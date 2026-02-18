18 февраля 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 19 февраля отмечается день Вукола Телятника. Такое название появилось потому, что к этому времени у коров массово появлялось потомство, а телят, родившихся в феврале, в народе ласково называли «жуколами». Православная церковь в это время чтит память преподобного Вукола, епископа Смирнского, который был учеником апостола Иоанна Богослова. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Не давать ничего из дома. Самым главным запретом было одалживать кому-либо хлеб, деньги, воду или огонь. Считалось, что вместе с отданным добром можно было «раздарить» и семейное счастье, удачу и достаток;

Самым главным запретом было одалживать кому-либо хлеб, деньги, воду или огонь. Считалось, что вместе с отданным добром можно было «раздарить» и семейное счастье, удачу и достаток; Не покупать кошелёк. Считалось плохой приметой приобретать новый кошелек в этот день — деньги в нём водиться не будут. Если же кошелек дарили, в него нужно было сразу положить пятак, чтобы «приманить» финансы;

Считалось плохой приметой приобретать новый кошелек в этот день — деньги в нём водиться не будут. Если же кошелек дарили, в него нужно было сразу положить пятак, чтобы «приманить» финансы; Не надевать черную одежду. Наши предки избегали темных нарядов в этот день, особенно если собирались заходить в хлев. Черный цвет, по поверьям, мог привлечь нечистую силу, которая способна навредить хозяйству;

Наши предки избегали темных нарядов в этот день, особенно если собирались заходить в хлев. Черный цвет, по поверьям, мог привлечь нечистую силу, которая способна навредить хозяйству; Не выбрасывать яичную скорлупу. Скорлупу от яиц, которые ели в этот день, нельзя было выбрасывать в мусорное ведро. Ее полагалось тщательно измельчить и скормить птицам или закопать в поле, чтобы урожай был богатым. В древности считалось, что скорлупа, оказавшаяся в чужих руках, могла быть использована для наведения проклятия на полевые культуры или способность женщин к деторождению.

Приметы