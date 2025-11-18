День Павла Ледостава 19 ноября: Как сохранить счастье и процветание на всю предстоящую зиму, народные приметы и запреты
В народном календаре 19 ноября отмечался праздник, известный как Павел Ледостав. Этот день, стоящий на границе осени и зимы, был важной вехой в годовом круге крестьянской жизни. Его название отражает суть природных явлений этого периода: реки и озера начинал сковывать первый, еще неокрепший лед, предвещая скорый приход морозов и установление санного пути. Праздник сочетал в себе наблюдение за миром природы и глубокое почитание памяти православного святого — святителя Павла Исповедника. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЦерковный календарь 19 ноября посвящен памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского. Святитель Павел был почитаем как исповедник за стойкость в православной вере. Он возглавил кафедру в 340 году в разгар борьбы с ересью арианства. Ариане, пользуясь поддержкой императора Констанция, сразу начали гонения на святителя. Его неоднократно изгоняли с кафедры, а на его место ставили еретиков. Несмотря на давление и клевету, Павел твердо защищал истинное учение. Даже в изгнании он продолжал проповедовать, за что его заточили в темницу в Кукузе (Малая Армения). Там, во время молитвы, он был удушен арианами своим омофором, приняв мученическую кончину.
На Руси этого святого особо почитали как покровителя военных моряков и Морского корпуса. Считалось, что его молитвы перед Господом помогают всем, чья жизнь и служба связана с водной стихией, даря им защиту в дальних плаваниях и укрепляя дух. Таким образом, в народном сознании образ святителя Павла органично слился с явлением ледостава, став своего рода духовным «хозяином» замерзающих вод.
Традиции дняУтром традиционно было принято ходить к реке или озеру и проверять, как «встал лед». Это был важный ритуал, предсказывающий будущее на весь год. Считалось, что если лед вставал грудами, нагромождался, то это сулило богатый урожай хлеба на следующее лето. Гладкий же, как стекло, лед предсказывал, что год будет «гладким» — без особых потрясений, но и без большого изобилия. Мужчины, особенно рыбаки, специально топтали краешек льда, проверяя его на прочность, чтобы знать, когда можно будет начинать зимний лов.
Также этот день было принято встречать с молитвой к святителю Павлу. Ему молились прежде всего как защитнику всех, чья жизнь связана с водой. Ему возносили просьбы о сохранении жизни моряков и рыбаков, об удаче в зимнем рыбном промысле. Также, помня о его стойкости в исповедовании веры, ему молились о даровании духовной твердости, терпения и мужества в перенесении жизненных трудностей и зимних тягот. Просили уберечь от внезапной смерти на воде и от разлада в семье.
Этот день знаменовал окончательный переход на зимний режим жизни. Мужчины завершали утепление домов, конопатили щели, проверяли и готовили к первопутью сани, проверяли готовность рыболовных снастей для зимней рыбалки.
Что касается пищи, то на стол в этот день обязательно ставили блюда из рыбы, особенно из той, что была заготовлена впрок путем вяления или замораживания. Готовили уху, рыбные пироги и жарили свежепойманную рыбу, если позволял лед. Эта трапеза была не только вкусной, но и символичной — через поедание даров замерзшей реки люди как бы заключали договор с зимней стихией, обеспечивая себе ее благосклонность и удачу в зимних промыслах.
Народные запретыЭтот день считался временем повышенной опасности, когда природа замирала в хрупком равновесии между осенью и зимой. Запреты были призваны уберечь человека от физических и духовных бед.
Строго было запрещено выходить на первый лед. Считалось, что лед 19 ноября — «ненадежный» и «коварный». Он мог легко проломиться, даже если казался прочным. В основе запрета лежал суровый практический опыт. Наши предки говорили: «На Павла лед грудится, но на грудь не дави», что означало — лед только с виду крепкий, но доверять ему свою жизнь еще рано.
Не стоило в этот праздник ругаться, сквернословить и громко кричать у воды. Народная вера гласила, что злое слово, сказанное над замерзающей рекой, не рассеивается, а «вмораживается» в лед. Вместе с талыми водами весной вся накопленная за зиму негативная энергия должна была вернуться в деревню, принеся с собой ссоры, болезни и несчастья. Таким образом, человек, ругавшийся у реки, мог навлечь беду на все село.
Под запретом было также одалживание хлеба и соли. Выносить их из избы в такой переходный и нестабильный день означало добровольно отдать свою «сытую долю» и благополучие. Считалось, что вместе с хлебом и солью человек передает другому свое счастье и процветание на всю предстоящую зиму, обрекая свою семью на нужду и голод.
Кроме того, вода, по поверьям, олицетворяла правду и не терпела обмана. Ложь или хвастовство, особенно связанные с благосостоянием или удачей, могли «выйти боком». Обман рассматривался как трещина на льду — с нее могло начаться разрушение всего благополучия человека. Любое новое дело, начатое 19 ноября, виделось таким же ненадежным, как первый лед. Считалось, что оно могло не иметь успеха, привести к убыткам и проблемам. Крупные покупки и финансовые операции наши предки старались отложить на более стабильный период.
Приметы
- Снегопад 19 ноября предвещал снежную, богатую на осадки зиму.
- Утренний туман сулил оттепели в ближайшие недели.
- Если на Павла Ледостава день ясный и холодный — жди морозную и суровую зиму.
- Звездная ночь с 19 на 20 ноября обещала скорые и сильные морозы.