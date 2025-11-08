День Нестора Летописца 9 ноября: что поможет исполнить заветные желания и обрести семейное благополучие, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 ноября наступает день Нестора Летописца, также известный как Зарок на Параскеву. Такое название день получил, потому что в это время было принято давать обеты (зароки), которые нужно было непременно выполнить. О том, что можно и нельзя делать в этот праздник, расскажет «Радио 1».
История праздникаСвятая Параскева Иконийская жила в III веке в Малой Азии. Названная Параскевой (что в переводе с греческого означает «Пятница» — день страданий Христа), она с юности посвятила себя распространению христианской веры. За свою проповедь святая претерпела жестокие мучения от язычников и была обезглавлена. На Руси Параскева стала одной из самых почитаемых святых, считаясь заступницей семьи, домашнего очага, женщин и брака.
Преподобный Нестор Летописец, инок Киево-Печерского монастыря, по праву считается отцом русской истории. С юных лет он посвятил себя служению Богу в главном духовном центре Руси. Его главный труд «Повесть временных лет» является бесценным источником сведений о становлении Русского государства, от библейских времён до начала XII века. Но Нестор был не только летописцем; он также являлся автором биографий первых русских святых — князей Бориса и Глеба, а также преподобного Феодосия Печерского. Своей работой он стремился показать, что Русь, принявшая крещение, стала частью христианского мира и взрастила своих собственных угодников Божиих. Преподобный Нестор был погребён в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где его мощи почивают и поныне.
Традиции дняДавать зарок (обет). Самая главная традиция этого дня — дать «зарок» (то есть обет, обещание). Люди давали обещание выполнить какое-либо важное, богоугодное дело, часто связанное с молитвой или помощью ближним. Считалось, что такой обет, данный в этот день, обладает особой силой и помогает в исполнении самых сокровенных просьб.
Утренняя молитва. В храмах верующие традиционно молятся преподобному Нестору как покровителю учащихся, историков, писателей и всех, кто связан с наукой и знанием. Ему молятся о даровании разума, успехах в учёбе и помощи в исследованиях. Святой Параскеве молятся о благополучии в семейной жизни, о здоровье детей, о замужестве, о разрешении семейных конфликтов. Её также просят о помощи в женских ремёслах — прядении, ткачестве, вышивании.
Занятия рукоделием. Несмотря на то что в другие дни на Параскеву часто запрещали шить, 9 ноября, дав зарок, женщины могли заниматься рукоделием, особенно если оно было частью обета (например, вышить икону или сшить одежду для бедных).
Что нельзя делать на Параскеву
- Нельзя давать пустых обещаний. Данный в этот день зарок — дело серьёзное. Нарушить его считалось большим грехом, который мог навлечь неприятности.
- Нельзя ссориться и сквернословить. День, посвящённый молитве и обетам, требовал духовной чистоты. Ссоры и бранные слова оскверняли этот настрой и могли разгневать святых.
- Нельзя отказывать в помощи. Особенно это касалось просьб, связанных с милостыней или простой человеческой поддержкой. Считалось, что сама Параскева может прийти в образе нищенки, чтобы испытать милосердие человека.
- По возможности, избегали тяжёлого физического труда в поле и по хозяйству. Работа не запрещалась категорически, но главный акцент дня был на духовной, а не на физической деятельности.
Приметы погоды
- Иней на деревьях — к морозной и снежной зиме.
- Утренний туман — к оттепели.
- Галки собираются большими стаями и кричат — быть ясной погоде.
- Если лист с берёзы опал не полностью — зима будет суровой и долгой.
- Дождь пошёл — весна будет ранней и тёплой.