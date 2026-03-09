09 марта 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 10 марта отмечается день Тараса Бессонного, или Тарасия Кумошника. Такое необычное название появилось потому, что в это время наши предки старались не ложиться спать днём, опасаясь тяжёлой болезни. Считалось, что весенняя дрема «кумоха» только и ищет момент, чтобы напасть на ослабленного после зимы человека. Православная церковь в этот день чтит память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. О традициях, строгих запретах и приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Смотреть с улицы в окна своего или чужого дома. Считалось, что именно в этот момент кумоха может «поймать» взгляд человека и проникнуть вместе с ним в жилище;

Считалось, что именно в этот момент кумоха может «поймать» взгляд человека и проникнуть вместе с ним в жилище; Оставлять пустой посуду на столе — это могло разгневать Домового, который, по поверьям, в этот день был особенно чувствителен к порядку в доме;

— это могло разгневать Домового, который, по поверьям, в этот день был особенно чувствителен к порядку в доме; Начинать новые проекты или подписывать важные бумаги, особенно мужчинам. Любые начинания в этот день обречены на провал;

Любые начинания в этот день обречены на провал; Стричь волосы. Обновление прически 10 марта сулило потерю волос и ухудшение здоровья;

Обновление прически 10 марта сулило потерю волос и ухудшение здоровья; Заниматься рукоделием (шить, вязать, прясть). На Руси считалось, что в этот день можно «пришить» беду к себе или своим близким;

На Руси считалось, что в этот день можно «пришить» беду к себе или своим близким; Выбрасывать старые вещи из дома — вместе с ними можно было навсегда вынести своё счастье и благополучие;

— вместе с ними можно было навсегда вынести своё счастье и благополучие; Отдавать свои вещи чужим людям — это означало отдать часть своего здоровья;

— это означало отдать часть своего здоровья; Ходить или ездить по замёрзшим водоёмам — чтобы не навлечь на себя весеннюю лихорадку, которая начнёт «крутить кости».

