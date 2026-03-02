02 марта 2026, 11:03

Фото: iStock/ MikeLane45

Согласно народному календарю, 3 марта отмечается день Овсянки, или Ярило с овсянкой. Такое название появилось потому, что именно в это время наши предки почитали маленькую желтую птичку-овсянку — вестницу скорого тепла, а также вспоминали славянского бога солнца Ярилу, который «брался за соху и борону», проверяя готовность к весенним полевым работам. Православная церковь в этот день чтит память сразу двух святых: исповедника Агапита, епископа Синадского, и преподобного Косму Яхромского. О традициях, приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Фото: iStock/ Valerii Anisimov

Традиции дня

Фото: iStock/ William Reagan

Народные запреты

Фото: iStock/ Felipe Gustavo S Borges

Не носить черную одежду. Это самый известный запрет дня. Черный цвет символизирует траур и печаль. Наши предки верили, что тот, кто ослушается этого запрета, будет весь год встречаться с горестями. Лучше было надеть что-то желтое — в честь солнца и птички-овсянки;

Не грустить и не унывать. Поскольку праздник посвящен зарождающемуся солнцу и пробуждению природы, любое проявление печали считалось грехом. Грусть могла притянуть темные силы и затянуться на весь год;

Не давать в долг хлеб и соль. Считалось, что вместе с этими продуктами можно отдать свое благополучие и удачу. Нарушение этого запрета грозило неурожаем и пустотой в закромах;

Не чинить вещи (кроме инвентаря). Запрещалось заниматься починкой одежды, обуви или предметов быта — они все равно скоро снова сломаются. Исключение делалось только для сельскохозяйственного инвентаря, который чинили и точили с особым усердием;

Не ругаться и не сквернословить. Брань могла привлечь в дом нечисть, которая начнет «проказить».

