02 августа 2025, 15:15

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

3 августа в народном календаре отмечается день Онуфрия Молчаливого или Безмолвник. Этот праздник назван в честь святого Онуфрия Печерского, который был отшельником, строго соблюдал посты и отличался суровым нравом. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 3 августа Приметы



История праздника

Фото: iStock/ ArtGvozdkov



Традиции дня

Фото: iStock/ DarthArt



Что нельзя делать 3 августа

Фото: iStock/ Patrick Daxenbichler



Приметы