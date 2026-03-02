День Овсянки 3 марта: как привлечь в дом достаток, защитить близких от горя и сохранить счастье, народные приметы
Согласно народному календарю, 3 марта отмечается день Овсянки, или Ярило с овсянкой. Такое название появилось потому, что именно в это время наши предки почитали маленькую желтую птичку-овсянку — вестницу скорого тепла, а также вспоминали славянского бога солнца Ярилу, который «брался за соху и борону», проверяя готовность к весенним полевым работам. Православная церковь в этот день чтит память сразу двух святых: исповедника Агапита, епископа Синадского, и преподобного Косму Яхромского. О традициях, приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЕпископ Синадский Агапит, живший в IV столетии, появился на свет в Каппадокии. Он родился в христианской семье, когда император Диоклетиан подвергал гонениям христиан. С юных лет Агапит посвятил себя иноческой жизни, поселившись во Фригии близ города Синада. Его подвиги поражали современников: он питался золой и шелухой от бобов, воздерживался от сна и непрестанно изучал Священное Писание, стяжав дар чудотворения.
Известно, что молитвой он истребил огромного змея, появившегося близ монастыря, и исцелил бесноватую девицу. Позже, при императоре Ликинии, святого насильно забрали на военную службу, где он продолжал творить чудеса, исцеляя людей и животных. Он принял исповеднический подвиг, был изранен копьями, но чудесно избежал смерти. После воцарения Константина Великого Агапит смог вернуться к монашеской жизни, но вскоре, по настоянию народа, был рукоположен во епископа Синадского. Господь даровал ему силу совершать неисчислимые чудеса: изменять русла рек, пророчествовать и открывать людям их грехи. Мощи святителя Агапита прославились нетлением, ему молятся об исцелении от недугов, укреплении в вере и защите от несправедливых обид.
Второй святой этого дня — преподобный Косма Яхромский, игумен, живший в XV веке. В отрочестве он был слугой у одного боярина, которого во время тяжелой болезни сопровождал в путешествии. Однажды у реки Яхромы отроку чудесно явилась икона Успения Божией Матери, сиявшая дивным светом, и раздался глас, повелевающий ему стать иноком и основать монастырь. Косма приложил икону к больному господину, и тот немедленно исцелился .
Получив свободу, Косма отправился в Киево-Печерскую лавру, где принял постриг и проводил жизнь в строгом посте и молитве. Спустя время, по внушению свыше, он вернулся на реку Яхрому и основал там обитель в честь Успения Богородицы, став ее игуменом. Преподобный Косма скончался в глубокой старости в 1492 году. Его святые мощи почивают под спудом в Успенском храме основанного им Космина монастыря под Суздалем. Преподобному Косме молятся об исцелении болезней, наставлении в вере и помощи в монашеском делании.
Традиции дняВ народном сознании церковная память святых тесно переплелась с древними, еще языческими, обычаями, посвященными богу весеннего солнца и плодородия Яриле. На Руси этот день называли по-разному: Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной.
По поверью, именно 3 марта Ярило проверял, готовы ли крестьяне к новому сельскохозяйственному сезону. Поэтому главной мужской традицией был осмотр инвентаря. Крестьяне выносили из сараев сохи и бороны, чинили их, а сломанные инструменты несли кузнецам, у которых в этот день было особенно много работы.
Женщины же занимались приготовлением обрядовой пищи. Обязательным блюдом на столе была овсяная каша, которую варили на молоке и щедро сдабривали маслом. Но главным лакомством считались «овсяники» — особое печенье из овсяной муки . Хозяйки выпекали его в виде маленьких птичек, солнышка или просто круглой формы, чтобы привлечь тепло и удачу. Этим печеньем обязательно угощали всех домочадцев, соседей и нищих у церкви. Считалось: чем больше угощения раздашь, тем счастливее будет год . Крошки от овсяников не выбрасывали, а скармливали птицам, особенно маленькой желтой овсянке, которая, по поверьям, должна была своим появлением «доклюнуть» зиму и привести за собой весну .
Существовало поверье, что если птица попробует угощение, то весна будет скорой и теплой. А женщины, мечтающие о ребенке, специально разбрасывали крошки: если слеталось много птиц, желание должно было скоро исполниться.
Также 3 марта внимательно следили за природой. Если в этот день удавалось найти первый подснежник, это считалось великой удачей и знаком скорого счастья . А появление бабочек-крапивниц означало, что снег скоро сойдет окончательно.
Народные запретыЧтобы не навлечь на себя беду и не спугнуть весну, 3 марта следовало соблюдать ряд строгих запретов:
- Не носить черную одежду. Это самый известный запрет дня. Черный цвет символизирует траур и печаль. Наши предки верили, что тот, кто ослушается этого запрета, будет весь год встречаться с горестями. Лучше было надеть что-то желтое — в честь солнца и птички-овсянки;
- Не грустить и не унывать. Поскольку праздник посвящен зарождающемуся солнцу и пробуждению природы, любое проявление печали считалось грехом. Грусть могла притянуть темные силы и затянуться на весь год;
- Не давать в долг хлеб и соль. Считалось, что вместе с этими продуктами можно отдать свое благополучие и удачу. Нарушение этого запрета грозило неурожаем и пустотой в закромах;
- Не чинить вещи (кроме инвентаря). Запрещалось заниматься починкой одежды, обуви или предметов быта — они все равно скоро снова сломаются. Исключение делалось только для сельскохозяйственного инвентаря, который чинили и точили с особым усердием;
- Не ругаться и не сквернословить. Брань могла привлечь в дом нечисть, которая начнет «проказить».
Приметы
- Если на Овсянки стоит туман — лето будет дождливым и ненастным;
- Алая заря предвещает скорый снегопад;
- Если с крыш свисают длинные сосульки, весна будет поздней, а снег сойдет еще нескоро;
- Обилие снега 3 марта — к богатому урожаю хлеба;
- Если вода в реке разлилась — летом будет хороший сенокос.