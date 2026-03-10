День Порфирия Позднего 11 марта: почему наши предки боялись трогать вербу и наводили порядок в доме, народные приметы
Согласно народному календарю, 11 марта отмечается день Порфирия Позднего, или Поздняка. Такое название появилось не случайно. К этому времени весна уже вступила в свои права, но наши предки хорошо знали коварство марта и говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя не обманет». Это был день переменчивой погоды, когда за утренней капелью могли последовать вечерние заморозки. Православная церковь в это время чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория этого дня представляет собой удивительное переплетение народной мудрости, уходящей корнями в дохристианское прошлое, и строгого церковного предания. Наши предки веками наблюдали за природой, фиксируя её капризы в приметах и давая им меткие названия. Прозвище «Поздний» закрепилось за святым из-за того, что крестьяне, наученные опытом, не спешили с полевыми работами, ожидая возвращения холодов.
Будущий святитель Порфирий родился в IV веке в Фессалониках (Солуни) в состоятельной семье. В 25 лет он оставил мир и отправился в Египет, где принял постриг в Нитрийской пустыне. Стремясь к полному уединению, он поселился в пещере на берегу Иордана, но суровый климат подорвал его здоровье. Тяжелобольной Порфирий вернулся в Иерусалим. Однажды, когда он обессиленный лежал у подножия Голгофы, ему во сне явился Иисус Христос, сошедший с Креста, и произнес: «Прими это Древо и храни его». Проснувшись, святой почувствовал себя совершенно здоровым. Вскоре его посвятили в сан пресвитера и назначили хранителем Честного Древа Креста Господня.
В 396 году Порфирий был рукоположен в сан епископа города Газы. Местные жители враждебно встретили нового архиерея. Только благодаря поддержке императора Аркадия и императрицы Евдоксии, а также молитвенной помощи святителя Иоанна Златоуста, Порфирию удалось начать борьбу с идолопоклонством. По преданию, сила его молитвы была столь велика, что во время страшной засухи он смог призвать на землю спасительный дождь, после чего тысячи язычников приняли крещение. Скончался святитель Порфирий глубоким старцем в 420 году. Его святые мощи и по сей день покоятся в городе Газа. Также частица тела Порфирия хранится в часовне святого Иоанна Златоуста на территории Московского Златоустова монастыря.
В настоящее время святому Порфирию молятся об укреплении веры, наставлении заблудших и защите от нападок недоброжелателей. Особенно почитают его как покровителя миссионеров и всех, кто сталкивается с враждебным окружением. Верующие обращаются к нему с просьбами об исцелении от недугов, ведь при жизни он явил множество чудес исцеления, включая избавление женщин от тяжких родов.
Традиции дняНародный календарь предписывал на Порфирия Позднего особый распорядок дел. Главной заботой крестьян была подготовка к приближающемуся теплу, но с обязательной оглядкой на возможные сюрпризы погоды. Этот день был наполнен символическими действиями, направленными на привлечение удачи и защиту дома от невзгод.
На Руси 11 марта называли ещё и «Птичьим днём», поскольку считалось, что именно к этому времени перелётные птицы начинают массово возвращаться в родные края. Существовал благочестивый обычай помогать пернатым: люди развешивали скворечники, чинили старые гнёзда и рассыпали зерно у домов. Считалось, что чем раньше птицы поселятся рядом с жильём, тем быстрее уйдёт зима и теплее будет весна.
Существовало поверье, что 11 марта в женщину, особенно в красивую незнакомку, может вселиться кикимора. Злой дух мог отнять силы у парня и привести его к погибели. Поэтому молодёжь старались лишний раз не выпускать из дома, а если и выходили, то обязательно надевали нательный крест, а девушки покрывали голову платком. Мужчинам строго запрещалось заглядываться на привлекательных девушек и заводить с ними знакомство.
Чтобы в доме царил мир и покой, следовало в этот день задобрить домового. Для этого хозяйки тщательно убирали в избе, стараясь не оставлять на столе пустую посуду. Считалось, что забытая на ночь чашка или миска — верный способ разгневать духа, который после этого начнёт пакостить: прятать вещи, пугать скотину или шуметь по ночам.
Наши предки верили, что чистота в доме напрямую связана с искренностью и гармонией в семье. Генеральная уборка в день Порфирия была не просто бытовой необходимостью, а сакральным ритуалом. Выметая сор, выносили из избы и возможные ссоры, а расставляя вещи по местам, наводили порядок в собственных мыслях и судьбах.
Народные запретыДень Порфирия Позднего был окружён множеством запретов, нарушить которые значило накликать на себя беду. Страх этот был основан на вековых наблюдениях, которые современный человек может назвать суевериями, но для наших предков они имели силу непреложного закона.
- Самый грозный запрет касался вербы. Категорически нельзя было сажать это дерево у дома, ломать его ветки или как-либо его тревожить. Существовало мрачное поверье: «Кто вербу сажает, тот себе лопату готовит». Ослушавшегося ждали тяжёлая болезнь и скорая смерть;
- Женщинам в этот день следовало избегать любого рукоделия, связанного с верёвками, нитями и узлами. Завязывая узелок, можно было «завязать» своё благосостояние, обречь семью на безденежье и долговую яму;
- Запрещалось громко петь, танцевать и выяснять отношения. Считалось, что излишний шум привлекает нечистую силу, которая тут же присоединится к веселью или, наоборот, разожжёт ссору, последствия которой будут плачевны;
- На Порфирия Позднего существовал запрет на объедение и неумеренность в пище. Люди верили, что излишество за столом в этот день обернется проблемами с пищеварением и болезнями желудка на весь год. Кроме того, так как часто этот день выпадает на период Великого поста, чревоугодие считалось грехом, который мог навлечь на семью несчастья;
- Запрещалось показывать посторонним людям свои украшения, особенно с драгоценными камнями, а также хвалиться оберегами и талисманами. Считалось, что в день Порфирия камни приобретают особую магическую силу, но если привлечь к ним внимание завистника или недоброго человека, то амулет утратит свои защитные свойства и начнет, наоборот, притягивать к владельцу беды и печали.
Приметы
- Если на Порфирия метёт метель, то снег растает скоро, но лето будет дождливым и прохладным;
- Перелётные птицы вернулись из тёплых краёв именно в этот день — жди богатого урожая зерновых;
- Голуби воркуют и не прячутся под крыши — к устойчивому потеплению;
- Ночное небо ясное и звёздное — лето будет жарким, но с большим количеством гроз;
- Если снег на Порфирия уже растаял, значит, впереди ещё будут заморозки, а весна затянется.