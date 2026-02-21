День Панкратия Лапотника 22 февраля: как привлечь богатство, защитить дом от бед и обрести здоровье, народные приметы
Согласно народному календарю, 22 февраля отмечается Панкратий Лапотник, или день Панкратия. Такое название появилось потому, что к этому времени наши предки начинали плести и чинить лапти, готовясь к новому хозяйственному сезону. Православная церковь в это время чтит память преподобного Панкратия Печерского. О приметах, строгих запретах и традициях дня, который в 2026 году совпадет с Прощеным воскресеньем, читайте в материале «Радио 1».
История праздникаРусская православная церковь 22 февраля вспоминает преподобного Панкратия Печерского, затворника и иеромонаха, жившего в XIII веке. Сведений о его мирской жизни сохранилось немного, но церковное предание донесло до нас образ смиренного подвижника. Он подвизался в Дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печерской лавры, где вел строгую аскетическую жизнь, проводя время в непрестанной молитве и посте. Господь наделил его даром чудотворения и исцеления больных — как душевных, так и телесных недугов.
В настоящее время святые мощи преподобного Панкратия почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Святому Панкратию молятся об укреплении в вере, даровании терпения в скорбях и болезнях, а также о помощи в посте и духовном делании, ведь вся его жизнь была примером служения Богу.
В 2026 году этот день приобретает особое духовное значение, так как 22 февраля выпадает на Прощеное воскресенье — последний и самый важный день Масленичной недели перед началом Великого поста.
Традиции и обряды дняВ народном сознании день преподобного Панкратия тесно переплелся с повседневными заботами крестьян, превратившись в праздник трудолюбия и мастерства — Панкратия Лапотника. Однако в 2026 году к этим вековым традициям добавится еще один мощный пласт — обычаи Прощеного воскресенья.
На Руси с Панкратия начинали основательно готовиться к теплому сезону. Зима шла на убыль, запасы зерна подходили к концу, и крестьяне говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». Главным делом становилось плетение лаптей — основной обуви крестьянина. Старики собирали ребятню и обучали их премудростям плетения, передавая навыки из поколения в поколение.
Сплетенные на Панкратия лапти считались мощнейшим оберегом. Первую пару, сделанную в этот день, категорически запрещалось продавать или дарить — мастер должен был носить её сам, чтобы сохранить свое здоровье. Другую пару вешали слева от входной двери или у калитки, веря, что она убережет семейное счастье от сглаза и нечистой силы.
Чтобы привлечь в дом богатство, при изготовлении лаптей закладывали монету. А 22 февраля, перед тем как отправиться из дома, в обувь клали монету для привлечения удачи на весь год.
На Панкратия было принято начинать лечение хронических болезней — считалось, что именно в этот день терапия пойдет на пользу и недуг отступит навсегда. Чтобы здоровье было крепким, обувь домочадцев выставляли за порог на целый день.
Кроме того, крестьяне в этот день проверяли амбары: перебирали семена, выбрасывали испорченные. Посадочный материал три утренние зори подряд выставляли на мороз, чтобы «закалить» их, делая будущие всходы устойчивыми к весенним перепадам температур.
В связи с совпадением праздников в 2026 году, центральным обрядом дня станет чин прощения. По традиции, люди смотрят друг другу в глаза и говорят: «Прости меня!», на что отвечают: «Бог простит, и я прощаю». Это необходимо, чтобы войти в Великий пост с чистой совестью и без груза обид. Вечером в храмах совершается особое богослужение, на котором светлые облачения сменяются темными, символизируя начало покаянного пути. Также, поскольку это последний день Масленицы, хозяйки пекут блины и готовят сытную пищу, чтобы «заговеться» перед долгим постом.
Народные запретыС этим днем связано множество запретов, нарушить которые — значило навлечь на себя беду. Особенно строго их следует соблюдать в год, когда праздник совпадает с Прощеным воскресеньем, чтобы не усугубить свою духовную и житейскую участь.
- Нельзя лениться. Тот, кто проспит всё утро и будет избегать работы, столкнется с безденежьем и болезнями на весь год;
- Не стоит строить планов. Считалось, что планы, задуманные на Панкратия, непременно сорвутся или их придется кардинально менять;
- Не подбирать чужие вещи и деньги. Найденные на улице деньги или ценности брать в руки строго воспрещалось. В народе верили, что таким образом можно забрать себе порчу, болезни и нищету их прежнего владельца;
- Не оставлять книгу открытой. Это предостережение касалось знаний и памяти — если оставить книгу раскрытой, всё прочитанное вылетит из головы;
- Не чесать уши и губы. По приметам, если чесать уши — станешь жертвой обмана, а если губы — то сам будешь много лгать в ближайшее время;
- Запрет на осуждение и злопамятность. В день, когда мир отмечает Прощеное воскресенье, нельзя отказывать в прощении, держать обиду или таить зло. Также не стоит просить прощения формально, без искреннего желания примириться.
Приметы
- Холодная неделя — к теплому марту. Если неделя, начиная с 22 февраля, стоит морозная, то март порадует теплом;
- Капель и тепло — к затяжной зиме. Если на Панкратия наступила оттепель и закапало с крыш, значит, весна еще не скоро вступит в свои права, и холода вернутся;
- Ночные звезды — к потеплению. Яркое звездное небо в ночь на 23 февраля сулит скорое наступление теплых дней;
- Алый закат — к метели. Если закат солнца красного цвета, жди сильной метели и бурана;
- Снег на ветках — к урожаю. Если снег налипает на ветви деревьев и гнет их к земле, это предвещает богатый урожай хлебов в наступающем лете.