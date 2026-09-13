День Семёна Летопроводца 14 сентября: как привлечь достаток, проводить лето и не накликать бедность, народные приметы
Согласно народному календарю, 14 сентября отмечается день преподобного Симеона Столпника, известный в народе как Семён Летопроводец. Это имя закрепилось за праздником не случайно. Именно в эту дату, по поверью, лето «сдаёт свои полномочия» осени. Считалось, что именно Семён «провожает» тёплые дни, а с ними — и силу земли, уходящую на покой. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория Семёнова дня уходит корнями в глубь веков и соединяет языческие земледельческие обряды с христианским почитанием святого. В древнеславянском календаре эта дата знаменовала завершение годового цикла — не случайно слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Именно с этого дня начиналось «бабье лето», а крестьяне подводили итоги летних трудов и готовились к осенним заботам.
Православная традиция связала этот день с именем преподобного Симеона Столпника. Он родился в IV веке в Каппадокии, в семье бедных христиан. С юных лет Симеон стремился к подвижничеству: принял монашество, а затем избрал особый путь — столпничество. Он поселился на вершине каменного столпа близ Антиохии и проводил дни и ночи в молитве, посте и духовных размышлениях. Святой не сходил со своего столпа десятилетиями, подавая пример глубочайшего смирения и отречения от земных благ.
Преподобный Симеон скончался в 459 году, оставив после себя школу последователей. Столпничество распространилось по всему христианскому Востоку, а имя святого стало символом духовной стойкости. В день его памяти верующие молятся о даровании смирения, покаяния и укрепления в вере. Считается, что преподобный Симеон помогает тем, кто ищет духовного очищения и стремится преодолеть гордыню.
Традиции дняСемёнов день на Руси был одним из самых насыщенных обрядами. Крестьяне старались завершить все летние работы до этой даты: убрать яровые, закончить посев ржи. После Семёна сеять озимые считалось делом безнадёжным — «семена не взойдут».
Особое место занимал обряд обновления огня. Накануне вечером в доме гасили весь огонь, оставляя лишь лампадный. Утром глава семьи добывал «живой огонь» трением сухих деревянных палочек. От этого пламени зажигали печи, лучины и свечи. В огонь бросали зерно и угощения, а затем разносили новый огонь по соседям с добрыми пожеланиями. Считалось, что такой огонь приносит в дом достаток и оберегает от бед.
Молодые девушки устраивали шутливый обряд «похорон мух». Из овощей делали маленькие гробики, клали туда пойманных насекомых и с причитаниями закапывали в землю. Смысл обряда был двойным: во-первых, так «изгоняли» из дома бедность и болезни, которые связывали с мухами и тараканами. Во-вторых, «мушиные похороны» превращались в смотрины — девушки надевали лучшие наряды, пели песни и показывали себя перед холостыми парнями.
Мальчиков, которым исполнялось три года, в этот день впервые сажали на коня. Крёстный отец выстригал ребёнку прядь волос, давал в руки плеть и проводил лошадь по двору. Так начиналось «мужское» воспитание: с этого дня мальчика учили верховой езде и воинскому делу.
В зажиточных домах устраивали «Осенины» — первую встречу осени. Хозяева выставляли у ворот угощения для всех желающих: пироги, мёд, брагу. Молодёжь водила хороводы, пела песни, а старшие смотрели на погоду и делали прогнозы на будущий год.
Народные запретыС Семёновым днём связано множество запретов, продиктованных вековыми наблюдениями.
- Нельзя подметать и мыть полы. Считалось, что вместе с мусором можно «вымести» из дома удачу, здоровье и достаток. Поэтому уборку старались отложить на другой день;
- Нельзя выбрасывать остатки еды. Пищу, оставшуюся на столе, отдавали нуждающимся или животным. Выбросить её — значит накликать бедность. В народе говорили: «Хлеб со стола — достаток из дома»;
- Нельзя ссориться и ругаться. Конфликты в этот день могли привести к затяжным размолвкам, которые не удастся уладить до конца года. Любые негативные эмоции «отталкивали» счастье;
- Нельзя жаловаться на судьбу. Недовольство, высказанное вслух, могло обернуться реальными проблемами. Предки верили: «Что скажешь на Семёна — то и сбудется»;
- Девушкам нельзя ходить в лес в одиночку. Существовало поверье, что в этот день леший может увести красавицу в чащу;
- Нельзя начинать важные дела в спешке. Семёнов день — время перемен, но перемен обдуманных. Считалось, что поспешные решения приведут к неудаче. «Семён не любит суеты», — говорили старики.
Приметы
- Если на Семёна тепло и солнечно — зима будет мягкой, без сильных морозов;
- Гуси улетают стаями — жди ранней и студёной зимы;
- Дождь в Семёнов день — осень будет сухой;
- Скворцы не улетели — осень затянется, зима придёт поздно;
- Мухи кусаются особенно назойливо — скоро испортится погода;
- Пасмурное утро — осень будет дождливой и долгой.