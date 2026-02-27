27 февраля 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 28 февраля отмечается Онисим-зимобор. Такое название появилось потому, что этот день считался переломным рубежом, когда зима теряет свою силу и вступает в последнюю схватку с весной. Православная церковь в это время чтит память апостола от семидесяти Онисима. Об истории праздника, старинных обрядах и приметах последнего дня зимы читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы погоды



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Прежде всего, запрещалось строить долгосрочные планы или давать обещания. Считалось, что в день «борьбы зимы с весной» будущее слишком туманно, и задуманное либо не сбудется, либо обернётся совсем не так, как хотелось бы. По этой же причине старались не верить обещаниям других людей;

Категорически не рекомендовалось давать деньги в долг. Существовало поверье, что одолженные в этот день средства либо никогда не вернутся, либо уйдут вместе с уходящей зимой, оставив семью в убытке;

Под строгим запретом были ссоры, особенно с людьми старшего возраста — это могло предвещать долгую размолвку с ними;

Не стоило заниматься тяжёлой работой с топором или молотком. А вот уборку в доме проводить не только не возбранялось, но в некоторых местностях даже совершали особый ритуал — специально посыпали пол зерном, символически приглашая в дом богатство и будущий урожай, а затем сметали его.

