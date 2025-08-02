День Онуфрия Молчаливого 3 августа: Почему нельзя надевать чужую одежду и пускать в дом незваных гостей, народные приметы
3 августа в народном календаре отмечается день Онуфрия Молчаливого или Безмолвник. Этот праздник назван в честь святого Онуфрия Печерского, который был отшельником, строго соблюдал посты и отличался суровым нравом. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Преподобный Онуфрий Молчаливый (XII век) — святой Русской православной церкви, монах Киево-Печерской лавры, прославившийся подвигом молчания, строгого аскетизма и затворничества. Онуфрий жил в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры, где проводил время в строгом посте, молитве и полном молчании. Исторических сведений о его жизни сохранилось мало, но известно, что он, подобно другим печерским подвижникам, стремился к духовному совершенству через отречение от мирской суеты.
Уже в давние времена Онуфрий почитался как чудотворец. В документах XVII–XVIII веков его называют «Онуфрий Прозорливый» и «старец чудотворец». Вместе с другими печерскими святыми ему приписывали дар изгонять бесов и защищать от демонских нападений. Его нетленные мощи покоятся в Ближних пещерах Лавры и являются объектом паломничества. Помимо 3 августа, его память празднуется 28 сентября.
Традиции дня
День Онуфрия Молчаливого в народном календаре восточных славян был связан не только с церковным почитанием преподобного Онуфрия Печерского, но и с древними аграрными и обережными обрядами.
В память о подвиге молчания святого крестьяне старались не разговаривать во время работы, особенно в поле и при уходе за урожаем. Считалось, что лишние слова могут навлечь беду или испортить плоды труда. Молчание также связывали с защитой от нечистой силы — считалось, что шум привлекает злых духов, а тишина оберегает дом и хозяйство.
3 августа было принято проветривать и чинить амбары, проверять сохранность зерна. Доски закромов осматривали на предмет гнили, а гвозди — на ржавчину. В некоторых регионах запускали кошек в амбары, чтобы они заранее переловили мышей и защитили запасы от порчи.
Что нельзя делать 3 августа
Особое значение придавали встрече гостей. Считалось, что если в дом зайдёт человек, к которому хозяева испытывают неприязнь, это сулит неприятности и хлопоты на целую неделю. Поэтому нежелательных визитёров старались не пускать на порог. Напротив, приглашение в дом добрых друзей и родных сулило хозяевам удачу и благополучие.
Ещё одним важным запретом этого дня было ношение чужой одежды. Люди верили, что вещи впитывают не только энергетику, но и судьбу прежнего хозяина. Надев чужой наряд, можно было перенять его беды или несчастья, поэтому к выбору одежды относились с особым вниманием.
Нельзя было ссориться, хвастаться или обманывать — это могло навлечь бедность и болезни.
Окна после захода солнца не открывали, чтобы «нечистые духи» не проникли в дом.
Приметы
- Если ночь на Онуфрия прохладная — это предвещало раннюю и суровую зиму.
- Туман на рассвете — к дождливой осени.
- Обильная роса утром — к неурожаю льна и возможным проблемам с зерновыми.
- Гроза в этот день — к затяжному созреванию льна и трудностям с жатвой.