День России в Подмосковье в 2025 году: куда поехать на июньские праздники и где отдохнуть с ночевкой
В этом году День России принесёт жителям региона сразу четыре выходных — с 12 по 15 июня. Это отличная возможность провести время с пользой: посетить музеи, отдохнуть в усадьбах, сходить на концерты, прогуляться по историческим паркам или просто насладиться природой. «Радио 1» расскажет о 20 вариантах, как провести длинные выходные в Подмосковье.
Музей-заповедник «Горки Ленинские»Адрес: Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 1
Цены: уличные экспозиции — 150 руб., музей крестьянского быта — от 150 до 200 руб., музей В.И. Ленина — от 150 до 200 руб., праздничный концерт — 700 руб.
Архитектурный ансамбль усадьбы включает в себя парк, исторические здания, музейные экспозиции и концертные площадки. С 1923 года здесь жил Владимир Ленин, работал и принимал гостей. Сейчас на территории проходят экскурсии, фестивали, выставки и концерты. 12 июня состоится инструментально-вокальная программа «Территория музыки» с участием оркестра и артистов Московского Губернского театра. Также пройдёт легкоатлетический праздник «Ленинский ЗаБег», приуроченный ко Дню России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Музей-заповедник «Бородинское поле»Адрес: Московская область, Можайский муниципальный округ, д. Бородино
Цены: экспозиция — от 40 руб., праздничный концерт — бесплатно.
Один из старейших военно-исторических музеев страны. Здесь проходят экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы и военно-исторические реконструкции. 12 июня состоится праздничный концерт и историко-патриотические сборы «Бородино-2025».
Звенигородский государственный музей-заповедникАдрес: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, вл. 3.
Цены: экспозиции — 150 руб., интерактивная программа ко Дню России — 350 руб.
Музей расположен на территории Саввино-Сторожевского монастыря. Постоянная экспозиция знакомит с историей древнего Звенигорода. В коллекции — более 60 тысяч предметов, включая иконостас XVII века, картины и народные промыслы. 12 июня пройдёт программа «От Руси до России» — лекция о культурных символах страны с последующим мастер-классом по созданию сувенира в цветах триколора.
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»Адрес: Московская область, муниципальный округ Чехов, с. Мелихово.
Цены: экспозиция — от 120 руб., вход на территорию — от 80 руб., комплексный билет — от 210 руб., экскурсии — от 400 руб., концерт — от 400 руб.
Антон Павлович Чехов жил здесь с 1892 по 1899 год. За это время он лечил местных жителей, строил школы и написал множество известных произведений. Сегодня в усадьбе открыт литературно-мемориальный музей, где проходят экскурсии, спектакли и фестивали. В День России на Театральном дворе музея состоится праздничный концерт «Музыка родных просторов».
Музей-заповедник «Архангельское»Адрес: Московская область, городской округ Красногорск, пос. Архангельское.
Цены: парк — от 100 руб., выставки — от 150 руб., единый билет — от 750 руб., концерт — бесплатно (по регистрации).
Архангельское — памятник архитектуры и садово-паркового искусства в стиле классицизма. Здесь можно посетить дворец, храм, колоннады, выставки и прогуляться по ухоженным аллеям. 12 июня пройдёт праздничный концерт «Россия — Родина моя!», посвящённый российской истории и культуре. Вход свободный по предварительной регистрации.
Парк активного отдыха X-LandАдрес: Московская область, Дмитровский муниципальный округ, с. Ильинское, д. 84А.
Цены: баня — 8000 руб., бильярд — 400 руб./час, боулинг — 1200 руб.
X-Land — это загородный курорт с активными развлечениями. Здесь есть всё для насыщенного отдыха: пейнтбол, лазертаг, баня, рыбалка, боулинг, прогулки на квадроциклах и снегоходах. Отличный вариант для семейного выезда или компании друзей.
Зона отдыха Sunset Beach MoscowАдрес: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Менжинец.
Цены: вход на территорию — 500 рублей, вход с арендой шезлонга — 1000 рублей, баня — 5500 рублей в час (в выходные и праздничные дни), сапборд / лодка — 1000 рублей в час, аренда гидроцикла — от 3000 рублей, аренда катера — от 5000 рублей, аренда беседки — от 6000 рублей, зона с пуфами — 5500 рублей, пляжный волейбол — 1500 рублей.
Sunset Beach Moscow расположен на берегу Икшинского водохранилища и предлагает разнообразные форматы отдыха: песчаный пляж с шезлонгами, ресторан, плавучая баня с панорамной парной, беседки, мангальные зоны, спортивные площадки и аренда водного транспорта. Вечером проводятся дискотеки и кинопоказы в шатре.Также предусмотрена возможность остановиться в глэмпинге с видом на водохранилище.
