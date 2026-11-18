День Павла Ледостава 19 ноября: как не «заморозить» удачу, сохранить финансовое благополучие и красоту, народные приметы
Согласно народному календарю, 19 ноября отмечается Павел Ледостав, или «Павел Исповедник». Такое название появилось потому, что к этому времени мороз окончательно сковывал реки и озёра, а крестьяне выходили проверять крепость первого льда. Православная церковь в это время чтит память святителя Павла, архиепископа Константинопольского, пострадавшего за веру в IV веке. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПавлом Ледоставом день нарекли не случайно. Для славян-земледельцев становление льда было событием особого порядка: река словно засыпала, а вместе с ней, по поверьям, засыпал и водяной. Древние обряды сводились к одному — задобрить речного духа. В полынью или к самому краю льда бросали хлеб, горсть овса, серебряную монету, чтобы весной вода была милостива. С 19 ноября начинался и зимний путь, замёрзшие реки превращались в дороги, по которым обозы шли в дальние сёла. Народная память о подводных хозяевах и ледовых дорогах сплелась с церковной памятью о святителе Павле и срослись в один праздник.
Святитель Павел жил в бурную эпоху, когда Константинополь сотрясали споры, вызванные арианской ересью. Родом из Солуни, он был избран на патриарший престол после смерти святого Александра, но его избрание пришлось не по нраву императору-арианину Констанцию. Павел не был политиком. Он был исповедником. За твёрдое следование никейскому символу веры его четыре раза изгоняли с кафедры и отправляли в ссылки.
Последняя ссылка стала роковой. Святого отправили в заточение в армянский город Кукуз. Там, во время совершения Божественной литургии, ворвались ариане и задушили архипастыря его собственным святительским омофором. Это произошло около 350 года. Позже мощи святителя перенесли в Константинополь, а затем в Венецию.
К святителю Павлу обращаются с молитвами об укреплении в вере и защите от лжеучений, а также о благополучной зимовке. В этот день именины по православным святцам отмечают мужчины с именами Павел, Варлаам, Герман, Лука, Никита, а из женских имён, чтимых в этот день, наиболее часто в России встречается Клавдия (в честь мученицы Клавдии Анкирской).
Традиции дняК 19 ноября крестьяне заканчивали последние дела, связанные с открытой водой, и переходили на «зимнее положение». Первым делом мужчины отправлялись на берег проверять, встал ли лёд. Это был не праздный интерес, а жизненная необходимость: от того, насколько крепок панцирь, зависело, скоро ли начнётся подлёдный лов и безопасно ли будет передвигаться по реке. Первому, кто ступал на лёд, доверяли важный обряд — бросить в прорубь горсть овса «для угощения водяного», чтобы тот не серчал и не ломал лёд под рыбаками. Если же лёд ещё не встал, в воду бросали монетку или кусок хлеба, задабривая хозяина водоёма.
Женщины в этот день занимались выпечкой. Хозяйки пекли обрядовое печенье в форме рыб и льдинок. Этим угощением оделяли детей и рыбаков, отправлявшихся на промысел, чтобы улов был богатым, а лёд — милостивым. На столах обязательно появлялись рыбные блюда: уха, пироги с рыбой. Мясо же старались не есть, считая, что тяжёлая пища перед зимой может принести болезни. Молодёжь устраивала первые катания на коньках, если лёд уже держал человека, а дети мастерили ледяные фонарики, вставляя в застывшие куски воды свечи.
Был и особый женский обычай: девушки и женщины набирали льда и натирали им лицо. Считалось, что вода, застывшая в этот день, обладает особой силой и помогает сохранить молодость и привлекательность на весь год.
Кроме того, в день Павла Ледостава полагалось надеть всё чистое или новое. Встречать зиму в опрятной одежде означало обеспечить себе здоровье и удачу. А ещё старались исполнить данное ранее обещание: считалось, что невыполненное слово в этот день может «заморозить» удачу до следующего года.
Народные запретыПредки верили, что 19 ноября — день, когда вода и лёд обретают особую чувствительность к человеческому поведению.
- Поэтому существовал строгий запрет на ручную стирку и вывешивание белья на улице: говорили, что вместе с водой можно «выплеснуть» из дома здоровье и благополучие;
- Нельзя было и болтать попусту. Пустые разговоры, сплетни и ссоры в этот день могли привести к затяжным конфликтам и бытовым трудностям, ведь слово, сказанное на Ледоставе, обладало особой силой;
- Категорически нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи, а также брать взаймы самому, чтобы не провести весь год в долговой яме;
- Запрещалось отправляться в дальний путь: дорога могла обернуться разлукой с близкими и обманом;
- Женщинам не рекомендовалось выполнять тяжёлую работу, чтобы не надорвать здоровье перед зимой;
- Строго запрещалось обижать животных и домашний скот — жестокость в этот день возвращалась к человеку сторицей.
Приметы
- Если лёд на реке стоит грудами (бугристый) — следующий год будет урожайным на хлеб; если гладкий, как зеркало — урожай будет скудным;
- Если 19 ноября идёт снег — зима будет снежной и мягкой;
- Безветренная погода в этот день предвещает скорые крепкие морозы;
- Много звёзд на небе — к сильным морозам;
- Уголь в печи быстро превращается в золу — зима будет суровой и долгой.