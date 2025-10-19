День Сергия Зимнего 20 октября: Зачем умываться кислым молоком и воздерживаться от дальних поездок, народные приметы
Согласно народному календарю, 20 октября на Руси отмечался день Сергия Зимнего. Свое название праздник получил неслучайно — считалось, что именно с этой даты зима вступала в свои права, и погода окончательно переходила на зимний режим с морозами и снегопадами. В православии этот день посвящен памяти двух святых — преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. О том, какие традиции, приметы и запреты были связаны с этим днем, читайте в материале «Радио 1».
История праздника
До крещения Руси 20 октября связывали с приходом зимы и окончанием полевых работ. В это время предки славили силы природы, готовились к холодам и проводили обряды для защиты дома.
Православная церковь в этот день чтит память двух святых:
Сергий Печерский – монах XIII века, прославившийся подвигом затворничества в Киево-Печерской лавре. Жил в строгом посте и молитве, за что получил дар чудотворений.
Сергий Нуромский – ученик Сергия Радонежского, основавший монастырь на реке Нурме. Почитается как проповедник, принесший христианство в вологодские земли.
С принятием христианства древние традиции слились с церковными. День обрел символическое значение, олицетворяя духовную стойкость святых.
Народные традиции праздника
Этот праздник знаменовал окончательный переход от осени к зиме, и жизнь крестьян была подчинена подготовке к холодному сезону. С этого дня ждали первый устойчивый снег. Если утром видели снежный покров, считалось, что зима установилась.
- Первым делом 20 октября хозяин кормил скотину «зимним» кормом — заготовленным сеном. Считалось, что это придаст животным сил на всю зиму.
- Хозяйки пекли специальный «зимний» каравай, часть которого отдавали домовому, крошив за печку. Это делали, чтобы дух дома был сыт и помогал пережить стужу.
- Мужчины в этот день начинали конопатить избы — заделывать щели мхом и паклей, чтобы уберечь жилище от зимних ветров.
- Крестьяне верили, что умывание простоквашей или кислым молоком сохраняет кожу светлой и гладкой, оберегая от зимней стужи. Этот ритуал также защищал от сглаза и придавал лицу «зимнюю» свежесть.
- Обязательной традицией была баня на рассвете. Семьи парились дубовыми или березовыми вениками, чтобы «выгнать хворь» и укрепить дух.
- Главным блюдом дня была каша из новой крупы (последнего помола). Её готовили в печи с добавлением сала или грибов, а первую ложку отдавали домашним животным — для здоровья скотины. Считалось, что крупа обеспечит сытость на всю зиму.
Запреты дня: что нельзя было делать в Сергиев день
- Нельзя было ссориться и сквернословить. Считалось, что любая брань в этот день «остужает» дом так же, как мороз остужает землю. Ссоры могли привести к разладу в семье на всю зиму.
- Запрещалось давать в долг. Особенно строгим был запрет на одалживание хлеба, муки и других продуктов. Люди верили, что вместе с одолженным из дома «уйдет зимний запас».
- Не разрешалось шить и прясть. Работа с иглой и веретеном считалась опасной — «можно было зашить память» домовому, и он переставал охранять дом от зимних бед.
- Запрещались дальние поездки. Если человек отправлялся в путь на Сергия Зимнего, считалось, что он «может не найти дороги назад» из-за ранних снегопадов и метелей.
- Нельзя было оставлять пустую посуду на столе — к голодной зиме.
- Запрещалось убивать насекомых в доме — считалось, что они могут «унести с собой тепло».
- Не следовало громко смеяться после захода солнца — «чтобы не разбудить зимних духов».
Приметы
- «Если на Сергия снег покроет землю, то к Матрёне (22 ноября) зима встанет на ноги» – первый снег в этот день предвещал раннюю и устойчивую зиму.
- «Утренний снег на Сергия – к снежной зиме, а если снег крупой – к гололедице» – по характеру снега определяли, какой будет зима.
- «Если на Сергия ветер с севера – к стуже, с юга – к оттепели, с запада – к влажной зиме» – направление ветра помогало предсказать характер предстоящей зимы.
- «Сухие листья на дубах – к снежной зиме, а если опали – к мягкой» – по состоянию деревьев судили о будущей погоде.