Фото: iStock/ bruev

Согласно народному календарю, 12 марта отмечается Прокоп Перезимник, которого в народе также величали Дорогорушителем. Название это родилось не случайно. К этому дню снег начинал активно таять, санный путь «рушился», дороги превращались в непролазную грязь. Православная церковь в это время чтит память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, пострадавшего за веру в VIII веке. О переломе зимы, старинных обрядах и погодных приметах читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Andrey Nikitin

Традиции дня

Народные запреты

Фото: iStock/ Leonid Ikan

Не бранись и не ссорься. Считалось, что ругань 12 марта — прямой путь к болезням скота. Ведь святой Прокопий, как защитник животных, мог отвернуться от нерадивого хозяина;

Считалось, что ругань 12 марта — прямой путь к болезням скота. Ведь святой Прокопий, как защитник животных, мог отвернуться от нерадивого хозяина; Не ходи в дальний путь без нужды. Дороги развезло, и, как говорили в народе, «Прокоп дорогу портит и сам в сугробе вязнет». Если же ехать было необходимо, соблюдали тишину: не пели, не кричали и не махали вслед уезжающим, чтобы нечистая сила не сбила путника с пути;

Дороги развезло, и, как говорили в народе, «Прокоп дорогу портит и сам в сугробе вязнет». Если же ехать было необходимо, соблюдали тишину: не пели, не кричали и не махали вслед уезжающим, чтобы нечистая сила не сбила путника с пути; Не режь птицу и не бей животных. День памяти исповедника — время милосердия. Церковь в дни Великого поста призывает к воздержанию от скоромной пищи и доброте ко всякой твари;

День памяти исповедника — время милосердия. Церковь в дни Великого поста призывает к воздержанию от скоромной пищи и доброте ко всякой твари; Не принимай у себя и не ходи в гости. Существовало поверье, что посторонние люди в этот день могут нарушить семейное благополучие и уклад. Вместе с гостями из дома могли уйти покой, здоровье и удача. Если же визитеры все-таки приходили, после их ухода хозяйка обязательно подметала пол у порога, чтобы «вымести» возможный негатив;

Существовало поверье, что посторонние люди в этот день могут нарушить семейное благополучие и уклад. Вместе с гостями из дома могли уйти покой, здоровье и удача. Если же визитеры все-таки приходили, после их ухода хозяйка обязательно подметала пол у порога, чтобы «вымести» возможный негатив; Не рассказывай сны. В ночь на Прокопа сны считались вещими, но рассказывать о них кому-либо было нельзя, иначе предсказание не сбудется.

Приметы