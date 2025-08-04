04 августа 2025, 15:51

Фото: iStock/ rzoze19

5 августа в народном календаре отмечается день Трофима Бессонника. Праздник получил такое название из-за большого количества хозяйственных забот. Православная церковь в это время почитает святого мученика Трофима. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 5 августа Приметы

История праздника

Фото: iStock/ nyxmedia



Традиции дня

Фото: iStock/ AnnaPustynnikova



Что нельзя делать 5 августа

Фото: iStock/ Ludmila Kapustkina



Приметы