День Тихона Тихого 29 июня: как сохранить здоровье, привлечь достаток в дом и укрепить семейный лад, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 29 июня отмечается Тихонов день, или «Тихон Тихий». Такое название появилось потому, что к этому времени, по наблюдениям предков, природа словно замирала: затихали птицы, даже солнце начинало двигаться по небу медленнее, и наступала благодатная тишина, знаменующая переход от молодого лета к зрелому. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского, которого в народе прозвали Утешителем — за его дар успокаивать души страждущих. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятитель Тихон родился на Кипре в городе Амафунте в IV веке в благочестивой христианской семье. Его дар чудотворения проявился еще в отрочестве, когда он стал раздавать хлеб беднякам, за что отец хотел его наказать. Юный Тихон привел отца к амбару, который был совершенно пуст, и тот увидел, что он чудесным образом наполнился пшеницей. Позже, став епископом Амафунтским, Тихон ревностно боролся с остатками язычества на Кипре, разрушая идольские капища и обращая людей в христианскую веру. Двери его дома всегда были открыты для нуждающихся, он утешал скорбящих и помогал бедным, за что и снискал любовь паствы. Скончался святитель в 425 году.
На Руси день памяти святителя Тихона тесно переплелся с древними славянскими поверьями. Считалось, что с 29 июня природа окончательно поворачивает на зиму, а «солнце идет на покой». Этот рубеж отмечали как время завершения посевных работ и начала подготовки к осени. Наши предки верили, что именно в этот день всякая нечисть затихает, а земля набирается сил, чтобы дать хороший урожай. Языческий страх перед увяданием и христианская вера в чудотворную помощь святого соединились в едином празднике, где главными были уважение к земле и надежда на благополучие.
Сегодня святителю Тихону молятся об избавлении от уныния, душевной тревоги, страхов и испуга, а также о помощи в излечении зубной боли. Как утешитель, он помогает тем, кто пережил тяжелую жизненную ситуацию и нуждается в душевном покое.
Традиции дняУтро Тихонова дня крестьяне начинали с тихой молитвы. Просили у святителя спокойствия для семьи и защиты от напрасных волнений. После молитвы хозяйка обходила дом и двор, проверяя, всё ли в порядке, и при этом старалась не шуметь — считалось, что громкий голос может «разбудить» дурные силы, которые в этот день особенно чувствительны к суете. Важной традицией было навестить старших родственников или хотя бы послать им гостинец: небольшой каравай, свежие яйца или баночку мёда. Такой жест воспринимался как знак уважения и способ укрепить родовую связь, которая, по поверьям, оберегает весь дом.
В день Тихона Тихого на Руси царила особая атмосфера труда и единства. В этот день все работы были направлены на завершение полевых дел. Центральным событием была толока — вид добровольной взаимопомощи, когда жители целого села собирались для выполнения тяжелой работы на одном из участков. Хозяева, которым помогали, в благодарность устраивали богатое угощение, и труд заканчивался общим пиром с песнями и плясками. Это было не просто веселье, а обряд единения, закрепляющий общинные связи.
29 июня считалось обязательным уделить внимание домашнему хозяйству и своему здоровью. Днем люди выносили на солнце одежду и постельное белье, чтобы «вытряхнуть» из них скопившуюся за год лень и болезни, а заодно и проветрить от зимней сырости. Существовал и особый обряд для часто болеющих детей: их вели к реке или озеру, одевали в белую рубаху, умывали, а затем полоскали рубаху в воде и надевали на ребенка мокрой, веря, что когда она высохнет на нем, болезнь уйдет вместе с водой.
Народные запретыПредки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь беду и не обидеть святого покровителя дня:
- Категорически нельзя лениться. Считалось, что святой Тихон накажет лентяя безденежьем и неудачами. День нужно было провести в труде, пусть даже умственном;
- Нельзя было начинать важные дела: строительство, ремонт, новые проекты или даже долгосрочные рукодельные работы. Считалось, что всё начатое не принесет успеха и разочарует;
- Строго запрещалось рвать цветы. Просто так собирать их для букетов или венков было нельзя, чтобы не накликать беды. Исключение делалось только для травников-целителей;
- Категорически нельзя было ссориться, ругаться и обижаться. Любой конфликт в этот день грозил перерасти в долгосрочную вражду. Напротив, предки советовали прощать обиды, чтобы наладить жизнь;
- Запрещалось играть свадьбы и даже обсуждать планы на брак. Верили, что такой союз будет несчастливым;
- Нельзя было оставлять дом в беспорядке: разбросанные вещи и немытая посуда, по народным представлениям, открывали путь для тревог и ссор, нарушая гармонию, которую так старательно берегли в Тихонов день.
Приметы
- Если на ночном небе четко видна белесоватая полоса Млечного Пути — жди солнечных и ясных дней;
- Папоротник свернул свои листья с утра — примета к очень жаркому дню;
- Дождь пошел мелкими каплями — ненастье затянется надолго;
- Кузнечики притихли на лугу — быть грозе и сильному дождю;
- Если цветы полевого вьюнка или одуванчика закрылись — скоро начнется непогода;
- Вода в реке убывает — к дождям;
- Утренняя роса обильна — к ясной и жаркой погоде.