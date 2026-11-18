18 ноября 2026, 09:34

Фото: Istock/ aapsky

Согласно народному календарю, 19 ноября отмечается Павел Ледостав, или «Павел Исповедник». Такое название появилось потому, что к этому времени мороз окончательно сковывал реки и озёра, а крестьяне выходили проверять крепость первого льда. Православная церковь в это время чтит память святителя Павла, архиепископа Константинопольского, пострадавшего за веру в IV веке. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ varbenov

Народные запреты

Поэтому существовал строгий запрет на ручную стирку и вывешивание белья на улице : говорили, что вместе с водой можно «выплеснуть» из дома здоровье и благополучие;

: говорили, что вместе с водой можно «выплеснуть» из дома здоровье и благополучие; Нельзя было и болтать попусту . Пустые разговоры, сплетни и ссоры в этот день могли привести к затяжным конфликтам и бытовым трудностям, ведь слово, сказанное на Ледоставе, обладало особой силой;

. Пустые разговоры, сплетни и ссоры в этот день могли привести к затяжным конфликтам и бытовым трудностям, ведь слово, сказанное на Ледоставе, обладало особой силой; Категорически нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи, а также брать взаймы самому, чтобы не провести весь год в долговой яме;

— это, по поверьям, могло привести к разорению семьи, а также брать взаймы самому, чтобы не провести весь год в долговой яме; Запрещалось отправляться в дальний путь : дорога могла обернуться разлукой с близкими и обманом;

: дорога могла обернуться разлукой с близкими и обманом; Женщинам не рекомендовалось выполнять тяжёлую работу , чтобы не надорвать здоровье перед зимой;

, чтобы не надорвать здоровье перед зимой; Строго запрещалось обижать животных и домашний скот — жестокость в этот день возвращалась к человеку сторицей.

Приметы

Фото: Istock/ alexmak72427