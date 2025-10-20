20 октября 2025, 17:48

С Пелагеей Ознобницей, приходившейся на 21 октября, на Руси прочно связывали наступление осенней стужи. «Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавицы шьёт» — так в народе говорили об этом дне, когда начиналась активная подготовка к зиме. Память святых Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской, почитаемых Церковью в эту дату, накладывала на бытовые хлопоты особый, духовный отпечаток. Какие обычаи и суеверия определяли жизнь наших предков в этот холодный день — читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Народные традиции праздника Запреты дня Приметы



История праздника

Народные традиции праздника

Запреты дня

Приметы