07 июля 2026, 11:42

Фото: iStock/ Piotr Krzeslak

Согласно народному календарю, 8 июля отмечается День Петра и Февронии, в народе — «День семьи, любви и верности». Название закрепилось не только благодаря церковному почитанию благоверных супругов, но и из-за давних крестьянских представлений о середине лета как о времени укрепления родовых уз и закрепления хозяйственных союзов. Православная церковь в эту дату чтит память благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских — покровителей брака и семейного благополучия. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Gal2007

Фото: iStock/ cotuvokne

Народные запреты

Категорически нельзя было начинать ссоры и выяснять отношения. Считалось, что слово, сказанное в гневе 8 июля, «прирастает» к дому и долго не уходит, провоцируя новые конфликты;

Считалось, что слово, сказанное в гневе 8 июля, «прирастает» к дому и долго не уходит, провоцируя новые конфликты; Запрещалось ругать детей и строго наказывать их. Наши предки верили, что суровость в этот день отдаляет ребёнка от родительского благословения и делает его уязвимым для бед;

Наши предки верили, что суровость в этот день отдаляет ребёнка от родительского благословения и делает его уязвимым для бед; Нельзя было отказывать в помощи близким и соседям. Отказ воспринимался как знак гордыни, которая, по поверьям, разрушает семейное счастье;

Отказ воспринимался как знак гордыни, которая, по поверьям, разрушает семейное счастье; Строго запрещалось выносить из дома мусор после заката — это связывали с «вынесением» благополучия и удачи из семейного очага;

— это связывали с «вынесением» благополучия и удачи из семейного очага; Не рекомендовалось заниматься тяжёлой одиночной работой. Труд в одиночку в этот день истощает силы и может привести к разладу в отношениях;

Труд в одиночку в этот день истощает силы и может привести к разладу в отношениях; Нельзя купаться в открытых водоемах. День называли «Феврония Русальница», и считалось, что русалки могут защекотать или утянуть купальщика на дно;

День называли «Феврония Русальница», и считалось, что русалки могут защекотать или утянуть купальщика на дно; Не венчались в церкви. 8 июля приходится на Петров пост — период воздержания и духовного сосредоточения. Как правило, на Руси свадьбы откладывали на окончание поста.

Приметы

Фото: iStock/ lassi meony