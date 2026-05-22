День Симона Кананита 23 мая: почему не стоит работать в земле, долго спать и оставлять кошелек пустым, народные приметы
Согласно народному календарю, 23 мая отмечается Симонов день, или Именины Матушки Сырой Земли. Такое название появилось потому, что крестьяне верили: именно в эту дату земля-кормилица празднует свой день рождения, «отдыхает» и набирается сил. Православная церковь в это время чтит память апостола Симона Зилота (Кананита) — одного из двенадцати ближайших учеников Христа. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо прихода христианства на Руси в этот день справляли «Именины Земли». Славяне относились к почве как к живому существу. Её нельзя было ранить — ни копать, ни боронить, ни вбивать колья. Нарушитель запрета рисковал навлечь засуху или неурожай. С приходом христианства этот культ органично соединился с днём памяти апостола Симона Зилота — одного из 12 учеников Иисуса Христа. Прозвище «Зилот» (в переводе с греческого — «ревнитель») указывает на его особую приверженность вере.
По преданию, Симон проповедовал христианство в Иудее, Египте, Ливии и Киринее. Святой, сопровождаемый апостолами Андреем Первозванным и Матфием, проповедовал в Иверской земле, а затем в горах Сванетии, Осетии и Абхазии. В Абхазии он обитал в пещере на берегу реки Псыртсхи, неподалеку от современного Нового Афона. Там он совершал чудеса и своим словом обращал людей к вере во Христа. По одной из версий, во второй половине I века его распяли или убили мечом на Черноморском побережье Кавказа. По другой версии, его заживо распилили пилой в Персии.
Мощи святого апостола хранятся в Симоно-Кананитском храме, расположенном в Новом Афоне. Отдельные частицы мощей также находятся в Германии, в базилике апостола Андрея Первозванного в Кёльне, и в Ватикане, в соборе Святого Петра. К апостолу Симону обращаются с молитвами о плодородии земли, семейном благополучии и защите от невзгод.
Традиции дняВ Симонов день крестьяне с особым трепетом относились к земле. Утро начиналось с молитвы, после чего люди выходили в поле. Считалось, что если в этот день пройтись босиком по земле, то она поделится своей силой и человек будет здоров весь год. Затем проводили обряд «кормления» земли. В разных местах поля закапывали небольшие кусочки хлеба, приговаривая: «Матушка‑земля, кормилица, прими угощение, дай нам урожай богатый».
Женщины собирали целебные травы — верили, что собранные 23 мая растения обладают особой силой. Молодёжь водила хороводы, пела песни в честь земли.
В домах было принято наводить порядок и проветривать вещи на улице. Считалось, что майский воздух в этот день особенно целебен. Вечером семьи собирались за общим столом, делились планами на лето и благодарили землю за будущие дары.
Чтобы деньги водились, в кошельке обязательно оставляли несколько монет. Пустой кошелек или крупные траты в этот день сулили нищету.
Народные запреты
- Категорически запрещалось втыкать в землю любые острые предметы: колья, лопаты, вилы или ножи. Наши предки верили, что любой укол или порез считался страшным грехом. Если крестьянин ослушивался, он не только рисковал остаться без хлеба, но и сам мог столкнуться с болью в суставах и спине;
- Запрещалось давать в долг деньги, хлеб или соль. Симонов день считался магическим рубежом достатка. Хозяева строго-настрого запрещали выносить из избы что-либо съестное или звонкую монету. Считалось, что вместе с горстью муки или медяком человек отдает из дома удачу и сытость. Тот, кто нарушал запрет, по приметам, до следующей весны не мог выбраться из долговой ямы;
- Женщинам строжайше возбранялось стирать и полоскать белье в открытых водоемах. В этот день реки и озера тоже «отдыхали» вместе с землей. Предки верили, что вода помнит всё. Бросая в реку грязное белье 23 мая, хозяйка могла «мутить» не только воду, но и свою судьбу. Считалось: если нарушить запрет, в семье начнутся беспричинные скандалы, которые будет трудно погасить;
- Нельзя роптать на погоду, землю или ветер. Даже если 23 мая шел проливной холодный дождь или дул ураганный ветер, крестьяне молчали или шептали добрые слова. Любое бранное слово в адрес природы воспринималось как личное оскорбление кормилицы. Ослушник рисковал навлечь на свой дом молнию;
- Лень и долгий сон после восхода солнца были строго запрещены. Проспать рассвет 23 мая считалось дурной приметой. Несмотря на запрет на работу в поле, люди вставали на заре, выходили босиком на росу и кланялись солнцу. Если кто-то оставался в постели, его год могли ожидать неудачи в делах.
Приметы
- Дождь в Симонов день — всё лето будет сырым и пасмурным;
- Пчёлы с самого утра роятся и летают — к устойчивой тёплой погоде и богатому сбору мёда;
- Крот роет большую кучу земли — к ненастью или сильному ветру;
- Цветёт рябина — к богатому урожаю овса;
- Утром туман над водой — к жаркому, но дождливому лету.