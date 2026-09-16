16 сентября 2026, 09:15

Фото: Istock/ Frederick Doerschem

Согласно народному календарю, 17 сентября отмечается Вавилов день или Вавила-огородник. Это имя закрепилось среди крестьян не случайно. К этому времени завершались основные огородные работы, и земля, будто вздыхая после летнего труда, готовилась к осеннему отдыху. Православная церковь чтит в эту дату память святого Вавилы, епископа Антиохийского, чья жизнь была посвящена служению вере и народу. Считалось, что именно с Вавилова дня начинается «тихое время» — пора подведения итогов, уборки и неспешных раздумий. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ RuslanKaln

Традиции дня

Фото: Istock/ maksime

Народные запреты

Фото: Istock/ Hernan Caputo

Категорически нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и финансовым трудностям. Не рекомендовалось и подавать милостыню из рук в руки, чтобы жизнь просящего не стала ещё хуже. Предки верили, что отдавать что-либо из дома в этот день — значит отдавать своё благополучие;

— это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и финансовым трудностям. Не рекомендовалось и подавать милостыню из рук в руки, чтобы жизнь просящего не стала ещё хуже. Предки верили, что отдавать что-либо из дома в этот день — значит отдавать своё благополучие; Запрещалось хвастаться своим достатком, пересчитывать нажитое или хвалиться успехами — это могло обернуться потерями и утратой богатства. Скромность в Вавилов день считалась залогом сохранения благополучия;

— это могло обернуться потерями и утратой богатства. Скромность в Вавилов день считалась залогом сохранения благополучия; Спать днём категорически не советовали : говорили, что можно лечь здоровым, а проснуться больным, с разбитой головой или полным упадком сил;

говорили, что можно лечь здоровым, а проснуться больным, с разбитой головой или полным упадком сил; Острые предметы — ножи, топоры, вилы — старались не оставлять на виду , чтобы не привлечь в дом злых духов. Хозяйки прятали столовые приборы и накрывали их полотенцем;

, чтобы не привлечь в дом злых духов. Хозяйки прятали столовые приборы и накрывали их полотенцем; Разводить костры и задувать свечи без необходимости тоже запрещалось. Считалось, что огонь в этот день обладает особой силой, и небрежное обращение с ним может привести к пожару;

Считалось, что огонь в этот день обладает особой силой, и небрежное обращение с ним может привести к пожару; Ругаться и сквернословить рядом с огнём было строжайше запрещено — это могло навлечь серьёзные неприятности на весь дом;

— это могло навлечь серьёзные неприятности на весь дом; Не рекомендовалось надевать тёмную одежду — она могла привлечь печали и несчастья.

Приметы