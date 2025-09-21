21 сентября 2025, 17:47

Фото: iStock/Eleonora Grigorjeva

День осеннего равноденствия — это особый астрономический момент, когда Солнце пересекает небесный экватор, перемещаясь из северного полушария в южное. В 2025 году это событие произойдет 22 сентября в 18:20 по Гринвичу. Это явление знаменует начало астрономической осени в северном полушарии и весны — в южном. Для крестьян этот день имел огромное значение, так как символизировал завершение сбора урожая и подготовку к зиме. Об истории и приметах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание Астрономическое значение осеннего равноденствия Исторические корни и празднования у древних культур Традиции и обряды на Руси Что нельзя делать 22 сентября Приметы



Астрономическое значение осеннего равноденствия

Фото: iStock/Mike_Pellinni



Исторические корни и празднования у древних культур

Фото: iStock/Dan Pratt



Сооружения, такие как Стоунхендж в Великобритании или Майорвильский медицинский круг в Альберте (Канада), использовались для прогнозирования равноденствий и солнцестояний. Греческая мифология: Для древних греков этот день означал возвращение Персефоны в подземное царство к Аиду.

Для древних греков этот день означал возвращение Персефоны в подземное царство к Аиду. Китайский праздник Луны: В Китае во времена династии Шан отмечали Урожайную луну, что было связано с урожаем риса и пшеницы. Сегодня это событие отмечается как Фестиваль середины осени с лунными пирогами и фонарями.

Традиции и обряды на Руси

Фото: iStock/kozorog



Что нельзя делать 22 сентября

Фото: iStock/Kristina Kokhanova



Приметы