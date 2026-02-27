День Онисима-зимобора 28 февраля: как привлечь богатство в дом и правильно подготовить к посадке семена, народные приметы
Согласно народному календарю, 28 февраля отмечается Онисим-зимобор. Такое название появилось потому, что этот день считался переломным рубежом, когда зима теряет свою силу и вступает в последнюю схватку с весной. Православная церковь в это время чтит память апостола от семидесяти Онисима. Об истории праздника, старинных обрядах и приметах последнего дня зимы читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой Онисим, живший в I веке, был человеком с необычной судьбой. Он являлся рабом знатного христианина по имени Филимон из города Колоссы. Совершив проступок и опасаясь наказания, Онисим бежал от своего господина в Рим, что по тем временам считалось серьёзным преступлением. Однако в Риме, как и многие беглецы, он попал в тюрьму. Именно там произошла у него произошла встреча с апостолом Павлом.
Павел обратил Онисима в христианскую веру и крестил его, став для узника духовным отцом. В тюрьме Онисим «как сын служил» апостолу. Имя Онисим в переводе означает «полезный», и Павел, отсылая беглого раба обратно к хозяину, написал Филимону трогательное письмо (впоследствии вошедшее в Новый Завет как Послание к Филимону). Апостол просил принять Онисима не как провинившегося слугу, но как «брата возлюбленного». Филимон не только простил беглеца, но и даровал ему свободу.
Впоследствии Онисим ревностно служил апостолам, проповедовал веру и достиг высокого сана — стал епископом в городе Эфес. Свою жизнь он окончил мученически. Около 90 года во времена гонений императора Траяна за отказ отречься от Христа его казнили в Риме. В настоящее время святому Онисиму молятся об укреплении веры, о прощении обид, а также о добрых отношениях в семье и между начальниками и подчинёнными, вспоминая историю его примирения с хозяином.
Традиции дняНа Руси день Онисима крестьяне наполняли особым смыслом, готовясь к приближению весны и будущему сельскохозяйственному году. Этот праздник был богат на обряды, которые должны были обеспечить благополучие и достаток в доме.
Главной хозяйственной заботой была подготовка к посевной. Хозяева отправлялись в амбары и собирали семена, предназначенные для будущих посадок. Их выносили на улицу и оставляли на морозе. Считалось, что такие закалённые семена будут невосприимчивы к весенним заморозкам и дадут более дружные и крепкие всходы, так как «зимний дух» придаст им силы.
В этот день женщины, занимающиеся рукоделием, применяли силу последних заморозков. Они проводили обряд «зорнения» пряжи, выбирали лучший моток ниток и выносили его на мороз ранним утром. Считалось, что после этого пряжа становилась белее, прочнее и чище, а изделия из неё защищали от сглаза и недугов.
В этот день также было принято печь хлеб. Крошки от такого каравая отдавали домашней птице, чтобы в семье не было болезней и ссор. Те, кому предстояла дальняя дорога, брали с собой горсть родной земли, приговаривая слова защиты.
28 февраля было принято звать гостей и сытно угощать всех, включая нищих, так как щедрость в этот день сулила процветание на весь год.
Народные запретыВ день Онисима-зимобора, когда мир стоит на пороге сезонных перемен, предки старались не совершать поступков, способных нарушить хрупкое равновесие или навлечь беду.
- Прежде всего, запрещалось строить долгосрочные планы или давать обещания. Считалось, что в день «борьбы зимы с весной» будущее слишком туманно, и задуманное либо не сбудется, либо обернётся совсем не так, как хотелось бы. По этой же причине старались не верить обещаниям других людей;
- Категорически не рекомендовалось давать деньги в долг. Существовало поверье, что одолженные в этот день средства либо никогда не вернутся, либо уйдут вместе с уходящей зимой, оставив семью в убытке;
- Под строгим запретом были ссоры, особенно с людьми старшего возраста — это могло предвещать долгую размолвку с ними;
- Не стоило заниматься тяжёлой работой с топором или молотком. А вот уборку в доме проводить не только не возбранялось, но в некоторых местностях даже совершали особый ритуал — специально посыпали пол зерном, символически приглашая в дом богатство и будущий урожай, а затем сметали его.
Приметы погоды
- Большая прибавка воды в реках и прорубях предвещала отличный сенокос летом;
- Длинные и толстые сосульки на крышах сулили затяжную весну. Если сосульки были большими, считалось, что снег будет таять долго, и тепло придёт нескоро;
- Если на полях к этому дню лежало мало снега, год ожидался неурожайным. Метель же в этот день могла затянуться надолго;
- Яркое звёздное небо вечером предвещало возвращение морозов и затяжную зиму;
- Какова погода на Онисима, таков и весь октябрь будет.