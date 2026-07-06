Десятки пассажиров не попали на рейс из-за проверки документов в аэропорту
61 пассажир не попал на рейс в Малайзию из-за усиления проверки документов в международном аэропорту имени Хазрат Шахджалала в Бангладеш. Об этом сообщает портал VnExpress International.
Инцидент произошел 4 июля. Сотрудники иммиграционной службы и представители авиакомпании Diman Bangladesh Airlines задержали 15 человек с поддельными визами. Узнав об усилении проверки, десятки других пассажиров рейса решили не рисковать и покинули аэропорт. В итоге на борту оказались 212 пассажиров вместо 288.
Как пишут местные СМИ, власти Бангладеш проявляют особую бдительность в отношении рейсов в Малайзию, так как некоторым туристам с действительными визами ранее отказывали во въезде и депортировали по прибытии.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке потерпел крушение гидросамолет, на борту которого находились восемь пассажиров.
Читайте также: