28 июня 2026, 11:25

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Согласно народному календарю, 29 июня отмечается Тихонов день, или «Тихон Тихий». Такое название появилось потому, что к этому времени, по наблюдениям предков, природа словно замирала: затихали птицы, даже солнце начинало двигаться по небу медленнее, и наступала благодатная тишина, знаменующая переход от молодого лета к зрелому. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского, которого в народе прозвали Утешителем — за его дар успокаивать души страждущих. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ RomanBabakin

Народные запреты

Категорически нельзя лениться. Считалось, что святой Тихон накажет лентяя безденежьем и неудачами. День нужно было провести в труде, пусть даже умственном;

Считалось, что святой Тихон накажет лентяя безденежьем и неудачами. День нужно было провести в труде, пусть даже умственном; Нельзя было начинать важные дела: строительство, ремонт, новые проекты или даже долгосрочные рукодельные работы. Считалось, что всё начатое не принесет успеха и разочарует;

строительство, ремонт, новые проекты или даже долгосрочные рукодельные работы. Считалось, что всё начатое не принесет успеха и разочарует; Строго запрещалось рвать цветы. Просто так собирать их для букетов или венков было нельзя, чтобы не накликать беды. Исключение делалось только для травников-целителей;

Просто так собирать их для букетов или венков было нельзя, чтобы не накликать беды. Исключение делалось только для травников-целителей; Категорически нельзя было ссориться, ругаться и обижаться. Любой конфликт в этот день грозил перерасти в долгосрочную вражду. Напротив, предки советовали прощать обиды, чтобы наладить жизнь;

Любой конфликт в этот день грозил перерасти в долгосрочную вражду. Напротив, предки советовали прощать обиды, чтобы наладить жизнь; Запрещалось играть свадьбы и даже обсуждать планы на брак. Верили, что такой союз будет несчастливым;

Верили, что такой союз будет несчастливым; Нельзя было оставлять дом в беспорядке: разбросанные вещи и немытая посуда, по народным представлениям, открывали путь для тревог и ссор, нарушая гармонию, которую так старательно берегли в Тихонов день.

Приметы

Фото: iStock/ Harry Collins