День Вадима Ключника 22 апреля: почему нельзя проливать воду, спать до обеда и смотреться в зеркало вдвоем, народные приметы
В народном календаре 22 апреля отмечается день Вадима Ключника, также известного как Вадим — отомкни родники. Такое наименование связано с тем, что к этому времени весеннее тепло становилось достаточно сильным, чтобы растопить подземные льды, в результате чего ключи (родники) начинали открываться. Православная церковь в этот праздник чтит память преподобномученика архимандрита Вадима Персидского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЯзыческие верования древних славян и христианский подвиг сплелись в этом дне воедино. Суровое житие святого народная память бережно облекла в бытовые обряды, связав их с пробуждением земли. В IV столетии в Персии (нынешний Иран) подвизался благочестивый архимандрит Вадим. Выходец из знатной семьи, он отверг мирскую суету и основал обитель в пустыне. Вместе с семью учениками инок вел строгое житие.
В ту пору царь Сапор II устроил жестокую расправу над христианами. Святого Вадима с братией схватили и кинули в темницу. Четыре месяца узников пытали, требуя отречься от Христа и поклониться солнцу с огнем. Однако ни молитвы, ни истязания не сломили их духа. Среди заключенных оказался вельможа Нирсан. Когда-то он тоже исповедовал христианство, но, испугавшись смерти, отрекся от веры. Царь решил проверить его до конца: приказал Нирсану собственноручно отрубить голову святому Вадиму.
Тогда мученик, глядя на бывшего единоверца, промолвил: «Я с радостью приму смерть за Христа, но не желал бы погибнуть от твоей руки, предатель». Охваченный злобой Нирсан занес меч. Кисть его дрожала, удар не получился мгновенным. Язычники принялись корить палача трусостью. А преподобномученик оставался недвижим, терпеливо снося жестокие удары, пока убийце наконец не удалось отсечь ему голову. Спустя годы учеников Вадима отпустили на волю. Нирсана же вскоре настигло возмездие: терзаемый совестью, он покончил с собой.
Сегодня к преподобномученику Вадиму обращаются с молитвами об укреплении веры, о терпении в болезнях и невзгодах, а также о защите от врагов и несправедливых гонений. На Руси этого святого почитали как хранителя чистых помыслов и духовной стойкости.
Тардиции дняКрестьяне в этот день отправлялись к талым водам и родникам. Праздник посвящался воде-целительнице. Центральным обрядом считалось «отмыкание» ключей. Мужики брали лопаты и вычищали дно источников от зимнего сора. При этом приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».
Воду в этот день почитали святой и лечебной. Хозяйки набирали ее молча, по дороге не перекидываясь ни словом — боялись спугнуть благодать. Этой водой поили скотину для здоровья, да и сами умывались, чтобы сберечь молодость и красоту.
Было и особое гадание на ключах. Больного отправляли к роднику и велели поглядеть на воду. Если она прозрачная, как стеклышко, значит, год сложится удачно, а хворь отступит. А вот если родник бурлит либо мутится — жди беды.
Знахари торопились в луга. Как раз к Вадимову дню зацветала мать-и-мачеха. Ее собирали для отваров от кашля и простуды.
Впервые после долгой зимы скот выгоняли на молодую траву. Селяне верили: ключевая вода да свежий корм придадут животине силу.
Народные запретыЧтобы не навлечь на дом беду, соблюдали строгие запреты:
- Не следовало валяться в постели до полудня. Кто на Вадима «залеживался», тот просыпал свою удачу и здоровье;
- Строжайше запрещалось проливать воду, так как это считалось предвестием несчастий для всей семьи. Вода, принесенная из родника, ценилась чрезвычайно и использовалась только с пользой;
- После заката ничего не одалживали. Считалось: отданные вечером вещи назад не вернутся, а вместе с ними уйдет и достаток;
- Чужой платок в руки не брали. Перенять чужой платок — значит перенять и чужие слезы с горем;
- Стричься не разрешалось. По поверью, стрижка «укорачивала век» либо отрезала путь к успеху;
- Вдвоем в зеркало не гляделись. Если двое одновременно посмотрятся в одно стекло, одному из них не видать счастья в любви.
Приметы
- Если 22 апреля дует ветер, стоит иней или туман — лето обещает быть урожайным;
- Береза дает много сока — к дождливому и пасмурному лету;
- Обильное цветение осины — к доброму урожаю ячменя;
- Красные облака до восхода солнца — к сильному ветру;
- Утро холодное, а днем теплеет — в мае жди резких перепадов температур;
- Если до этого дня весна так и не вступила в свои права (стоит холод) — лето будет засушливым;
- Сороки высоко летают до поздних сумерек — следующий день выдастся сухим.