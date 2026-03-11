День Прокопа Перезимника 12 марта: почему гости на пороге становились опасными, а рассказанные сны не сбывались, народные приметы
Согласно народному календарю, 12 марта отмечается Прокоп Перезимник, которого в народе также величали Дорогорушителем. Название это родилось не случайно. К этому дню снег начинал активно таять, санный путь «рушился», дороги превращались в непролазную грязь. Православная церковь в это время чтит память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, пострадавшего за веру в VIII веке. О переломе зимы, старинных обрядах и погодных приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЗа этим днем стоит удивительное переплетение древних славянских верований и христианского подвига. Наши предки называли этот период «перезимником», временем, когда зима уже теряет силу, но может еще показать характер лютостью. Крестьяне с тревогой поглядывали на запасы кормов: если затянутся холода, скотине грозит голодная смерть. Отсюда и название «Перезимник» — день, когда молятся о том, чтобы пережить остатки зимы.
Православная же традиция обращает наш взор к личности преподобного Прокопия Декаполита. Жил он в VIII веке в Декаполитской области, что находится на востоке от Галилейского озера. Оставив мирскую суету, он принял иноческий чин и проводил дни в молитве и посте. Но спокойная жизнь закончилась, когда император Лев Исаврянин начал гонения на почитателей святых икон.
Преподобный Прокопий вместе с другими иноками выступил против ереси иконоборчества, за что был схвачен и подвергнут жестоким мучениям. Его били, строгали тело железом, а затем бросили в смрадную темницу, где он томился до самой смерти императора-мучителя. Лишь после этого исповедник обрел свободу и продолжил иноческий подвиг до глубокой старости. Житие сохранило память о нем не только как о стойком защитнике веры, но и как о человеке, который еще при жизни проявлял милосердие к животным. Возможно, именно поэтому на Руси святой Прокопий стал считаться помощником в заботе о скоте.
Традиции дняНа Руси 12 марта было днем хлопотным и радостным одновременно. Главная примета дня: если на Прокопа весна вступила в свои права, надо помогать и ей, и себе. Одним из важнейших обрядов было кормление скота особым «перезимочным» хлебом. Считалось, что если дать корове или лошади кусок хлеба, сдобренного прошлогодним зерном и освященного в храме накануне, животное благополучно дотянет до первой травы и не будет болеть. Хозяева ласково приговаривали: «Прокоп-батюшка, отведи от нашей буренушки хворь-перезимку».
Еще одна традиция была связана с водой и дорогой. Слушали воду в колодцах и реках: если шум слышен — быть лету грозовому и дождливому. В этот день начинали охоту на зайцев. Снег уже осел, и косой оставлял много следов. Однако охотники соблюдали строгий обычай: если заяц перебежит дорогу, возвращайся домой — удачи не видать. А вот если повстречаешь белого зайца (который еще не перелинял), старались сделать вид, что не заметили, чтобы не накликать беду.
Хозяйки в этот день пекли обрядовое печенье в виде птичек-жаворонков, «закликая» весну. И, конечно, вечером собирались на посиделки, но вели себя тихо: верили, что громкие песни и смех могут спугнуть долгожданное тепло.
Народные запретыС этим днем связано и несколько строгих запретов, соблюдать которые старались неукоснительно.
- Не бранись и не ссорься. Считалось, что ругань 12 марта — прямой путь к болезням скота. Ведь святой Прокопий, как защитник животных, мог отвернуться от нерадивого хозяина;
- Не ходи в дальний путь без нужды. Дороги развезло, и, как говорили в народе, «Прокоп дорогу портит и сам в сугробе вязнет». Если же ехать было необходимо, соблюдали тишину: не пели, не кричали и не махали вслед уезжающим, чтобы нечистая сила не сбила путника с пути;
- Не режь птицу и не бей животных. День памяти исповедника — время милосердия. Церковь в дни Великого поста призывает к воздержанию от скоромной пищи и доброте ко всякой твари;
- Не принимай у себя и не ходи в гости. Существовало поверье, что посторонние люди в этот день могут нарушить семейное благополучие и уклад. Вместе с гостями из дома могли уйти покой, здоровье и удача. Если же визитеры все-таки приходили, после их ухода хозяйка обязательно подметала пол у порога, чтобы «вымести» возможный негатив;
- Не рассказывай сны. В ночь на Прокопа сны считались вещими, но рассказывать о них кому-либо было нельзя, иначе предсказание не сбудется.
Приметы
- Если 12 марта звенит капель и дует южный ветер — лето будет теплым;
- Грачи, которые летят прямиком к своим старым гнездам, предвещают дружную весну и богатый урожай;
- Набухшие почки на вербе в этот день сулят хороший, урожайный год;
- Если подснежники уже распустились — пора начинать полевые работы, весна будет ранней и теплой;
- Увидеть молодой месяц в ночь на 12 марта — к дождливому лету.