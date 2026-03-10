10 марта 2026, 10:30

Согласно народному календарю, 11 марта отмечается день Порфирия Позднего, или Поздняка. Такое название появилось не случайно. К этому времени весна уже вступила в свои права, но наши предки хорошо знали коварство марта и говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя не обманет». Это был день переменчивой погоды, когда за утренней капелью могли последовать вечерние заморозки. Православная церковь в это время чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Самый грозный запрет касался вербы. Категорически нельзя было сажать это дерево у дома, ломать его ветки или как-либо его тревожить. Существовало мрачное поверье: «Кто вербу сажает, тот себе лопату готовит». Ослушавшегося ждали тяжёлая болезнь и скорая смерть;

Женщинам в этот день следовало избегать любого рукоделия, связанного с верёвками, нитями и узлами. Завязывая узелок, можно было «завязать» своё благосостояние, обречь семью на безденежье и долговую яму;

Запрещалось громко петь, танцевать и выяснять отношения. Считалось, что излишний шум привлекает нечистую силу, которая тут же присоединится к веселью или, наоборот, разожжёт ссору, последствия которой будут плачевны;

На Порфирия Позднего существовал запрет на объедение и неумеренность в пище. Люди верили, что излишество за столом в этот день обернется проблемами с пищеварением и болезнями желудка на весь год. Кроме того, так как часто этот день выпадает на период Великого поста, чревоугодие считалось грехом, который мог навлечь на семью несчастья;

Запрещалось показывать посторонним людям свои украшения, особенно с драгоценными камнями, а также хвалиться оберегами и талисманами. Считалось, что в день Порфирия камни приобретают особую магическую силу, но если привлечь к ним внимание завистника или недоброго человека, то амулет утратит свои защитные свойства и начнет, наоборот, притягивать к владельцу беды и печали.

