День Панкратия и Кирилла 22 июля: почему нельзя ссориться с родными, рассказывать сны и есть первые огурцы, народные приметы
Согласно народному календарю, 22 июля отмечается день Панкратия и Кирилла, который в народе также называют Черничным днем или Ягодником. Такое название появилось потому, что к этому времени в лесах на Руси созревала черника – ягода, которую наши предки почитали за её целебную силу. Православная церковь в эту дату чтит память священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит переплетение древних славянских верований с православной традицией. Корни его уходят в глубокую древность, где для крестьянина июль был порой созревания первых плодов, и день 22 июля становился важным этапом в годовом цикле работ. С приходом христианства на Руси земледельческие обычаи органично соединились с церковной памятью о святых.
Священномученик Панкратий родился в Антиохии во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец, услышав о Божественном Учителе, отправился с юным сыном в Иерусалим и уверовал во Христа, сблизившись с апостолом Петром. После Вознесения Господня вся семья Панкратия приняла крещение. Осиротев, священномученик удалился в Понтийские горы, где вёл отшельническую жизнь. За праведную жизнь апостолы Пётр и Павел рукоположили Панкратия в сан епископа сицилийского города Тавромения. Святитель усердно просвещал народ, за месяц воздвиг храм и обратил в христианство почти всех жителей города. Спустя годы язычники восстали против него, заманили Понкратия в пещеру и там убили.
Священномученик Кирилл, епископ Гортинский, жил в III–IV веках. Во времена гонений он предстал перед судом, был брошен в темницу, но чудесным образом освободился. После этого он отправился в Рим, где своей проповедью оказал большую помощь Церкви. По пути в Иерусалим на острове Крит его избрали епископом города Гортины. Долгие годы он обращал язычников в христианскую веру. В глубокой старости за это его судили и хотели сжечь в огне, но Господь сохранил его невредимым. Тогда святителя усекли мечом.
22 июля православные христиане молятся священномученикам Панкратию и Кириллу об укреплении веры, о помощи в житейских нуждах и о даровании здоровья. Как ученики самих апостолов, они считаются заступниками перед Господом для всех, кто с верой обращается к ним в молитве.
Традиции дня22 июля крестьяне начинали массово собирать первые огурцы. С этим событием был связан главный обрядовый обычай дня. Хозяйка должна была тайком сорвать самый первый огурец с грядки. Затем этот огурец закапывали в дальнем, потаённом углу огорода глубоко в землю, чтобы ни человек, ни зверь не могли его выкопать. Считалось, что этот ритуал обеспечит богатый урожай огурцов на следующий год. Первыми пробовать огурцы нового урожая должны были младшие члены семьи – по поверью, тогда все плоды не будут горчить.
Другой неотъемлемой традицией дня был поход в лес за черникой. В народе говорили: «Черника уведёт от живота лихо». Ягоду почитали как лекарство от болезней глаз, желудка и ревматизма. Считалось, что в этот день она набирает особую силу. Хозяйки пекли из черники пироги, варили кисели и морсы. Выпечкой угощали не только семью, но и соседей, странников и нищих – чтобы привлечь в дом богатство и удачу.
Молодые девушки специально шли в лес, чтобы вдоволь наесться черники, веря, что это прибавит им красоты. Знахари же 22 июля собирали лекарственные травы для сушки, полагая, что в этот день они особенно хороши для ритуалов любовной магии. Особое внимание уделяли шалфею (его использовался в магии для очищения пространства и ауры, а также в защитных амулетах), лаванде (она привлекала любовь и защищала от негатива) и мелиссе ( она успокаивала и привлекала гармонию в отношения).
Также в этот день крестьяне готовили бочки для засолки огурцов: чистили их речным песком и золой, сушили на солнце, чтобы избавить от неприятного запаха. День благоприятствовал и для уборки в доме и на участке. В некоторых регионах считалось удачным отправиться в путешествие или на переезд – такая поездка сулила успех и счастье на новом месте.
Народные запретыНа Панкратия и Кирилла существовал ряд строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, грозило бедой:
- Категорически нельзя было давать в долг или занимать деньги, хлеб или соль – это могло привести к разорению семьи;
- Нельзя было ссориться и ругаться с родственниками, особенно с родителями. Считалось, что конфликт затянется надолго и навлечёт болезни на всех членов семьи;
- Не рассказывали о своих снах, особенно о плохих. Их считали вещими, и дурное сновидение могло сбыться, если о нём рассказать;
- Взрослым не разрешалось есть огурцы раньше младших членов семьи – это могло испортить весь урожай;
- Нельзя было проходить мимо чужой беды или отказывать в милостыне – иначе можно было навлечь на себя нужду и безденежье;
- Нельзя было ревновать супруга или супругу – по поверью, это могло привести к распаду семьи.
Приметы
- Если черники в лесу уродилось много – зима будет морозной;
- Если черника к этому дню ещё не созрела – осень будет холодной и ненастной;
- Тусклая, тёмная луна на небе – к затяжным дождям до конца месяца;
- Кувшинки и лилии закрываются среди бела дня – на следующий день будет дождь;
- Звёзды на небе тусклые, мерцающие – к грозе;
- Радуга на небе – к ясной и устойчивой погоде.