День Пелагеи Ознобницы 21 октября: Почему не стоит рассказывать сны и ​одалживать ​вещи, народные приметы

Фото: Istock/ Adam Bartosik

С Пелагеей Ознобницей, приходившейся на 21 октября, на Руси прочно связывали наступление осенней стужи. «Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавицы шьёт» — так в народе говорили об этом дне, когда начиналась активная подготовка к зиме. Память святых Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской, почитаемых Церковью в эту дату, накладывала на бытовые хлопоты особый, духовный отпечаток. Какие обычаи и суеверия определяли жизнь наших предков в этот холодный день — читайте в материале «Радио 1».




История праздника


​Фото: Istock/ ekina
Народные традиции этого дня тесно переплелись с церковным почитанием двух святых, чьи судьбы являются примерами веры и покаяния.

Преподобный Трифон Вятский (1546-1612). В миру — Митрофан, родился в семье священника. С юных лет стремился к монашеской жизни. Прославился как миссионер, просвещавший языческие народы Вятского края — вотяков (удмуртов) и черемисов (марийцев). Основал несколько монастырей, в том числе Успенский Трифонов монастырь в Вятке (ныне Киров). Был человеком огромной духовной силы, кротости и трудолюбия. К святому Трифону Вятскому обращались за помощью в избавлении от телесных недугов, особенно от болезней ног. Его также просили о защите дома от всяческих бед, о помощи в земледельческих трудах и о нахождении пути в жизни.

Преподобная Пелагия Антиохийская (V век). Её история — это удивительный пример радикального перерождения. До крещения Пелагия была знаменитой актрисой и гетерой в Антиохии, женщиной необычайной красоты и богатства, ведшей греховную жизнь. Однажды, услышав пламенную проповедь святителя Нонна, она была так поражена его словами, что полностью раскаялась. Пелагия приняла крещение, раздала все свое имущество бедным и, переодевшись в мужскую монашескую одежду, удалилась в Иерусалим, где под именем инока Пелагия провела остаток жизни в строгом посте, молитве и покаянии в келье на Елеонской горе.

Преподобной Пелагии молятся о заступничестве для заблудших душ, о даровании силы истинного покаяния и об укреплении в вере. К ней обращаются те, кто хочет изменить свою жизнь, но не находит для этого сил, а также матери, молящиеся о своих детях, сбившихся с пути.

Народные традиции праздника


​Фото: Istock/ trainaus

Каждое дело в день Пелагеи Ознобницы имело глубокое практическое значение и было направлено на то, чтобы пережить долгую и суровую зиму.

Вся семья занималась починкой и изготовлением зимней одежды. Мужчины доставали и осматривали тулупы и шубы, чинили обувь. Женщины садились за прялку, ткацкий станок и шитье. Именно с этого дня начиналась активная подготовка зимнего гардероба. Летняя и осенняя одежда уже не спасала от крепчающих морозов. Чтобы не замерзнуть в предстоящие холода, нужно было привести в порядок всю зимнюю одежду. Считалось, что если начать эту работу именно на Пелагею, зима пройдет благополучно.

В деревнях вовсю шли «капустники» или «капустницы». Женщины и девушки собирались в одной избе и сообща рубили капусту для квашения. Это был шумный и веселый труд, сопровождавшийся песнями, шутками и рассказами. Квашеная капуста была одним из главных источников витаминов на всю зиму. Сделать это нужно было успеть до сильных морозов, которые могли погубить кочаны, оставленные на грядках или в неотапливаемых амбарах.

21 октября крестьяне внимательно следили за природой. Судили о предстоящей зиме по инею, солнцу, направлению ветра. От прогноза погоды на всю зиму зависели планы на будущий сезон: сколько заготовить дров, как утеплить избу, хватит ли корма скоту. Народные приметы были для них единственным доступным «метеопрогнозом».


Запреты дня


​Фото: Istock/ Caroline Munsterman

Народный праздник Пелагея Ознобница, приходившийся на 21 октября, был не только временем активных приготовлений к зиме, но и днем, окруженным множеством строгих запретов. Нарушение этих правил, по поверьям, могло навлечь на человека и его семью большие неприятности, болезни и нужду.

Никому, даже самым близким родственникам, нельзя было пересказывать сны, увиденные в ночь на 21 октября. Считалось, что сон, рассказанный в этот день, мог «сбыться наоборот» или обернуться большой бедой. Люди верили, что с приходом холодов активизируется нечистая сила, которая может подслушать сон и использовать его против человека. Молчание о сне помогало сохранить его суть в тайне от злых духов и избежать исполнения дурного предзнаменования.

Категорически запрещалось давать соседям деньги, продукты или любые хозяйственные вещи (например, посуду, инструменты). Этот запрет был напрямую связан с тем, что с этого дня начинались холода. Считалось, что вместе с одолженной вещью или деньгами из дома «уходит тепло и благополучие». Люди верили, что так можно «одолжить» свою удачу и достаток на всю предстоящую зиму, обрекая собственную семью на холод и голод.

Не рекомендовалось отправляться в долгий путь, начинать строительство или заключать крупные сделки. День был посвящен завершению осенних дел и «закрытию» сезона. Начинать что-то новое и значимое считалось плохой приметой — дело могло не увенчаться успехом или затянуться надолго. Все силы и внимание должны были быть направлены на подготовку к зиме, а не на старт новых проектов.

Проводить день в лени и безделье было не просто стыдно, а опасно. Этот запрет имел сугубо практическое обоснование. Считалось, что «кто на Пелагею трудится, у того зимой в доме тепло». Если упустить последние относительно теплые деньки для заготовки дров, починки одежды и утепления избы, то зимой можно было жестоко поплатиться. Безделье расценивалось как пренебрежение благополучием своей семьи.

Приметы


  • Иней на деревьях сулил морозную и снежную зиму. Если иней покрывал землю или крыши — это также предвещало сильные холода.
  • Снегопад или снег с дождем на Пелагею предсказывали продолжительную и ненастную осень с частыми осадками, а зима должна была прийти поздно.
  • Яркое солнце и чистое небо, наоборот, обещали короткую и мягкую зиму с оттепелями.
  • Сильный ветер с севера или северо-востока указывал на то, что зима будет суровой и ветреной.
  • Если луна в ночь на 21 октября была в тумане (в дымке) — это предвещало затяжную слякоть и дожди в конце осени.

Елена Генералова

