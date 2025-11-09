В ИКИ РАН зафиксировали еще одну мощную вспышку класса X1.79 на Солнце
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram сообщила о мощной вспышке на Солнце, направленной в сторону Земли.
На телескопах зафиксировали выброс плазмы вдоль линии Солнце — Земля, часть которого сместилась к северу. Окончательный класс вспышки составил X1.79 — один из самых высоких.
4 ноября исследователи сообщили о вспышке на Солнце высшего балла X. Оценка силы была X1.8.
8 ноября заявлялось о начале магнитной бури. Уточнялось, что на Землю пришло плазменное облако, образовавшееся в результате солнечных вспышек 5–6 ноября.
