Десятки пассажиров не попали на рейс из-за проверки документов в аэропорту

06 июля 2026, 18:58

61 пассажир не попал на рейс из Бангладеш в Малайзию из-за проверки документов

Фото: iStock/Dushlik

61 пассажир не попал на рейс в Малайзию из-за усиления проверки документов в международном аэропорту имени Хазрат Шахджалала в Бангладеш. Об этом сообщает портал VnExpress International.