День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября: как привлечь счастье в дом и задобрить судьбу, народные приметы
Согласно народному календарю, 30 сентября отмечаются Всесветные бабьи именины — день, в который православная церковь чтит память святых мучениц II века Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Такое название появилось потому, что в эту дату именины справляли сразу четыре распространённых женских имени, и праздник стал общим для всех женщин — матерей, дочерей, сестёр и бабушек. Другое имя праздника — «Бабья выть». С утра женщины выплакивали свои горести, чтобы очистить душу. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВсесветные бабьи именины — удивительный пример того, как древние славянские обычаи сплелись с православным календарём. На Руси конец сентября издавна был временем женских обрядов: урожай убран, дни заметно укорачиваются, ночи становятся длиннее, и женщины всё чаще начинают собираться вместе, чтобы поплакать о прошедшем лете, о своей доле, о близких. Когда церковь утвердила в этот день память мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, народное сознание легко соединило образ страдающей матери с исконным обычаем женского плача-причитания. Так языческий по сути ритуал очищения слезами получил христианское обоснование и новый смысл.
Мученицы Вера, Надежда и Любовь жили в Риме во II веке, в царствование императора Адриана. Их мать София — имя её означает «премудрость» — была благочестивой вдовой-христианкой, переселившейся в Рим из Милана после смерти мужа. Она назвала дочерей именами трёх главных христианских добродетелей и воспитала их в любви к Богу. Старшей Вере было двенадцать лет, Надежде — десять, младшей Любови — всего девять.
Слух о благочестии этого семейства дошёл до императора Адриана. Он приказал привести мать с дочерьми во дворец и стал убеждать их принести жертву языческим богам. Девочки отказались, безбоязненно и открыто исповедали веру во Христа. Адриан отослал их к знатной римлянке Палладии, надеясь, что роскошь и уговоры сломят их решимость. Три дня прожили они в богатом доме, но не отреклись. Тогда император предал сестёр жестоким пыткам: их били, жгли на раскалённой решётке, бросали в котёл с кипящей смолой, но Господь хранил их. В конце концов всем троим отсекли мечом головы — на глазах у матери.
Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли на тяжелейшее душевное страдание: смотреть, как гибнут её дети. Она сама погребла их останки и три дня не отходила от могилы, пребывая в посте и молитве. На третий день Господь послал ей тихую кончину. Эти события разворачивались в 137 году.
Широкое празднование дня памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Руси прослеживается с XIX века. В Петербурге, по свидетельству Дмитрия Григоровича, 17 сентября по старому стилю у магазинов толпились кареты, из кондитерских выходили с узлами и корзинами — столица праздновала именины Веры, Надежды, Любови и Софии. Праздник растягивался на три дня и сопровождался народными гуляниями.
Святым мученицам молятся о здоровье детей и семьи, об укреплении веры, о даровании любви и надежды, о мудром воспитании потомства. Святую Софию особо почитают как покровительницу матерей. Именины 30 сентября отмечают все носительницы этих четырёх имён.
Традиции дняГлавный обряд «Всесветных бабьих именин» — ритуальный плач. Женщины собирались с утра и «голосили», жалуясь на тяжёлую женскую долю. Слёзы считались очищающими: верили, что, выплакавшись 30 сентября, можно избавиться от накопившихся обид и бед на весь год. Девушки после плача подрезали волосы — по поверью, это сулило счастье и избавляло от слёз в будущем.
После утренних причитаний женщины умывались святой водой, «чтобы быть красивыми и счастливыми», а затем принимались печь каравай. В хлеб иногда вставляли зажжённую свечу и читали молитву, веря, что такой обряд принесёт в дом благополучие и здоровье. Пирогами и медовыми напитками угощали соседок и гостей.
Именинницам — всем Верам, Надеждам, Любовям и Софиям — дарили иконки, ладанки, сладости, пироги и пряники. Считалось, что поздравить в этот день носительницу одного из этих имён — значит привлечь в свою жизнь благополучие.
К вечеру начинались «вечерины» — смотрины и посиделки, где молодёжь знакомилась и присматривалась друг к другу. Считалось, что тот, кто 30 сентября посватается, на Покров (14 октября) уже сыграет свадьбу. Чтобы в семье не было ссор, женщины стирали постельное бельё в родниковой воде и сушили его на солнце. Хозяйки заговаривали иглу и делали несколько стежков на одежде мужа, а иглу подкладывали под порог как оберег от разлуки и соперниц.
Народные запреты
- В этот день категорически запрещалось женщинам браться за тяжёлую работу — уборку, стирку, рукоделие. Все хлопоты должны были взять на себя мужчины;
- Нельзя было ругаться и ссориться с близкими. Верили, что негатив, выпущенный 30 сентября, испортит весь следующий год — жизнь пройдёт в раздорах;
- Запрещалось устраивать шумные застолья и громко веселиться: праздник считался днём смирения и памяти мучениц, а не гуляний. Нарушение грозило большими проблемами со здоровьем;
- Не назначали на этот день венчания и свадьбы. Брак, заключённый в день памяти мучениц, считался несчастливым и недолгим. При этом сватовство, наоборот, приветствовалось;
- Мужьям запрещалось ругать и обвинять жён: это сулило проблемы на работе, материальные трудности и болезни;
- Девушкам не советовали проводить вечер в одиночестве — иначе весь год пройдёт в тоске. Лучше было выйти в люди, в гости или на посиделки.
Приметы
- Если день выдался ясным и солнечным — зима не станет торопиться: придёт поздно и будет мягкой;
- Дождь 30 сентября сулит снежную зиму, а весна после неё наступит рано;
- Дым, который стелется по земле из трубы, предупреждает: морозы уже на пороге;
- Обилие паутины на кустах обещает сухую и затяжную осень;
- Синицы, что подлетают к дому и пищат, — верный знак скорого похолодания;
- Гром, прогремевший 30 сентября, предвещает тёплую весну.