21 июля 2026, 11:34

Фото: iStock/ Valerii Molodavkin

Согласно народному календарю, 22 июля отмечается день Панкратия и Кирилла, который в народе также называют Черничным днем или Ягодником. Такое название появилось потому, что к этому времени в лесах на Руси созревала черника – ягода, которую наши предки почитали за её целебную силу. Православная церковь в эту дату чтит память священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Suzi Media Production

Народные запреты

Категорически нельзя было давать в долг или занимать деньги, хлеб или соль – это могло привести к разорению семьи;

– это могло привести к разорению семьи; Нельзя было ссориться и ругаться с родственниками, особенно с родителями. Считалось, что конфликт затянется надолго и навлечёт болезни на всех членов семьи;

Считалось, что конфликт затянется надолго и навлечёт болезни на всех членов семьи; Не рассказывали о своих снах, особенно о плохих. Их считали вещими, и дурное сновидение могло сбыться, если о нём рассказать;

Их считали вещими, и дурное сновидение могло сбыться, если о нём рассказать; Взрослым не разрешалось есть огурцы раньше младших членов семьи – это могло испортить весь урожай;

– это могло испортить весь урожай; Нельзя было проходить мимо чужой беды или отказывать в милостыне – иначе можно было навлечь на себя нужду и безденежье;

– иначе можно было навлечь на себя нужду и безденежье; Нельзя было ревновать супруга или супругу – по поверью, это могло привести к распаду семьи.

Приметы

Фото: iStock/ mikhasik