Парк «Патриот»Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, 55-й километр Минского шоссе.
Цены: музейная площадка №1 — 500 рублей (взрослый), 250 рублей (детский), танковый музей / «Партизанская деревня» — 400 рублей (взрослый), 200 рублей (детский), единый билет — 1000 рублей (взрослый), 500 рублей (детский). Для детей до 7 лет — бесплатно.
Военно-патриотический парк «Патриот» — это масштабная экспозиционная территория с образцами военной техники, музеями, тематическими деревнями и активностями. Посетители могут пройти квесты, поучаствовать в страйкболе, фаертаге и лазертаге, опробовать симуляторы танков и самолетов. С 12 по 15 июня в честь Дня России в парке пройдут праздничные мероприятия, включая реконструкции боевых действий, выставки вооружения, турниры по стрельбе, катание на танках, эстафеты, аквагрим и другие активности. Подробности и билеты доступны на официальном сайте парка.
Детский центр «Экспонариум»Адрес: Московская область, Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.
Цены: входной билет — 250 рублей, музейное занятие «Путешествие чаинки» — 300 рублей.
Интерактивный центр «Экспонариум» при музее «Новый Иерусалим» ориентирован на детей и подростков. Посетителям предлагают научно-познавательные и культурно-исторические интерактивы: управление виртуальным самолетом, знакомство с Каналом имени Москвы и основами физики, художественные и архитектурные задания.12 июня состоится занятие «Путешествие чаинки», посвящённое истории чая в России. Участники узнают, как чай попал в страну, познакомятся с традициями чаепития, увидят тульский самовар и узнают о русских сушках и пряниках.
Пряничная арт-станция «10 зайцев»Адрес: Московская область, Коломна, улица Зайцева, дом 10.
Цены: театрализованный мастер-класс — 1500 рублей, экскурсия — 500 рублей.
Арт-станция «10 зайцев» — культурно-исторический проект в центре Коломны, рядом с кремлём. Пространство включает три зала: «Кремлёвский», «ВокЗал» и Пряничную лавку. Здесь проходят театрализованные представления, экскурсии по истории коломенских пряников, мастер-классы по их изготовлению. В рамках визита можно увидеть интерактивный макет Коломенского кремля XVII века, узнать об истории железнодорожного вокзала начала XX века, принять участие в чаепитии и приобрести сувенирные пряники ручной работы.
Парк приключений в ХотьковеАдрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, район деревни Морозово.
Цены: две трассы для взрослых (от 130 см роста) — 2400 рублей, три детские трассы (до 130 см) — 1500 рублей, троллей (от 150 см) — 1500 рублей, безлимит на все трассы и троллей — 4800 рублей. Батут «Замок приключений» — 1000 рублей, лазертаг — от 1200 рублей в час, VR-игры — 1000 рублей, детская комната — 1000 рублей, квесты и анимационные программы — от 1500 рублей.
Один из крупнейших верёвочных парков Подмосковья расположен недалеко от Хотькова. Он включает 18 трасс различной сложности, протяжённостью около двух километров. Кроме трасс, здесь можно поиграть в лазертаг и пейнтбол, прыгнуть на гигантском батуте, прокатиться по троллейной трассе или погрузиться в виртуальную реальность. Для детей предусмотрен сетчатый лабиринт «Скворечник». Взрослым же предлагают испытать свои силы в экстрим-парке Tower Park — 12-метровая башня со скалодромом, 60-метровая полоса препятствий и прыжок с высоты не оставят равнодушными.
Верёвочный парк «Пешки Парк»Адрес: Московская область, городской округ Солнечногорск, сельское поселение Пешковское, деревня Пешки.
Цены: 2200 рублей для взрослых, 2000 рублей для детей 10–14 лет и 100 рублей для детей 5–9 лет. Аттракционы оплачиваются отдельно: гигантские качели — 600 рублей, Quick Jump, скалодром и «Бей посуду» — по 500 рублей каждый, бампербол — от 700 рублей.
«Пешки Парк» — один из самых масштабных верёвочных парков в России. Он расположен на площади более 12 гектаров в живописном реликтовом лесу и предлагает активный отдых для всей семьи. Парк предлагает 10 верёвочных трасс, 400-метровый троллей, гигантский сетчатый куб, 14-метровый скалодром и антистрессовую зону. Есть тир с луками, арбалетами и пневматикой, волейбольная площадка, кафе и мангальные зоны. На выходных проходят анимационные программы для детей.
Этнопарк «Кочевник»Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Хотьково.
Цены: билет стоит 900 рублей для взрослых, 500 рублей — для детей от 5 до 14 лет. Дети до 5 лет проходят бесплатно.
