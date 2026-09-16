День Вавилы 17 сентября: почему нельзя подавать милостыню из рук в руки, задувать свечи и лениться, народные приметы
Согласно народному календарю, 17 сентября отмечается Вавилов день или Вавила-огородник. Это имя закрепилось среди крестьян не случайно. К этому времени завершались основные огородные работы, и земля, будто вздыхая после летнего труда, готовилась к осеннему отдыху. Православная церковь чтит в эту дату память святого Вавилы, епископа Антиохийского, чья жизнь была посвящена служению вере и народу. Считалось, что именно с Вавилова дня начинается «тихое время» — пора подведения итогов, уборки и неспешных раздумий. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе Вавилова дня лежит удивительное переплетение древних славянских верований с христианскими традициями. Наши предки издавна почитали святых, чья жизнь была связана с земледельческим трудом. Святой Вавила, чья память совершается 17 сентября, стал для крестьян покровителем домашнего хозяйства и урожая, а вилы — символом завершения страды — превратились в его неотъемлемый атрибут.
Священномученик Вавила жил в III веке в Антиохии — древнем городе на территории современной Турции. Он был епископом в эпоху жестоких гонений на христиан при императоре Декии (249–251 годы). Однажды Декий, устроив языческий праздник, вознамерился войти в христианский храм во время совершения литургии. Святой Вавила вышел навстречу императору и, не желая допустить осквернения святыни, собственной рукой оттолкнул его от порога церкви.
Разгневанный Декий приказал сжечь храм и арестовать епископа. На суде Вавила остался непоколебим в вере, отказавшись поклониться идолам. Вместе с ним пострадали три юных брата — Урван, Прилидиан и Епполоний, а также их мать Христодула, которые не оставили своего духовного отца. Все они приняли мученическую смерть через усекновение мечом около 251 года.
На Руси святому Вавиле молились о благополучии в доме, о защите скота от падежа и болезней, о порядке в хозяйстве. Его почитали как верного помощника в повседневных крестьянских заботах, ведь сама жизнь епископа стала примером стойкости и верности своим убеждениям.
Традиции дняК 17 сентября земля уже отдала свои главные плоды, и крестьяне переходили от полевых работ к домашним заботам. Вавилов день знаменовал собой этот важный рубеж.
С самого утра мужчины отправлялись проверять стога и сеновалы. Вилы в этот день были не просто инструментом, а оберегом: считалось, что если тщательно перемешать сено вилами, можно отпугнуть нечистую силу от скота и защитить животных от зимнего падежа. Существовало поверье, что в стогах может прятаться «кумоха» — злой дух, насылающий лихорадку. Если вилы натыкались на что-то твёрдое в сене, это воспринимали как знак присутствия нечисти, которую необходимо изгнать.
Главным символом дня был лук. Хозяйки добавляли его во все блюда — варили супы, пекли пироги, готовили закуски. Считалось, что чем больше лука съесть в этот день, тем больше здоровья и счастья будет в году. Урожай лука завершали собирать именно на Вавилу, сплетая его в косы и развешивая под потолком. Такие связки делались не только для хранения, но и для защиты дома от сглаза, болезней и дурных мыслей завистников.
Важной традицией дня было утепление жилища. С этого времени начинали заготавливать дрова на зиму, утеплять окна и двери, готовить дом к приходу холодов. Скот постепенно переводили в хлев на зимнее содержание, хотя в погожие дни ещё продолжали выгонять на пастбища.
Верующие в этот день обращались с молитвой к иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», которую считали защитницей от пожаров и молний. Если голуби начинали гнездиться под крышей, это воспринимали как знак, что дом защищён от огня на ближайшие месяцы.
Девушки в Вавилов день гадали по луковой шелухе. Бросая её в огонь, следили за треском: быстрое и весёлое сгорание предвещало радостные события, а тлеющая шелуха сулила неспокойный год.
Сны с 16 на 17 сентября считались вещими и, по поверьям, сбывались в течение двадцати дней.
Народные запретыВавилов день был окружён множеством строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло привести к беде.
- Категорически нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и финансовым трудностям. Не рекомендовалось и подавать милостыню из рук в руки, чтобы жизнь просящего не стала ещё хуже. Предки верили, что отдавать что-либо из дома в этот день — значит отдавать своё благополучие;
- Запрещалось хвастаться своим достатком, пересчитывать нажитое или хвалиться успехами — это могло обернуться потерями и утратой богатства. Скромность в Вавилов день считалась залогом сохранения благополучия;
- Спать днём категорически не советовали: говорили, что можно лечь здоровым, а проснуться больным, с разбитой головой или полным упадком сил;
- Острые предметы — ножи, топоры, вилы — старались не оставлять на виду, чтобы не привлечь в дом злых духов. Хозяйки прятали столовые приборы и накрывали их полотенцем;
- Разводить костры и задувать свечи без необходимости тоже запрещалось. Считалось, что огонь в этот день обладает особой силой, и небрежное обращение с ним может привести к пожару;
- Ругаться и сквернословить рядом с огнём было строжайше запрещено — это могло навлечь серьёзные неприятности на весь дом;
- Не рекомендовалось надевать тёмную одежду — она могла привлечь печали и несчастья.
Приметы
- Если на луковицах нового урожая много шелухи — зима будет холодной, с крепкими морозами;
- Большой урожай рябины — к морозной и снежной зиме;
- Дождь на Вавилу предвещает сухую осень;
- Большие муравейники в лесу — к сильным морозам зимой;
- Мало грибов в лесу — к обильным снегопадам и трескучим морозам в декабре;
- Солнце садится в чистом небе — к сухой и тёплой погоде в ближайшие недели.