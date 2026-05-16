День Пелагеи Заступницы 17 мая: как привлечь в дом удачу, сохранить здоровье и достаток, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 17 мая отмечается день Пелагеи Заступницы. Такое название закрепилось за праздником потому, что святая мученица Пелагия Тарсийская на Руси считалась небесной защитницей обиженных девушек, хранительницей птиц и заступницей всех нуждающихся. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПелагеин день наглядно демонстрирует, каким образом языческие поверья срослись с православными канонами. У наших далеких предков-славян эта дата ассоциировалась с хлопотами о молодых всходах и обереганием полей. После крещения Руси функции богини-покровительницы природы частично перешли к святой Пелагии, которую в народе тут же прозвали Заступницей.
История самой мученицы трагична и уходит корнями в III столетие. Жила она в Малой Азии, в городе Тарсе, в богатой и родовитой семье, исповедовавшей язычество. Девушка славилась редкостной красотой и к тому же получила великолепное воспитание. Услышав о ней, император Диоклетиан, вошедший в летописи как гонитель христиан, решил выдать ее замуж за своего приемного наследника. Но Пелагия, тайно принявшая крещение, ответила владыке решительным отказом. «Мой жених — Христос», — заявила она. Разъяренный правитель пытался сломить волю непокорной красавицы, но та стояла на своем твердо. Тогда девушку подвергли страшным пыткам и вынесли суровый приговор — смерть в раскаленном медном быке.
Позднее, уже в IV веке, император Константин Великий повелел воздвигнуть храм над мощами доблестной мученицы. С тех пор к Пелагии Тарсийской возносят молитвы о заступничестве, о помощи в безвыходных ситуациях, о даровании душевной чистоты и укреплении слабеющей веры.
Традиции дняВ народном календаре 17 мая значилось ещё и как «День баклушников». Название родилось не случайно: именно в эту пору начинали валить лес для будущих ложек. Мужики отправлялись в рощу, выбирали липу или клён и готовили из них так называемые «баклуши» — этакие деревянные чурочки-заготовки. Дело это на первый взгляд казалось нетрудным, отсюда и пошло в народе выражение «бить баклуши», то есть лодырничать. Однако на самом деле без этого этапа не обходилась ни одна деревенская мастерская.
Вырезанные в Пелагеин день ложки простыми не считались — им приписывали особую, почти колдовскую силу. Такую ложку дарили близкому человеку на счастье и благополучие. Если кто-то хворал, ложку клали у самого изголовья — верили, что она отведёт недуг. А ратники, собираясь в поход, непременно прятали её за голенище сапога: считалось, что это сохранит воину жизнь в бою.
Помимо ложкарного промысла, крестьяне занимались и охраной огородов. Хозяйки находили старый разбитый горшок, до отказа набивали его жгучей крапивой и ставили посреди грядки кверху дном. По поверью, ни злой дух, ни прожорливое насекомое не рискнут сунуться туда, где пахнет жгучим растением. Существовало и другое убеждение: если в этот день как следует выполоть грядки, сорная трава потом долго не покажется.
Не забывали предки и о крепости оград. Чинить плетни и чинить заборы вокруг усадьбы считалось делом богоугодным: надёжная ограда оберегала семью от напастей. Детвора же целый день проводила в полях и на лугах. Ребятишки собирали первые цветы и душистые травы, вили из них венки и развешивали по избам. Считалось, что такой венок не только удачу приманивает, но и нечисть со двора гонит.
Народные запретыПредки строго чтили запреты Пелагеина дня. Нарушение табу грозило не только личной бедой, но и неурожаем или падежом скота.
- Категорически нельзя отказывать в помощи просящему. Святая Пелагея заступается за сирых и убогих, поэтому отказ в милостыне или деле мог призвать в дом полосу неудач;
- Не стоит передавать вещи через порог. Любую передачу вещей нужно делать, переступив порог и войдя в дом, либо выйдя из него. Передача через порог сулила разлад с семьей и бедность;
- После обеда запрещалось оставлять столовые приборы немытыми. Наши предки считали, что грязные столовые приборы отводят счастье и достаток от семьи.
- Запрещено стричь волосы и ногти. Это действие в день Заступницы трактовалось как добровольный отказ от жизненной силы и энергии;
- Ссоры и плетение интриг 17 мая также под запретом. Бранные слова, сплетни или мысли о мести оборачивались против самого распространителя и вели к болезням горла и головы.
Приметы
- Если на Пелагею идет дождь — год будет урожайным на хлеб;
- Обильно цветет черемуха — лето будет влажным и душным;
- Соловей звонко поет всю ночь — следующие дни порадуют солнцем и теплом;
- Много майских жуков — к засушливому лету;
- Если цветы калины распустились к 17 мая — пора сеять огурцы, тыкву и кукурузу.