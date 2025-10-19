Достижения.рф

День Сергия Зимнего 20 октября: Зачем умываться кислым молоком и воздерживаться от дальних поездок, народные приметы

Фото: Istock/ Jekaterina Sahmanova

Согласно народному календарю, 20 октября на Руси отмечался день Сергия Зимнего. Свое название праздник получил неслучайно — считалось, что именно с этой даты зима вступала в свои права, и погода окончательно переходила на зимний режим с морозами и снегопадами. В православии этот день посвящен памяти двух святых — преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. О том, какие традиции, приметы и запреты были связаны с этим днем, читайте в материале «Радио 1».




История праздника


Фото: Istock/ petrovval

До крещения Руси 20 октября связывали с приходом зимы и окончанием полевых работ. В это время предки славили силы природы, готовились к холодам и проводили обряды для защиты дома.

Православная церковь в этот день чтит память двух святых:

Сергий Печерский – монах XIII века, прославившийся подвигом затворничества в Киево-Печерской лавре. Жил в строгом посте и молитве, за что получил дар чудотворений.

Сергий Нуромский – ученик Сергия Радонежского, основавший монастырь на реке Нурме. Почитается как проповедник, принесший христианство в вологодские земли.

С принятием христианства древние традиции слились с церковными. День обрел символическое значение, олицетворяя духовную стойкость святых.

Народные традиции праздника


Фото: Istock/ Larysa Shcherbyna

Этот праздник знаменовал окончательный переход от осени к зиме, и жизнь крестьян была подчинена подготовке к холодному сезону. С этого дня ждали первый устойчивый снег. Если утром видели снежный покров, считалось, что зима установилась.

  • Первым делом 20 октября хозяин кормил скотину «зимним» кормом — заготовленным сеном. Считалось, что это придаст животным сил на всю зиму.
  • Хозяйки пекли специальный «зимний» каравай, часть которого отдавали домовому, крошив за печку. Это делали, чтобы дух дома был сыт и помогал пережить стужу.
  • Мужчины в этот день начинали конопатить избы — заделывать щели мхом и паклей, чтобы уберечь жилище от зимних ветров.
  • Крестьяне верили, что умывание простоквашей или кислым молоком сохраняет кожу светлой и гладкой, оберегая от зимней стужи. Этот ритуал также защищал от сглаза и придавал лицу «зимнюю» свежесть.
  • Обязательной традицией была баня на рассвете. Семьи парились дубовыми или березовыми вениками, чтобы «выгнать хворь» и укрепить дух.
  • Главным блюдом дня была каша из новой крупы (последнего помола). Её готовили в печи с добавлением сала или грибов, а первую ложку отдавали домашним животным — для здоровья скотины. Считалось, что крупа обеспечит сытость на всю зиму.

Запреты дня: что нельзя было делать в Сергиев день


Фото: Istock/ DarthArt

  • Нельзя было ссориться и сквернословить. Считалось, что любая брань в этот день «остужает» дом так же, как мороз остужает землю. Ссоры могли привести к разладу в семье на всю зиму.
  • Запрещалось давать в долг. Особенно строгим был запрет на одалживание хлеба, муки и других продуктов. Люди верили, что вместе с одолженным из дома «уйдет зимний запас».
  • Не разрешалось шить и прясть. Работа с иглой и веретеном считалась опасной — «можно было зашить память» домовому, и он переставал охранять дом от зимних бед.
  • Запрещались дальние поездки. Если человек отправлялся в путь на Сергия Зимнего, считалось, что он «может не найти дороги назад» из-за ранних снегопадов и метелей.
  • Нельзя было оставлять пустую посуду на столе — к голодной зиме.
  • Запрещалось убивать насекомых в доме — считалось, что они могут «унести с собой тепло».
  • Не следовало громко смеяться после захода солнца — «чтобы не разбудить зимних духов».

Приметы


  • «Если на Сергия снег покроет землю, то к Матрёне (22 ноября) зима встанет на ноги» – первый снег в этот день предвещал раннюю и устойчивую зиму.
  • «Утренний снег на Сергия – к снежной зиме, а если снег крупой – к гололедице» – по характеру снега определяли, какой будет зима.
  • «Если на Сергия ветер с севера – к стуже, с юга – к оттепели, с запада – к влажной зиме» – направление ветра помогало предсказать характер предстоящей зимы.
  • «Сухие листья на дубах – к снежной зиме, а если опали – к мягкой» – по состоянию деревьев судили о будущей погоде.

Елена Генералова

