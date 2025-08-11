День Силы и Силуяна 12 августа: Как сохранить благополучие и женское счастье, народные приметы
12 августа по народному календарю отмечается день Силы и Силуяна — праздник, посвящённый памяти двух апостолов от семидесяти, сподвижников апостола Павла. Святые Сила и Силуян почитаются в православии как ревностные проповедники христианства, прошедшие через гонения и совершившие множество чудес. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Согласно церковному преданию, Сила и Силуан были среди семидесяти апостолов, избранных Христом для распространения Евангелия. Особенно известен Сила, который сопровождал апостола Павла во втором миссионерском путешествии. В городе Филиппы они были схвачены, избиты палками и брошены в темницу. Но ночью произошло удивительное событие: сильное землетрясение разрушило темницу, оковы спали с узников, а тюремщик, пораженный этим чудом, принял крещение вместе со всей своей семьей.
Силуан же проповедовал в Фессалониках, где стал первым епископом. Предание рассказывает, что когда его схватили и приговорили к казни, палачи не смогли исполнить приговор: мечи ломались, а огонь не причинял святому вреда. Только после долгих мучений он предал душу Богу.
Традиции дня
На Руси этих святых особенно почитали как покровителей земледелия. В народном календаре 12 августа называли «Сила и Силуян», связывая с этим днем множество примет и обычаев. Крестьяне верили, что «на Силу и Силуяна рожь бывает пьяна» — то есть полностью наливается зерном. В этот день начинали сев озимых, молились о богатом урожае.
В этот день собирали лечебные растения, обладающие особой силой. Заготавливали осиновые веники для бани, чтобы снимать порчу и болезни. Сушили листья лопуха и прикладывали их к больным суставам на три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Варили варенье из ежевики и использовали его от простуды.
Согласно поверьям, в ночь на 12 августа ведьмы «обмирали» после того, как напивались молока. Они тайком доили чужих коров, но из-за жадности впадали в оцепенение, и их колдовскую силу можно было лишить, прижегши пятки соломой. Коровники держали закрытыми, чтобы нечисть не украла молоко, и верили, что после этого обряда ведьма больше не тронет скот.
Что нельзя делать 12 августа
Один из главных запретов этого дня — излишество в еде. Считалось, что обжорство 12 августа могло привести к материальным трудностям и даже голоду в будущем. Крестьяне верили, что умеренность в пище привлекает благополучие, а избыток — отталкивает удачу.
Категорически запрещалось оставлять коровники открытыми на ночь, так как верили, что в них могли проникнуть злые духи в облике летучих мышей или котов, чтобы высосать молоко из коров. Также не выпускали скот на свободный выпас, опасаясь, что нечисть может испортить молоко, сделав его горьким или даже ядовитым. Для защиты от темных сил хлев окуривали травами, такими как полынь и зверобой.
Также под запретом были процедуры по уходу за ногтями, такие как стрижка и подпиливание. Считалось, что это может привести к травмам и ухудшению самочувствия. Использование косметики, в том числе нанесение румян и белил, могло привлечь злых духов, которые лишали женщину личного счастья.
Приметы
- Звёзды сильно мерцают на рассвете — к дождю.
- Рябина обильно уродила — осень будет дождливой, а зима — холодной.
- Дождь с ветром вечером — к затяжным осадкам.
- Гроза 12 августа — к долгой осени.