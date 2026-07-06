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Десятки пассажиров не попали на рейс из-за проверки документов в аэропорту

61 пассажир не попал на рейс из Бангладеш в Малайзию из-за проверки документов
Фото: iStock/Dushlik

61 пассажир не попал на рейс в Малайзию из-за усиления проверки документов в международном аэропорту имени Хазрат Шахджалала в Бангладеш. Об этом сообщает портал VnExpress International.



Инцидент произошел 4 июля. Сотрудники иммиграционной службы и представители авиакомпании Diman Bangladesh Airlines задержали 15 человек с поддельными визами. Узнав об усилении проверки, десятки других пассажиров рейса решили не рисковать и покинули аэропорт. В итоге на борту оказались 212 пассажиров вместо 288.

Как пишут местные СМИ, власти Бангладеш проявляют особую бдительность в отношении рейсов в Малайзию, так как некоторым туристам с действительными визами ранее отказывали во въезде и депортировали по прибытии.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке потерпел крушение гидросамолет, на борту которого находились восемь пассажиров.

Лидия Пономарева

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