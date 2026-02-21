21 февраля 2026, 10:48

Согласно народному календарю, 22 февраля отмечается Панкратий Лапотник, или день Панкратия. Такое название появилось потому, что к этому времени наши предки начинали плести и чинить лапти, готовясь к новому хозяйственному сезону. Православная церковь в это время чтит память преподобного Панкратия Печерского. О приметах, строгих запретах и традициях дня, который в 2026 году совпадет с Прощеным воскресеньем, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции и обряды дня

Народные запреты

Нельзя лениться. Тот, кто проспит всё утро и будет избегать работы, столкнется с безденежьем и болезнями на весь год;

Не стоит строить планов. Считалось, что планы, задуманные на Панкратия, непременно сорвутся или их придется кардинально менять;

Не подбирать чужие вещи и деньги. Найденные на улице деньги или ценности брать в руки строго воспрещалось. В народе верили, что таким образом можно забрать себе порчу, болезни и нищету их прежнего владельца;

Не оставлять книгу открытой. Это предостережение касалось знаний и памяти — если оставить книгу раскрытой, всё прочитанное вылетит из головы;

Не чесать уши и губы. По приметам, если чесать уши — станешь жертвой обмана, а если губы — то сам будешь много лгать в ближайшее время;

Запрет на осуждение и злопамятность. В день, когда мир отмечает Прощеное воскресенье, нельзя отказывать в прощении, держать обиду или таить зло. Также не стоит просить прощения формально, без искреннего желания примириться.

Приметы