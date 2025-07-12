12 июля 2025, 17:21

Фото: iStock/ Natalia Garidueva

13 июля отмечается День Собора святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых. В народной традиции этот праздник называли Полупётр или Макушка лета — считалось, что в это время лето достигает своего пика. По поверьям, после середины лета жара постепенно идёт на спад. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Народные традиции Запреты дня Приметы



История праздника

Фото: iStock/ sedmak



Народные традиции

Фото: iStock/ Dragos Cojocari



Запреты дня

Фото: iStock/ nevillep



Приметы