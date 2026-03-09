День Тараса Кумошника 10 марта: почему нельзя спать днём, как прогнать хворь и вырастить крепкую рассаду, народные приметы
Согласно народному календарю, 10 марта отмечается день Тараса Бессонного, или Тарасия Кумошника. Такое необычное название появилось потому, что в это время наши предки старались не ложиться спать днём, опасаясь тяжёлой болезни. Считалось, что весенняя дрема «кумоха» только и ищет момент, чтобы напасть на ослабленного после зимы человека. Православная церковь в этот день чтит память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. О традициях, строгих запретах и приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЗадолго до крещения Руси в это время наши предки с осторожностью относились к пробуждающейся природе и её опасностям, а с принятием христианства день обрёл нового покровителя — святого, чья жизнь стала примером служения и защиты.
Святитель Тарасий жил в VIII–IX веках в Византии. Родившись в знатной семье, он получил блестящее образование и сделал блестящую карьеру при дворе императора Константина VI, став сенатором. Однако, несмотря на высокое положение, Тарасий стремился к духовной жизни. В то время Церковь раздирала иконоборческая ересь, и когда патриарх Павел оставил кафедру, выбор императора и народа пал именно на Тарасия. Он согласился принять сан не из честолюбия, а чтобы восстановить мир в Церкви и покончить с ересью. Став патриархом, он созвал Седьмой Вселенский Собор, на котором иконопочитание было окончательно восстановлено.
Двадцать два года святитель Тарасий управлял Церковью, ведя при этом строгую аскетическую жизнь. Всё своё имущество он раздавал нуждающимся, заботился о сиротах, вдовах и больных, основывал богадельни и приюты. По преданию, он спал очень мало, проводя ночи в молитве, за что и получил в народе прозвище «Бессонный». Скончался святитель в 806 году.
Частицы мощей святителя хранятся в различных уголках мира: в Вознесенском соборе Новосибирска, в Покровской церкви города Константиновска Ростовской области, в Сурученском монастыре Молдавии, в Троицкой церкви Белграда (Сербия) и в церкви в честь Козельщанской иконы Божией Матери города Донецка. В настоящее время святому Тарасию молятся об исцелении от тяжёлых недугов, особенно от лихорадки и горячки, а также просят защиты для обиженных и скорбящих, укрепления в вере и избавления от напастей.
Традиции дняНа Руси 10 марта крестьяне с нетерпением ждали весеннего тепла, но при этом опасались злых духов, которые, по поверьям, активизировались на стыке сезонов. Главной «героиней» дня была лихорадка, которую называли «кумохой» или «трясучкой». Её представляли как демоническое существо, которое бродит по миру и насылает на людей болезни.
Поэтому главная традиция дня — всеми силами избегать дневного сна. Считалось, что кумоха сначала погружает человека в сладкую дрёму, а затем входит в него, начиная мучить ознобом и жаром.
Чтобы защитить себя и близких от недуга, наши предки совершали несколько обязательных обрядов и действий. В первую очередь они обращались с молитвой к святителю Тарасию, прося его о заступничестве и защите от болезней. Считалось, что святитель, при жизни бывший защитником слабых, обязательно услышит эти просьбы.
Помимо молитвы, знахари и простые крестьяне собирали сок осиновой коры, соскабливая его с дерева особым образом — снизу вверх. Этому соку приписывали чудодейственную силу против лихорадки, его использовали в целебных снадобьях.
Хозяйки в день Тараса занимались рассадой: считалось, что высаженные 10 марта семена капусты и помидоров дадут особенно крепкую и здоровую рассаду и богатый урожай. А ещё в этот день внимательно следили за поведением птиц и животных, пытаясь угадать, каким будет грядущее лето.
Народные запретыС днём Тараса Бессонного связано множество запретов, нарушить которые значило навлечь на себя беду или болезнь. В этот день категорически запрещалось:
- Смотреть с улицы в окна своего или чужого дома. Считалось, что именно в этот момент кумоха может «поймать» взгляд человека и проникнуть вместе с ним в жилище;
- Оставлять пустой посуду на столе — это могло разгневать Домового, который, по поверьям, в этот день был особенно чувствителен к порядку в доме;
- Начинать новые проекты или подписывать важные бумаги, особенно мужчинам. Любые начинания в этот день обречены на провал;
- Стричь волосы. Обновление прически 10 марта сулило потерю волос и ухудшение здоровья;
- Заниматься рукоделием (шить, вязать, прясть). На Руси считалось, что в этот день можно «пришить» беду к себе или своим близким;
- Выбрасывать старые вещи из дома — вместе с ними можно было навсегда вынести своё счастье и благополучие;
- Отдавать свои вещи чужим людям — это означало отдать часть своего здоровья;
- Ходить или ездить по замёрзшим водоёмам — чтобы не навлечь на себя весеннюю лихорадку, которая начнёт «крутить кости».
Приметы
- Если на Тараса выпадает снег, то вся неделя перед Пасхой будет ненастной и холодной;
- Грачи, вьющие гнёзда на деревьях, сулят скорое и устойчивое тепло;
- Если вороны сильно раскричались, лето ожидается дождливым и холодным;
- Медленно плывущие по небу облака предвещают скорую оттепель;
- Северный ветер 10 марта – в марте будут морозы. Южный – холодов больше можно не бояться.