День Вукола Телятника 19 февраля: почему не стоит надевать темную одежду и выбрасывать яичную скорлупу, народные приметы
Согласно народному календарю, 19 февраля отмечается день Вукола Телятника. Такое название появилось потому, что к этому времени у коров массово появлялось потомство, а телят, родившихся в феврале, в народе ласково называли «жуколами». Православная церковь в это время чтит память преподобного Вукола, епископа Смирнского, который был учеником апостола Иоанна Богослова. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой Вукол жил на рубеже I—II веков в Малой Азии и был одним из первых учеников святого апостола Иоанна Богослова, который и поставил его епископом Смирнской церкви. В то время христиане подвергались гонениям, но, несмотря на это, святитель Вукол ревностно проповедовал веру Христову, крестил множество язычников и мудро защищал свою паству от ересей. Свою земную жизнь он окончил мирно около 100–105 года, передав кафедру своему знаменитому преемнику — святому Поликарпу.
Предание гласит, что у гроба святителя Вукола выросло миртовое дерево, которое даровало исцеление больным. В настоящее время верующие молятся этому святому как наставнику и защитнику, прося его укрепить в вере, защитить от лжеучений и даровать душевный покой. Но на Руси крестьяне, почитая святого, переосмыслили его образ по-своему, сделав его покровителем домашнего скота, а особенно новорождённых телят.
Традиции дняДень Вукола Телятника было принято начинать с похода в церковь. Верующие обращались к святителю Вуколу с особыми просьбами. Святого, известного своей праведной жизнью и даром исцеления, на Руси почитали не только как покровителя домашнего скота, но и как помощника в делах семейных. В этот день женщины молились ему о здоровье близких и о счастье в личной жизни. Особо почитали святого те, кто мечтал о детях: считалось, что Вукол помогает в благополучном родоразрешении. Если молодая женщина долго не могла забеременеть, она обязательно шла 19 февраля в храм, ставила свечу и просила у святителя заступничества и помощи в зачатии.
Впрочем, основная часть традиций была всё же неразрывно связана с крестьянским бытом. Считалось, что именно с этого дня начинается массовый отёл коров, и крестьяне говорили: «Придут Вуколы — перетелятся все коровы». Чтобы потомство родилось здоровым, а молоко у коровы было вкусным, хозяйки тщательно убирали в хлеву и обязательно окуривали его дымом сухого чабреца (богородской травы), который, по поверьям, отгонял хвори и нечистую силу. Особое внимание уделяли стельным коровам, давая им самый лучший корм. Если телята рождались в холодном феврале, их старались занести в избу, выгораживая для них тёплый уголок.
Не забывали в этот день и о домовом — незримом хозяине дома. Чтобы он помогал ухаживать за молодняком, ему на ночь оставляли угощение — мисочку с парным молоком и раскрошенным хлебом.
Особое внимание наши предки уделяли и снам, увиденным в эту ночь. Сновидение, пришедшее с 18 на 19 февраля, считалось судьбоносным — оно должно было сбыться спустя восемь дней. А вот если человек видел сон днём 19 февраля, его исполнение отодвигалось на долгий срок — целых шесть лет. Рассказывать об увиденном в царстве Морфея ни в коем случае нельзя было никому, иначе пророческая сила сна могла исчезнуть бесследно.
Народные запретыВ этот день, наполненный заботой о новой жизни, существовал ряд строгих запретов, нарушить которые значило навлечь беду на семью и хозяйство.
- Не давать ничего из дома. Самым главным запретом было одалживать кому-либо хлеб, деньги, воду или огонь. Считалось, что вместе с отданным добром можно было «раздарить» и семейное счастье, удачу и достаток;
- Не покупать кошелёк. Считалось плохой приметой приобретать новый кошелек в этот день — деньги в нём водиться не будут. Если же кошелек дарили, в него нужно было сразу положить пятак, чтобы «приманить» финансы;
- Не надевать черную одежду. Наши предки избегали темных нарядов в этот день, особенно если собирались заходить в хлев. Черный цвет, по поверьям, мог привлечь нечистую силу, которая способна навредить хозяйству;
- Не выбрасывать яичную скорлупу. Скорлупу от яиц, которые ели в этот день, нельзя было выбрасывать в мусорное ведро. Ее полагалось тщательно измельчить и скормить птицам или закопать в поле, чтобы урожай был богатым. В древности считалось, что скорлупа, оказавшаяся в чужих руках, могла быть использована для наведения проклятия на полевые культуры или способность женщин к деторождению.
Приметы
- Если на Вукола стоят сильные морозы, это предвещает бурную, стремительную весну, а лето ожидается жаркое и сухое;
- Чем холоднее 19 февраля, тем теплее будет март;
- Золотистый цвет утренней зари и фиолетовый оттенок у горизонта — верные признаки хорошей, ясной и безветренной погоды;
- Заход солнца за тучи предрекал буран;
- Если мыши выбегали из-под снега, это указывало на скорое потепление и пасмурную погоду с оттепелью.