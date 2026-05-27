День Пахома Тёплого 28 мая: почему нельзя надевать чужую одежду, передавать деньги из рук в руки и начинать новые дела, народные приметы
Согласно народному календарю, 28 мая отмечается Пахом Тёплый, или Бокогрей. Такое название появилось потому, что к этой дате обычно устанавливается по-настоящему тёплая погода, а северные ветры окончательно уступают место южным. Православная церковь в это время чтит память преподобного Пахомия Великого, египетского монаха, основателя первого общежительного монастыря. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНаши предки с приходом христианства наполнили привычные языческие традиции новым глубоким смыслом. День усиления тепла и солнца они связали с памятью святого, чья жизнь стала образцом служения Богу и людям.
Преподобный Пахомий Великий родился в III веке в Фиваиде (Верхний Египет) в семье язычников. Получив хорошее светское образование, он с юности отличался добрым нравом, целомудрием и рассудительностью. Поворотным моментом в его жизни стала военная служба в армии императора Константина. В одном из походов молодого воина поразила бескорыстная забота и любовь местных христиан к чужим людям. Под влиянием этого духовного порыва Пахомий принял Святое Крещение.
После службы он ушёл в Фиваидскую пустыню к старцу Паламону, став его ревностным учеником. Через десять лет пустынной жизни Господь указал ему на необходимость наставничества. Явившийся Ангел Божий вручил Пахомию устав монашеской жизни. Так на берегу Нила возник Тавеннисийский монастырь — первая в истории христианства общежительная обитель (киновия).
В основу устава, составленного Пахомием, легли принципы целомудрия, смирения, отречения от всего земного и беспрекословного послушания. Иноки не имели собственных денег, носили одинаковую одежду, ели одну пищу и трудились на общую пользу обители. Строгий к себе, Пахомий был милосерден к другим, особенно к больным. При жизни он основал девять монастырей, число насельников в которых достигло семи тысяч человек.
Скончался преподобный Пахомий около 348 года во время эпидемии моровой болезни и был погребён у горы возле своей обители. Христиане молятся Пахомию Великому об исцелении душевных и физических недугов, а также о даровании рассудительности, крепости духа и заступничестве от всяких бед и напастей.
Традиции дня28 мая крестьяне приступали к активным полевым работам. В этот день было принято начинать посев льна и конопли. Хозяева осматривали поля, оценивали всходы ранних культур и планировали дальнейшие работы.
Утро начинали с молитвы преподобному Пахомию, просили благословения на труды и богатого урожая. Затем всей семьёй выходили в поле. Старшие показывали младшим, как правильно сеять, объясняли приметы и секреты земледелия. Существовала поговорка: «Пришёл Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». В этот день заканчивали её посев, веря, что посаженные вовремя зёрна дадут хороший урожай. Однако все другие культуры, особенно кабачки, капусту и бобовые, сажать было запрещено — по поверьям, они всё равно не приживутся.
Женщины в этот день брались за рукоделие. Вышитые 28 мая узоры, по поверьям, приносили дому защиту и достаток, становясь мощным оберегом для всей семьи.
На обед собирали всю семью и соседей — устраивали совместную трапезу прямо в поле или возле дома. На стол подавали блюда из свежих овощей и зелени, символизирующие пробуждение земли.
Вечером устраивали небольшие гуляния: пели песни, водили хороводы, благодарили землю за дары. Молодёжь гадала на будущий урожай — по длине стеблей первых всходов предсказывали, насколько щедрым будет осень.
Народные запретыС праздником было связано и множество запретов, нарушать которые на Руси опасались:
- Надевать чужую одежду и обувь, пользоваться чужим полотенцем. Считалось, что так можно «перетянуть» на себя все болезни, проблемы и неудачи владельца;
- Оставлять дом в беспорядке. Разбросанные вещи и грязь предвещали финансовые проблемы и потерю благополучия;
- Передавать деньги из рук в руки. Чтобы избежать утечки финансовой энергии, лучше было класть купюры на стол, откуда их мог взять другой человек;
- Разговаривать о будущей свадьбе. Такие обсуждения, по поверьям, могли навлечь на будущих молодожёнов раздоры и испортить их отношения;
- Начинать новые дела, не связанные с земледелием. Считалось, что они не принесут успеха в этот день;
- Оставлять инструменты после работы в беспорядке было плохой приметой, так как это могло привести к поломкам и неудачам во время работы в поле.
Приметы
- Если день выдавался тёплым — всё лето будет жарким;
- Багряный восход солнца предвещал жаркое и грозовое, а иногда и «пожарное» лето;
- Много паутины в воздухе — к знойному, засушливому лету;
- Мотыльки летали низко над землёй — к доброму урожаю яровых культур;
- Дым от костра низко стелется — ожидается сырая погода.