Этнопарк «Кочевник» — это культурно-познавательный проект под открытым небом, посвящённый жизни кочевых народов. Здесь можно увидеть, как жили кочевники, побывать в настоящих юртах, познакомиться с национальной кухней и поучаствовать в мастер-классах. Программа включает экскурсии, зоодвор, верблюжью ферму, этнические концерты, кочевой тир, катания на оленях и верблюдах. На территории работают мастерские, кафе и зоны отдыха.
Ферма «Российские альпаки»Адрес: Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Походкино;
Цены: цена экскурсии в выходные и праздники — 1650 рублей для взрослых и 700 рублей для детей от 4 до 14 лет и пенсионеров. Дети до 4 лет — бесплатно.
На этой ферме можно познакомиться с альпаками — добродушными и харизматичными животными, которые охотно идут на контакт и даже умеют улыбаться. Во время экскурсии гостям расскажут о жизни и привычках альпак, покажут мастерскую по обработке шерсти, проведут интерактивные занятия. На ферме также живут кролики, козы, овцы, куры, верблюды и даже улитки. На территории можно арендовать беседку, устроить пикник, сыграть в бадминтон, перекусить в кафе или остаться с ночёвкой в глэмпинге.
Где в Подмосковье отдохнуть с ночевкой 12-15 июня
«Русские Сезоны Курорт Пересвет»Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Пересвет, ул. Пионерская, 9;
Цены: номер категории «Стандарт+» — 70 000 рублей за двоих за весь заезд (12–15 июня), однодневное посещение по акции «СПА Мега День» — от 2000 руб. для детей и от 2500 руб. для взрослых.
Многофункциональный курорт состоит из восьми отелей, расположенных на территории лесного массива у озера. К размещению предлагаются более 380 номеров различных категорий и 54 коттеджа. Также доступен формат дневного отдыха по акции «СПА Мега День» — посещение бассейнов, зоопарка, детского центра и термального комплекса.
Les ART ResortАдрес: Московская область, Рузский округ, сельское поселение Дороховское.
Цены: от 97 362 рублей за 4 ночи в стандартном номере на двоих.
Отель работает по системе «всё включено» и располагает тремя спа-комплексами, крытым 50-метровым и двумя открытыми подогреваемыми бассейнами, а также рестораном с «шведским столом». Вся территория окружена хвойным лесом. С 11 по 13 июня здесь будет проходить праздничная программа, приуроченная ко Дню России: народные гулянья, спортивные мероприятия, квесты, творческие мастерские, кулинарные шоу и семейные развлечения.
«Петрухино-Клуб»Адрес: Московская область, г.о. Серпухов, д. Всходы, 90.
Цены: от 7000 рублей в сутки за стандартный номер на двоих.
Клуб расположен рядом с Приокско-Террасным заповедником и предлагает активный отдых на природе: велосипеды, лодки, катамараны, тир, рыбалка, футбол, волейбол, пейнтбол, теннис, мини-гольф и бани. Проживание возможно в гостиничных номерах, отдельно стоящих коттеджах или в купольных домах.
Парк-отель «Воздвиженское»Адрес: Московская область, г.о. Серпухов, пос. Дома отдыха «Авангард», стр. 1.
Цены: от 30 000 рублей в сутки (12–13 июня); от 90 000 рублей за весь заезд (12–15 июня).
Отель расположен в историческом месте — на территории усадьбы XVIII века с парком, прудами и аллеями. Включает спа-центр, рестораны, банный комплекс, верёвочный парк, прокат велосипедов и самокатов, площадки для игр.
Глэмпинг «А у реки»Адрес: Московская область, Шаховская, д. Новомихайловское, ул. Заречная, 48/1.
Цены: от 14 400 рублей в сутки за домик на двоих.
Глэмпинг расположен на живописном полуострове, окружённом рекой. Гостей ждут уютные A-frame-домики, баня на дровах, горячая купель, костровая зона, прокат лодок, сапбордов и велосипедов. На территории можно жарить шашлыки, смотреть кино на проекторе, слушать винил, играть в настольные игры. Работает зооуголок с кроликами и детская площадка.
Глэмпинг-отель «Вили Улей Ока»Адрес: Московская область, г. Ступино, ул. Вертолетная;
цены: от 27 030 рублей в сутки за домик с трёхразовым питанием (12–13 июня).
Глэмпинг предлагает комфортные модули с панорамными окнами, камином, террасой и индивидуальным климат-контролем. Включено трёхразовое питание от шеф-повара, кофе, чай и приветственный сет с фруктами и игристым. Досуг включает баню на дровах, вечерний кинотеатр, настольные игры, пинг-понг, творческие мастер-классы и прогулки по лесу у залива реки Оки.