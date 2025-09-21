День осеннего равноденствия 22 сентября: На столе — пирог, в кошельке — деньги, встречаем праздник по правилам предков
День осеннего равноденствия — это особый астрономический момент, когда Солнце пересекает небесный экватор, перемещаясь из северного полушария в южное. В 2025 году это событие произойдет 22 сентября в 18:20 по Гринвичу. Это явление знаменует начало астрономической осени в северном полушарии и весны — в южном. Для крестьян этот день имел огромное значение, так как символизировал завершение сбора урожая и подготовку к зиме. Об истории и приметах праздника читайте в материале «Радио 1».
Астрономическое значение осеннего равноденствия
Осеннее равноденствие — это период, когда Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь на юг. В это время продолжительность дня и ночи почти одинакова, хотя из-за рефракции атмосферы световой день длится немного дольше. Равноденствие обычно происходит между 21 и 24 сентября, и в XXI веке чаще всего приходится на 22 сентября (76 раз).
После равноденствия дни становятся короче, а ночи длиннее, что предвещает приближение зимы. Это связано с наклоном оси Земли под углом 23,5 градуса к плоскости её орбиты. Для крестьян это было время завершения полевых работ и подготовки к холодам, так как сокращение светового дня напрямую влияло на их повседневную жизнь.
Исторические корни и празднования у древних культур
Осеннее равноденствие с давних времен считалось важным событием года, связанным со сбором урожая. В разных культурах существовали обсерватории для наблюдения за движением Солнца:
- Стоунхендж и другие памятники: Сооружения, такие как Стоунхендж в Великобритании или Майорвильский медицинский круг в Альберте (Канада), использовались для прогнозирования равноденствий и солнцестояний.
- Греческая мифология: Для древних греков этот день означал возвращение Персефоны в подземное царство к Аиду.
- Китайский праздник Луны: В Китае во времена династии Шан отмечали Урожайную луну, что было связано с урожаем риса и пшеницы. Сегодня это событие отмечается как Фестиваль середины осени с лунными пирогами и фонарями.
Эти традиции показывают, как различные культуры интегрировали астрономические явления в свою сельскохозяйственную жизнь.
Традиции и обряды на Руси
В дохристианские времена на Руси отмечали как «Дожинки», связывая это время с праздниками урожая и выражением благодарности природе. Точные традиции древнерусских племен не сохранились в истории, однако можно выделить общие славянские обычаи.
Благодарность за урожай была важной частью ритуалов. Крестьяне благодарили Землю и духов за дары, составляли списки тех, кто помогал в течение года, и проводили специальные обряды. Ритуалы очищения также занимали важное место. Люди сжигали списки с негативными привычками или обидами, символизируя прощание с прошлым.
На стол обязательно ставили пирог с капустой или брусникой это сулило достаток в доме. Чем богаче и щедрее был праздничный стол, тем сытнее предстояла зима. В этот день принято было считать свои деньги, кто все сочтет — тот весь год будет при деньгах. Считалось, что этот ритуал «приманивает» финансовую удачу и обеспечивает благополучие на будущий год.
Что нельзя делать 22 сентября
День осеннего равноденствия на Руси считался не просто астрономическим событием, а важным временем силы, рубежом между тёплым и холодным временем года. С ним было связано множество запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь неприятности, бедность и невзгоды на всю зиму.
Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Считалось, что в день равновесия между светом и тьмой, добром и злом, все слова и эмоции обладают особой силой. Ссора, крик или проклятие, произнесённые в этот день, могли «отравить» всю энергетику дома на грядущую зиму. Конфликты привлекали тёмные силы и разрушали гармонию в семье, которая была так важна для выживания в долгий холодный период. Люди стремились провести этот день в мире и благости, чтобы заложить основу для спокойной зимы.
Нельзя было грустить, предаваться унынию и тоске. Наши предки верили, что настроение, с которым ты проводишь праздник, задаёт тон на всю осень и зиму. Печаль и уныние считались грехом, который «отпугивает» удачу и благополучие. Если провести этот день в тоске, то и вся грядущая зима будет мрачной и тяжёлой. Напротив, радость, песни, хороводы и шумный пир привлекали в дом достаток и счастье. Это был праздник благодарности, а не скорби.
Отказ в гостеприимстве и милостыне не допускался. «Дожинки» были временем подведения итогов и очищения. Щедрость, проявленная в этот день, должна была обеспечить процветание на будущий год. Накормить странника, подать милостыню нуждающемуся означало «задать программу» изобилия на будущее. Скупость же, напротив, сулила нужду. Люди верили, что под видом нищего в этот день по земле ходит сама Мать-Сыра-Земля или дух предка, проверяя, достойны ли люди её даров.
Приметы
- Урожай желудей — к снежному Рождеству и плодородному году.
- Если рябина и берёза к этому дню пожелтели — зима будет ранняя и суровая.
- Лист на деревьях ещё держится крепко — к затяжной осени и суровой зиме.
- Если журавли уже потянулись на юг — зима наступит рано.
- Паутина стелется по растениям — к ясной и морозной зиме.