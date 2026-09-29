29 сентября 2026, 09:15

Фото: Istock/ fyb

Согласно народному календарю, 30 сентября отмечаются Всесветные бабьи именины — день, в который православная церковь чтит память святых мучениц II века Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Такое название появилось потому, что в эту дату именины справляли сразу четыре распространённых женских имени, и праздник стал общим для всех женщин — матерей, дочерей, сестёр и бабушек. Другое имя праздника — «Бабья выть». С утра женщины выплакивали свои горести, чтобы очистить душу. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ okacphoto

Народные запреты

В этот день категорически запрещалось женщинам браться за тяжёлую работу — уборку, стирку, рукоделие. Все хлопоты должны были взять на себя мужчины;

— уборку, стирку, рукоделие. Все хлопоты должны были взять на себя мужчины; Нельзя было ругаться и ссориться с близкими. Верили, что негатив, выпущенный 30 сентября, испортит весь следующий год — жизнь пройдёт в раздорах;

Верили, что негатив, выпущенный 30 сентября, испортит весь следующий год — жизнь пройдёт в раздорах; Запрещалось устраивать шумные застолья и громко веселиться: праздник считался днём смирения и памяти мучениц, а не гуляний. Нарушение грозило большими проблемами со здоровьем;

праздник считался днём смирения и памяти мучениц, а не гуляний. Нарушение грозило большими проблемами со здоровьем; Не назначали на этот день венчания и свадьбы. Брак, заключённый в день памяти мучениц, считался несчастливым и недолгим. При этом сватовство, наоборот, приветствовалось;

Брак, заключённый в день памяти мучениц, считался несчастливым и недолгим. При этом сватовство, наоборот, приветствовалось; Мужьям запрещалось ругать и обвинять жён: это сулило проблемы на работе, материальные трудности и болезни;

это сулило проблемы на работе, материальные трудности и болезни; Девушкам не советовали проводить вечер в одиночестве — иначе весь год пройдёт в тоске. Лучше было выйти в люди, в гости или на посиделки.

Приметы

Фото: Istock/ fyb