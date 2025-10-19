19 октября 2025, 16:26

Согласно народному календарю, 20 октября на Руси отмечался день Сергия Зимнего. Свое название праздник получил неслучайно — считалось, что именно с этой даты зима вступала в свои права, и погода окончательно переходила на зимний режим с морозами и снегопадами. В православии этот день посвящен памяти двух святых — преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. О том, какие традиции, приметы и запреты были связаны с этим днем, читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Народные традиции праздника

Первым делом 20 октября хозяин кормил скотину «зимним» кормом — заготовленным сеном. Считалось, что это придаст животным сил на всю зиму.

Хозяйки пекли специальный «зимний» каравай, часть которого отдавали домовому, крошив за печку. Это делали, чтобы дух дома был сыт и помогал пережить стужу.

Мужчины в этот день начинали конопатить избы — заделывать щели мхом и паклей, чтобы уберечь жилище от зимних ветров.

Крестьяне верили, что умывание простоквашей или кислым молоком сохраняет кожу светлой и гладкой, оберегая от зимней стужи. Этот ритуал также защищал от сглаза и придавал лицу «зимнюю» свежесть.

Обязательной традицией была баня на рассвете. Семьи парились дубовыми или березовыми вениками, чтобы «выгнать хворь» и укрепить дух.

Главным блюдом дня была каша из новой крупы (последнего помола). Её готовили в печи с добавлением сала или грибов, а первую ложку отдавали домашним животным — для здоровья скотины. Считалось, что крупа обеспечит сытость на всю зиму.

Запреты дня: что нельзя было делать в Сергиев день

Нельзя было ссориться и сквернословить. Считалось, что любая брань в этот день «остужает» дом так же, как мороз остужает землю. Ссоры могли привести к разладу в семье на всю зиму.

Запрещалось давать в долг. Особенно строгим был запрет на одалживание хлеба, муки и других продуктов. Люди верили, что вместе с одолженным из дома «уйдет зимний запас».

Не разрешалось шить и прясть. Работа с иглой и веретеном считалась опасной — «можно было зашить память» домовому, и он переставал охранять дом от зимних бед.

Запрещались дальние поездки. Если человек отправлялся в путь на Сергия Зимнего, считалось, что он «может не найти дороги назад» из-за ранних снегопадов и метелей.

Нельзя было оставлять пустую посуду на столе — к голодной зиме.

Запрещалось убивать насекомых в доме — считалось, что они могут «унести с собой тепло».

Не следовало громко смеяться после захода солнца — «чтобы не разбудить зимних духов».

