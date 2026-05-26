День Сидора Огуречника 27 мая: почему нельзя жаловаться на жизнь и спать на одной подушке с близкими людьми, народные приметы
Согласно народному календарю, 27 мая отмечается Сидоров день, или праздник Сидора Огуречника. Такое название появилось потому, что на Руси именно к этому времени окончательно отступали холода, и можно было без опасений высаживать в открытый грунт главный хрустящий овощ — огурцы. Православная церковь в эту дату чтит память сразу двух святых: мученика Исидора Хиосского и блаженного Исидора Ростовского (Твердислова). О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКрестьяне на Руси умело переплетали суровый быт с церковным календарем. 27 мая земледельцы провожали «сиверы» — холодные северные ветры. Считалось, что святой Сидор своей рукой поворачивает ветер с севера на юг, принося долгожданное тепло.
В православных святцах 27 мая значатся два великих угодника. Первый — Исидор Хиосский. Воин III века родом из Александрии. Он отказался поклоняться языческим идолам, за что его пытали и отрезали язык. Но, по преданию, немой мученик продолжал славить Христа внятной речью. Военачальник Нумерий был крайне удивлен произошедшим, в ужасе упал на землю и сам потерял дар речи. С помощью воинов он поднялся, жестами потребовал дощечку, где приказал отсечь голову святому Исидору. Мученик принял мученическую смерть в 251 году. После казни его тело оставили без погребения, но тайный христианин Аммоний, близкий друг святого, предал тело земле.
Второй покровитель дня — блаженный Исидор Ростовский, прозванный в народе Твердисловом за точность предсказаний. Он жил в XV веке. Выходец из Германии, из семьи католиков славянского происхождения, он отправился в Ростов пешком, принял православие и посвятил себя подвигу юродства. Жил он в шалаше из хвороста, спал на голой земле и молился. При этом Иван Грозный считал его одним из великих русских чудотворцев. Исидору приписывалось освобождение в 1563 году города Полоцка от польских войск. Блаженный Исидор, первый из русских юродивых, причисленный церковью к лику святых, скончался 27 мая 1474 года. Мощи его до сих пор покоятся под спудом в церкви Вознесения Господня (церкви Исидора Блаженного на валах) в Ростове Великом.
Этим святым молятся о помощи в трудных жизненных ситуациях, укреплении веры, утешении в скорбях и даровании праведной кончины.
Традиции дня27 мая крестьяне приступали к посадке огурцов, отсюда и народное название праздника. Перед работой хозяева выходили в огород с молитвой, прося святых о благословении посевов. Чтобы защитить рассаду от холода, вокруг грядок раскладывали крапиву или вбивали в землю осиновые колышки. По поверьям, это отпугивало злых духов и сохраняло тепло.
Женщины готовили особые угощения: пекли хлеб с семенами укропа и подавали к столу свежие овощи — символ будущего урожая. За столом собирались всей семьёй, благодарили за дары земли и желали друг другу благополучия.
В этот день было принято обновлять колодцы. Их чистили, проверяли воду и читали молитвы о её чистоте. Считалось, что такая вода обладает целебной силой. Дети собирали цветы мать-и-мачехи и одуванчиков, плели венки и вешали их над дверями. Это должно было привлечь удачу и отпугнуть болезни.
Хозяйки выносили на солнце постельное бельё и одежду. По поверьям, майское солнце очищало вещи от негативной энергии и дарило здоровье. Мужчины осматривали инструменты, смазывали их маслом и произносили заговоры на долгую службу. Завершали день вечерними посиделками с песнями и рассказами о добрых делах — чтобы привлечь в дом радость и достаток.
Народные запретыДень Сидора был капризен. Чтобы не прогневать святых и не остаться без урожая, существовал строгий свод правил:
- Категорически запрещалось решать важные вопросы за столом с острыми углами. Если соберешься вести переговоры за такой мебелью — быть скандалу и разорению;
- Взрослым людям, особенно супругам, нельзя было спать на одной подушке. Считалось, что тогда их мысли перепутаются, они перестанут понимать друг друга, и дружба пойдет прахом;
- Не рекомендовалось ходить в одной и той же одежде целый день, не снимая ее (даже дома). Это вело к застою в делах и болезням;
- Нельзя передавать деньги, хлеб или соль через порог. Это вело к ссорам с соседями и нищете. Также запрещалось брать в руки чужие монеты — «чтобы чужих долгов за себя не взять»;
- 27 мая не принято было жаловаться на свои беды и недуги. Это лишь ухудшало ситуацию;
- Перед рассветом не отправлялись в длительные путешествия и не строили грандиозные планы. «Духи еще не легли спать, и мысли могу спутать», — утверждали старики.
Приметы
- Холодный и пасмурный день 27 мая — всё лето будет ненастное и прохладное;
- Ясная погода на Сидора Огуречника — к богатому урожаю огурцов;
- Ласточки летают высоко в небе — к устойчивому теплу и ясной погоде; низко над землей — жди дождей и непогоды;
- Утром расстелился густой туман — июнь и июль порадуют обилием ягод и фруктов;
- Если перепел поет в этот день — жди хорошего урожая хлебов.