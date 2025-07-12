День Собора Двенадцати апостолов 13 июля: Почему не стоит принимать важных решений и спать на закате, народные приметы
13 июля отмечается День Собора святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых. В народной традиции этот праздник называли Полупётр или Макушка лета — считалось, что в это время лето достигает своего пика. По поверьям, после середины лета жара постепенно идёт на спад. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Этот день имеет глубокие христианские корни, уходящие в IV век, но в народном календаре он получил и другие названия – «Макушка лета» и «Полупётр», став важной вехой в крестьянском году.
Собор Двенадцати апостолов был установлен в память о двенадцати первых учениках Иисуса, которые после Его Вознесения отправились проповедовать Евангелие по всему миру. В их числе – Петр и Андрей, Иоанн Богослов, Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Зилот и Матфий (заменивший предателя Иуду Искариота). Почти все они приняли мученическую смерть за веру, и Церковь чтит их как основателей христианских общин.
Народные традиции
Этот праздник символизировал кульминацию летнего тепла — считалось, что после этой даты дни начинают постепенно укорачиваться, а солнечная активность идёт на спад.
Название «Макушка лета» отражало представление о летнем периоде как о едином цикле, достигающем своей вершины. Альтернативное название «Полупётр» возникло из-за близости к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля), составляя его вторую половину.
Традиции этого дня тесно связывались с сельскохозяйственным календарём. Крестьяне, занятые сенокосом, превращали работу в праздник — выходили в поле в нарядной одежде, а после завершения трудов устраивали весёлые гуляния с хороводами и песнями. Особое значение придавалось яйцам как символу солнца — их красили в жёлтые тона, готовили богатые яичницы и обменивались ими в знак дружбы.
В некоторых регионах практиковался любопытный обряд — из соломы изготавливали чучело, наряжали его и с песнями проносили по деревне, после чего топили в реке или сжигали. Этот ритуал символизировал окончательный переход к летнему периоду.
В этот день сны обретали особую силу. Люди верили, что сновидения могут предсказать будущее или подсказать верное решение. Проснувшись, следовало сразу записать свой сон и попытаться разгадать его тайный смысл. Особенно ценились яркие, цветные сны — они сулили благополучие и удачу.
Запреты дняЛожиться спать сразу после заката строго запрещалось. Считалось, что так можно «проспать» свою удачу. Вечерние часы лучше проводить в семейном кругу, наслаждаясь долгими летними сумерками.
В этот день даже обычные гигиенические процедуры требовали осмотрительности. Стрижка волос и ногтей могла привлечь болезни и неприятности, а детские локоны не трогали вовсе, чтобы не «укоротить» ребенку жизнь.
Утро на Макушку лета не подходило для важных начинаний — все значимые дела и решения переносили на послеобеденное время, когда «солнце набирало полную силу».
Особенно строги были запреты, касающиеся человеческих отношений: любые ссоры грозили затяжными раздорами, а отказ в помощи — потерей благополучия. Даже справедливый отказ мог обернуться обидой на весь год.
Материальная сфера также требовала особого внимания. Азартные игры и излишества в этот день сулили не просто потери, а настоящие жизненные испытания.
Приметы
- Кукушка кукует – лето будет долгим, замолчала – скоро похолодает.
- Много росы – к солнечному дню, нет росы – к дождю.
- Жёлтые облака на закате – к грозе.
- Жаркий день – к засушливому августу, дождливый – к грибной осени.
- Увидеть падающую звезду – к исполнению желания в течение года.