjekol

Народные запреты

Фото: iStock/ Pretti

Не ходить в лес и неотправлятся в дальнюю дорогу. В этот день нарушитель подвергался серьезной опасности быть растерзанным дикими животными. Поэтому, даже отправляясь на веселые масленичные гуляния, крестьяне строго следили за тем, чтобы никто не заходил в лесную чащу или не удалялся далеко от деревни. Запрет на дальние поездки также оставался в силе, так как дороги в этот период были особенно тяжелыми и опасными из-за сильных морозов;

В этот день нарушитель подвергался серьезной опасности быть растерзанным дикими животными. Поэтому, даже отправляясь на веселые масленичные гуляния, крестьяне строго следили за тем, чтобы никто не заходил в лесную чащу или не удалялся далеко от деревни. Запрет на дальние поездки также оставался в силе, так как дороги в этот период были особенно тяжелыми и опасными из-за сильных морозов; Не проявлять скупость. Отказать человеку в блине или куске хлеба значило навлечь на себя нищету и голод. Поскольку святой Николай Исповедник еще при жизни явил чудо насыщения братии хлебом, скупость в этот день считалась прямым оскорблением небесного покровителя;

Отказать человеку в блине или куске хлеба значило навлечь на себя нищету и голод. Поскольку святой Николай Исповедник еще при жизни явил чудо насыщения братии хлебом, скупость в этот день считалась прямым оскорблением небесного покровителя; Не сидеть дома в одиночестве. Заигрыш — время знакомств. Нарушить этот обычай означало обречь себя на одиночество. Девушки, которые оставались дома, рисковали просидеть в девках до следующего года. Парни, не вышедшие на улицу, лишались удачи в делах;

Заигрыш — время знакомств. Нарушить этот обычай означало обречь себя на одиночество. Девушки, которые оставались дома, рисковали просидеть в девках до следующего года. Парни, не вышедшие на улицу, лишались удачи в делах; Не мыться в бане и не стричься. Существовало поверье, что вода в этот день «тяжелая» и холодная, а омовение может смыть здоровье или накликать болезнь, так как святой строг к тем, кто занимается собой, а не молитвой. Стричься и стричь ногти тоже не разрешалось — чтобы «не укоротить свою жизнь».

