Согласно народному календарю, 9 ноября наступает день Нестора Летописца, также известный как Зарок на Параскеву. Такое название день получил, потому что ​в это время было принято давать обеты (зароки), которые нужно было непременно выполнить. О том, что можно и нельзя делать в этот праздник, расскажет «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать на Параскеву Приметы погоды



История праздника

Традиции дня

Что нельзя делать на Параскеву

Нельзя давать пустых обещаний. Данный в этот день зарок — дело серьёзное. Нарушить его считалось большим грехом, который мог навлечь неприятности.

Нельзя ссориться и сквернословить. День, посвящённый молитве и обетам, требовал духовной чистоты. Ссоры и бранные слова оскверняли этот настрой и могли разгневать святых.

Нельзя отказывать в помощи. Особенно это касалось просьб, связанных с милостыней или простой человеческой поддержкой. Считалось, что сама Параскева может прийти в образе нищенки, чтобы испытать милосердие человека.

По возможности, избегали тяжёлого физического труда в поле и по хозяйству. Работа не запрещалась категорически, но главный акцент дня был на духовной, а не на физической деятельности.

Приметы погоды

