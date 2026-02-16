День Николы Студеного 17 февраля: как найти любовь на масленичных гуляниях, привлечь достаток и сохранить здоровье, народные приметы
Согласно народному календарю, 17 февраля отмечается Никола Студеный, или Волчий сват. Такое название появилось не только из-за имени святого, но и потому, что на Руси в это время обычно ударяли сильные морозы, а в лесах начинали свои брачные игры дикие звери. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского. О жизни святого, традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобный Николай Исповедник жил в IX веке в Византии. Он родился на острове Крит в благочестивой христианской семье. Когда мальчику исполнилось 10 лет, родители отправили его в Константинополь к дяде, иноку Феофану, который подвизался в знаменитом Студийском монастыре. По благословению настоятеля обители, преподобного Феодора Студита, юный Николай поступил в монастырское училище, а в 16 лет принял монашеский постриг и вскоре был рукоположен в священный сан.
Его жизнь пришлась на время жестоких гонений на иконопочитателей, воздвигнутых императором Львом Армянином. За свою стойкую веру и защиту икон преподобный Николай вместе со своим наставником Феодором претерпел множество страданий: их заключали в темницы, подвергали истязаниям и насмешкам. Несмотря на преследования, они продолжали укреплять христиан в православии.
После смерти императора-иконоборца он ненадолго вернулся в обитель и стал игуменом, но вскоре вновь был изгнан. Окончательно он был восстановлен в сане лишь при императоре Василии I. За свои страдания и подвиги святой получил от Господа дар чудотворения. Скончался преподобный Николай в глубокой старости в 868 году. Перед смертью он утешил братию, сетовавшую на нехватку пшеницы, пообещав, что Бог не оставит обитель. На третий день после его кончины в монастырь прибыл корабль с зерном.
В настоящее время верующие молятся святому Николаю Исповеднику об исцелении от недугов (особенно желудочных и малокровия), о защите от бед и нападения диких зверей. Он также считается покровителем людей, гонимых за правду.
Традиции дняНа Руси преподобного Николая Студийского прозвали Студеным. Это имя прижилось не только из-за названия обители, но и потому, что день его памяти почти всегда сопровождался крепкими, студёными морозами. В народе говорили: «На Студёного Николу снегу навалит гору» и «Студёный день — снова шубу надень».
Этот день также называли Волчьим сватом. Наши предки верили, что именно 17 февраля в лесах начинаются звериные свадьбы — волки собираются в стаи и дерутся за логово, а лисы выходят в брачные плясы. Поэтому в лес в этот день не ходили. Крестьяне знали: «О звериных тропах знает только Никола Студеный, а человеку в их дела соваться — жизни лишиться». Опасаясь нападения хищников, которые в холода могли подходить ближе к жилью, крестьяне тщательно запирали хлева и курятники, читали охранные молитвы над скотом и развешивали обереги во дворах.
Весь день крестьяне проводили в домашних хлопотах. Считалось, что домашний труд в эту дату принесёт счастье в семейной жизни. Женщины занимались уборкой, уходом за детьми и скотиной, мужчины чинили инвентарь и управлялись по хозяйству. Хозяюшки хорошо кормили птицу и домашних животных, чтобы уберечь их от мора и холода.
Несмотря на суровый характер праздника, его считали удачным для гаданий и проведения обрядов на богатство. Например, существовал обычай класть на ночь под подушку кошелёк с деньгами, чтобы привлечь достаток. Особое внимание уделяли снам: сновидения с 17 на 18 февраля считались вещими, но рассказывать их никому не разрешалось, чтобы не спугнуть удачу. Увидеть во сне птицу — к добрым вестям, а свинью — к трудностям.
В 2026 году на 17 февраля приходится второй день Масленицы, который в народе называли «Заигрыш». В это время было принято устраивать смотрины: парни присматривали невест, девушки наряжались в лучшее и старались показать себя, а родители договаривались о будущих свадьбах. Молодежь с утра каталась с ледяных горок — считалось, что кто дальше всех скатится, у того счастья на весь год хватит. Повсюду проходили игры и забавы: парни и девушки строили снежные крепости, играли в снежки, пели песни и зазывали весну.
Народные запреты17 февраля был днём, окружённым множеством суеверий и запретов. Нарушать их считалось крайне опасным, так как это могло навлечь неприятности.
- Не ходить в лес и неотправлятся в дальнюю дорогу. В этот день нарушитель подвергался серьезной опасности быть растерзанным дикими животными. Поэтому, даже отправляясь на веселые масленичные гуляния, крестьяне строго следили за тем, чтобы никто не заходил в лесную чащу или не удалялся далеко от деревни. Запрет на дальние поездки также оставался в силе, так как дороги в этот период были особенно тяжелыми и опасными из-за сильных морозов;
- Не проявлять скупость. Отказать человеку в блине или куске хлеба значило навлечь на себя нищету и голод. Поскольку святой Николай Исповедник еще при жизни явил чудо насыщения братии хлебом, скупость в этот день считалась прямым оскорблением небесного покровителя;
- Не сидеть дома в одиночестве. Заигрыш — время знакомств. Нарушить этот обычай означало обречь себя на одиночество. Девушки, которые оставались дома, рисковали просидеть в девках до следующего года. Парни, не вышедшие на улицу, лишались удачи в делах;
- Не мыться в бане и не стричься. Существовало поверье, что вода в этот день «тяжелая» и холодная, а омовение может смыть здоровье или накликать болезнь, так как святой строг к тем, кто занимается собой, а не молитвой. Стричься и стричь ногти тоже не разрешалось — чтобы «не укоротить свою жизнь».
Приметы
- Какой будет день — такой и март. Если 17 февраля выдалось ясным и морозным, то и первый месяц весны будет солнечным, но холодным. Если оттепель — март ожидается сырым;
- Много инея на деревьях предвещает богатый урожай мёда и хлеба, а также обилие ягод и грибов летом;
- Снегопад или туман на Николу Студеного — к затяжной и дождливой весне. Если туман стелется по земле, а не поднимается вверх — скоро придёт устойчивое тепло;
- Луна в небе яркая и будто «растет» — к сильным холодам. Красноватый оттенок луны — к ветру.