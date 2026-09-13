13 сентября 2026, 09:15

Фото: iStock/ Christine944

Согласно народному календарю, 14 сентября отмечается день преподобного Симеона Столпника, известный в народе как Семён Летопроводец. Это имя закрепилось за праздником не случайно. Именно в эту дату, по поверью, лето «сдаёт свои полномочия» осени. Считалось, что именно Семён «провожает» тёплые дни, а с ними — и силу земли, уходящую на покой. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ timltv

Народные запреты

Фото: iStock/ DarthArt

Нельзя подметать и мыть полы. Считалось, что вместе с мусором можно «вымести» из дома удачу, здоровье и достаток. Поэтому уборку старались отложить на другой день;

Считалось, что вместе с мусором можно «вымести» из дома удачу, здоровье и достаток. Поэтому уборку старались отложить на другой день; Нельзя выбрасывать остатки еды. Пищу, оставшуюся на столе, отдавали нуждающимся или животным. Выбросить её — значит накликать бедность. В народе говорили: «Хлеб со стола — достаток из дома»;

Пищу, оставшуюся на столе, отдавали нуждающимся или животным. Выбросить её — значит накликать бедность. В народе говорили: «Хлеб со стола — достаток из дома»; Нельзя ссориться и ругаться. Конфликты в этот день могли привести к затяжным размолвкам, которые не удастся уладить до конца года. Любые негативные эмоции «отталкивали» счастье;

Конфликты в этот день могли привести к затяжным размолвкам, которые не удастся уладить до конца года. Любые негативные эмоции «отталкивали» счастье; Нельзя жаловаться на судьбу. Недовольство, высказанное вслух, могло обернуться реальными проблемами. Предки верили: «Что скажешь на Семёна — то и сбудется»;

Недовольство, высказанное вслух, могло обернуться реальными проблемами. Предки верили: «Что скажешь на Семёна — то и сбудется»; Девушкам нельзя ходить в лес в одиночку. Существовало поверье, что в этот день леший может увести красавицу в чащу;

Существовало поверье, что в этот день леший может увести красавицу в чащу; Нельзя начинать важные дела в спешке. Семёнов день — время перемен, но перемен обдуманных. Считалось, что поспешные решения приведут к неудаче. «Семён не любит суеты», — говорили старики.

Приметы

Фото: iStock/ eacmich