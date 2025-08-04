День Трофима Бессонника 5 августа: Как на год вперед избежать долгов и сохранить здоровье, народные приметы
5 августа в народном календаре отмечается день Трофима Бессонника. Праздник получил такое название из-за большого количества хозяйственных забот. Православная церковь в это время почитает святого мученика Трофима. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
5 августа на Руси издавна отмечали праздник, вобравший в себя и языческие традиции, и христианские легенды. До крещения этот день назывался «Калинники-малинники» — время, когда в лесах и садах поспевали ярко-красные ягоды, символизирующие жизнь, любовь и защиту от нечистой силы. Женщины пекли пироги с малиной, варили варенье из калины, а ветки этого растения развешивали в домах как обереги.
С приходом христианства древний праздник наполнился новым смыслом. Теперь 5 августа стали чтить память мученика Трофима и его четырнадцати сподвижников, погибших за веру во времена гонений императора Диоклетиана. Согласно житию, Трофим и его товарищи отказались поклониться языческим богам, за что их жестоко пытали: избивали, ломали кости и бросали в огонь. Но пламя не тронуло исповедников, и тогда их казнили мечом. Их стойкость в народном сознании слилась с образом неутомимого труда, ведь так же, как крестьяне не знали сна в страду, мученики не отступили от веры даже перед лицом смерти.
Со временем языческие и христианские традиции переплелись. Калина, некогда оберегавшая от злых духов, стала ассоциироваться с кровью мучеников, а малина — с Божьей милостью. В этот день по-прежнему трудились без устали, но теперь ещё и молились святому Трофиму, прося сил и терпения.
Традиции дня
С самого утра крестьяне спешили в храм на молебен в честь святого Трофима и его сподвижников. Люди молились святым, прося у них сил для тяжелой страдной работы.
После службы все спешили в поля. Начинался самый напряженный период летних работ. В этот день работали от зари до зари, почти не зная отдыха. Мужчины косили рожь и сушили сено, женщины и дети собирали поспевающие ягоды: малину и калину. Эти ягоды имели особое значение: малину заготавливали как лекарство от простуды, а калину использовали в оберегах от нечистой силы.
Вечером, после тяжелого трудового дня, устраивали небольшие посиделки. Пекли пироги с собранными ягодами, а незамужние девушки гадали на суженого: кому какой пирожок достанется, такова и будет судьба. Пирожок с калиной сулил неразделённую любовь, а с малиной — к нежным и взаимным чувствам. Особое внимание уделяли защите от нечистой силы. Под подушку клали железные предметы, а спать днем строго запрещалось. Наши предки верили, что можно стать жертвой полудниц, злых духов полей, которые могли забрать здоровье.
Что нельзя делать 5 августа
В день Трофима Бессонника русские крестьяне соблюдали особые запреты, нарушение которых, по поверьям, могло привести к серьезным последствиям. Эти ограничения касались как повседневных дел, так и особых ритуалов, и строго соблюдались всеми членами семьи.
Особое табу накладывалось на калину — священное растение этого дня. Рубить или ломать кусты калины строго запрещалось, так как это могло навлечь болезни на всю семью и падеж скота. Калина считалась мощным оберегом, а ее ягоды ассоциировались с кровью мучеников, поэтому к растению относились с особым почтением.
В разгар страды никто не смел отлынивать от работы. Отказ от труда в этот день считался тяжким грехом, который мог привести к нищете. «Проспишь работу на Трофима — весь год в долгах будешь», — гласила старинная поговорка. Под строгим запретом находились любые ссоры и бранные слова. Крестьяне верили, что мученики Трофим и его сподвижники приняли смерть без ропота, поэтому конфликты в этот день расценивались как оскорбление их памяти. Ссорящиеся рисковали навлечь на свои поля засуху или град.
Опасались в этот день и лесных духов. Ходить в лес в одиночку категорически не рекомендовалось. Русалки и лешие могли завести путника в чащу или утопить. Перед вынужденным походом в лес обязательно читали молитву и брали с собой железный предмет — гвоздь или ключ. Даже пустой кошелек в этот день считался дурной приметой. Чтобы не навлечь финансовые проблемы, в кошельке специально оставляли монетку.
Приметы
- Яркие звёзды на рассвете — к затяжным дождям.
- Сильная роса сулила богатый урожай.
- Паук плетёт паутину на север — похолодает, а если на юг — потеплеет.
- Чем громче кричат птицы, тем теплее будет зима.