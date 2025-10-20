День Пелагеи Ознобницы 21 октября: Почему не стоит рассказывать сны и одалживать вещи, народные приметы
С Пелагеей Ознобницей, приходившейся на 21 октября, на Руси прочно связывали наступление осенней стужи. «Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавицы шьёт» — так в народе говорили об этом дне, когда начиналась активная подготовка к зиме. Память святых Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской, почитаемых Церковью в эту дату, накладывала на бытовые хлопоты особый, духовный отпечаток. Какие обычаи и суеверия определяли жизнь наших предков в этот холодный день — читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Народные традиции этого дня тесно переплелись с церковным почитанием двух святых, чьи судьбы являются примерами веры и покаяния.
Преподобный Трифон Вятский (1546-1612). В миру — Митрофан, родился в семье священника. С юных лет стремился к монашеской жизни. Прославился как миссионер, просвещавший языческие народы Вятского края — вотяков (удмуртов) и черемисов (марийцев). Основал несколько монастырей, в том числе Успенский Трифонов монастырь в Вятке (ныне Киров). Был человеком огромной духовной силы, кротости и трудолюбия. К святому Трифону Вятскому обращались за помощью в избавлении от телесных недугов, особенно от болезней ног. Его также просили о защите дома от всяческих бед, о помощи в земледельческих трудах и о нахождении пути в жизни.
Преподобная Пелагия Антиохийская (V век). Её история — это удивительный пример радикального перерождения. До крещения Пелагия была знаменитой актрисой и гетерой в Антиохии, женщиной необычайной красоты и богатства, ведшей греховную жизнь. Однажды, услышав пламенную проповедь святителя Нонна, она была так поражена его словами, что полностью раскаялась. Пелагия приняла крещение, раздала все свое имущество бедным и, переодевшись в мужскую монашескую одежду, удалилась в Иерусалим, где под именем инока Пелагия провела остаток жизни в строгом посте, молитве и покаянии в келье на Елеонской горе.
Преподобной Пелагии молятся о заступничестве для заблудших душ, о даровании силы истинного покаяния и об укреплении в вере. К ней обращаются те, кто хочет изменить свою жизнь, но не находит для этого сил, а также матери, молящиеся о своих детях, сбившихся с пути.
Народные традиции праздника
Каждое дело в день Пелагеи Ознобницы имело глубокое практическое значение и было направлено на то, чтобы пережить долгую и суровую зиму.
Вся семья занималась починкой и изготовлением зимней одежды. Мужчины доставали и осматривали тулупы и шубы, чинили обувь. Женщины садились за прялку, ткацкий станок и шитье. Именно с этого дня начиналась активная подготовка зимнего гардероба. Летняя и осенняя одежда уже не спасала от крепчающих морозов. Чтобы не замерзнуть в предстоящие холода, нужно было привести в порядок всю зимнюю одежду. Считалось, что если начать эту работу именно на Пелагею, зима пройдет благополучно.
В деревнях вовсю шли «капустники» или «капустницы». Женщины и девушки собирались в одной избе и сообща рубили капусту для квашения. Это был шумный и веселый труд, сопровождавшийся песнями, шутками и рассказами. Квашеная капуста была одним из главных источников витаминов на всю зиму. Сделать это нужно было успеть до сильных морозов, которые могли погубить кочаны, оставленные на грядках или в неотапливаемых амбарах.
21 октября крестьяне внимательно следили за природой. Судили о предстоящей зиме по инею, солнцу, направлению ветра. От прогноза погоды на всю зиму зависели планы на будущий сезон: сколько заготовить дров, как утеплить избу, хватит ли корма скоту. Народные приметы были для них единственным доступным «метеопрогнозом».
Запреты дня
Народный праздник Пелагея Ознобница, приходившийся на 21 октября, был не только временем активных приготовлений к зиме, но и днем, окруженным множеством строгих запретов. Нарушение этих правил, по поверьям, могло навлечь на человека и его семью большие неприятности, болезни и нужду.
Никому, даже самым близким родственникам, нельзя было пересказывать сны, увиденные в ночь на 21 октября. Считалось, что сон, рассказанный в этот день, мог «сбыться наоборот» или обернуться большой бедой. Люди верили, что с приходом холодов активизируется нечистая сила, которая может подслушать сон и использовать его против человека. Молчание о сне помогало сохранить его суть в тайне от злых духов и избежать исполнения дурного предзнаменования.
Категорически запрещалось давать соседям деньги, продукты или любые хозяйственные вещи (например, посуду, инструменты). Этот запрет был напрямую связан с тем, что с этого дня начинались холода. Считалось, что вместе с одолженной вещью или деньгами из дома «уходит тепло и благополучие». Люди верили, что так можно «одолжить» свою удачу и достаток на всю предстоящую зиму, обрекая собственную семью на холод и голод.
Не рекомендовалось отправляться в долгий путь, начинать строительство или заключать крупные сделки. День был посвящен завершению осенних дел и «закрытию» сезона. Начинать что-то новое и значимое считалось плохой приметой — дело могло не увенчаться успехом или затянуться надолго. Все силы и внимание должны были быть направлены на подготовку к зиме, а не на старт новых проектов.
Проводить день в лени и безделье было не просто стыдно, а опасно. Этот запрет имел сугубо практическое обоснование. Считалось, что «кто на Пелагею трудится, у того зимой в доме тепло». Если упустить последние относительно теплые деньки для заготовки дров, починки одежды и утепления избы, то зимой можно было жестоко поплатиться. Безделье расценивалось как пренебрежение благополучием своей семьи.
Приметы
- Иней на деревьях сулил морозную и снежную зиму. Если иней покрывал землю или крыши — это также предвещало сильные холода.
- Снегопад или снег с дождем на Пелагею предсказывали продолжительную и ненастную осень с частыми осадками, а зима должна была прийти поздно.
- Яркое солнце и чистое небо, наоборот, обещали короткую и мягкую зиму с оттепелями.
- Сильный ветер с севера или северо-востока указывал на то, что зима будет суровой и ветреной.
- Если луна в ночь на 21 октября была в тумане (в дымке) — это предвещало затяжную слякоть и дожди в конце осени.