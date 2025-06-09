09 июня 2025, 16:08

оригинал Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

В этом году День России принесёт жителям региона сразу четыре выходных — с 12 по 15 июня. Это отличная возможность провести время с пользой: посетить музеи, отдохнуть в усадьбах, сходить на концерты, прогуляться по историческим паркам или просто насладиться природой. «Радио 1» расскажет о 20 вариантах, как провести длинные выходные в Подмосковье.





Содержание Музей-заповедник «Горки Ленинские» Музей-заповедник «Бородинское поле» Звенигородский государственный музей-заповедник Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» Музей-заповедник «Архангельское» Парк активного отдыха X-Land Зона отдыха Sunset Beach Moscow Парк «Патриот» Детский центр «Экспонариум» Пряничная арт-станция «10 зайцев» Парк приключений в Хотькове Верёвочный парк «Пешки Парк» Этнопарк «Кочевник» Ферма «Российские альпаки» Где в Подмосковье отдохнуть с ночевкой 12-15 июня «Русские Сезоны Курорт Пересвет» Les ART Resort «Петрухино-Клуб» Парк-отель «Воздвиженское» Глэмпинг «А у реки» Глэмпинг-отель «Вили Улей Ока»

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Музей-заповедник «Бородинское поле»

Звенигородский государственный музей-заповедник

Фото: zvenmuseum.ru

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Музей-заповедник «Архангельское»

Парк активного отдыха X-Land

Зона отдыха Sunset Beach Moscow

Парк «Патриот»

Детский центр «Экспонариум»

Фото: njerusalem.ru

Пряничная арт-станция «10 зайцев»

Парк приключений в Хотькове

Верёвочный парк «Пешки Парк»

Этнопарк «Кочевник»

Ферма «Российские альпаки»

Где в Подмосковье отдохнуть с ночевкой 12-15 июня

«Русские Сезоны Курорт Пересвет»

Фото: peresvethotel.ru

Les ART Resort

«Петрухино-Клуб»

Парк-отель «Воздвиженское»

Глэмпинг «А у реки»

Глэмпинг-отель «Вили Улей Ока»